Таджикистан и Узбекистан приступили к строительству двух ГЭС на Зеравшане

00:20 30.06.2023

Специально для реализации проекта было создано совместное предприятие TaUz Hidro, разработавшее техническое задание для станций

ДУШАНБЕ, 27 июн - Sputnik. Таджикистан и Узбекистан приступили к первому этапу строительства 2 гидроэлектростанций на реке Зеравшан.

В частности, первая часть проекта подразумевает геологоразведочные и изыскательные работы, которые продлятся не менее 3 месяцев.

Как сообщили в ЕАБР, сначала планируется строительство ГЭС "Яван" мощностью 140МВт. Стоимость ее возведения составит примерно 282 млн долларов.

В дальнейшем будет построена ГЭС "Фандаре" мощностью 135 МВт и стоимостью порядка 270 млн долларов.

Уточняется, что специально для реализации проекта было создано совместное предприятие TaUz Hidro.

Напомним, договоренность об участии узбекской стороны в строительстве и эксплуатации пары ГЭС на реке Зеравшан была достигнута в 2018 году.

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В январе 2020-го на уровне рабочих групп уже обсуждались порядок и условия долевого участия сторон в данном проекте, а символический старт был дан в июне 2022-го.