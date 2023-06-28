Кремленология, нефтетрейдеры и будущее ОПЕК+, - Хавьер Блас

00:30 30.06.2023

Bloomberg

США



Кремленология, нефтетрейдеры и будущее ОПЕК+



Много лет Запад не скрывает своего желания "сменить режим" в России. Автор Bloomberg задался вопросом: а что будет тогда с нефтяным рынком? Ответ: рынок ждут огромные потери. События 24 июня это подтвердили. Даже суточная нестабильность плоха для ОПЕК+.



Путин сделал картель ОПЕК+ сильнее: уберите его, и у саудовцев возникнут проблемы.



Неудивительно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был в числе первых иностранных лидеров, позвонивших на этой неделе Владимиру Путину, чтобы уверится в стабильности России после неудавшегося мятежа. Саудовский король выразил "облегчение по поводу успешной деэскалации", а также выразил свои "пожелания дальнейшей безопасности и стабильности".



Мы не знаем, каковы будут долговременные последствия продолжавшейся сутки "драмы с мятежом", последствием которой некоторые считают ослабление Путина. Ответ мы получим в ближайшие дни, недели и месяцы. Но я уверен в одном: российский лидер сделал ОПЕК сильнее, чем когда-либо. Убери его, и у Саудовской Аравии, а также остальных членов картеля возникли бы проблемы. Так что хаос показал нефтяному рынку, что без Путина ему будет плохо. А значит, нужно подумать о том, чтобы научиться работать и без поддержки российского президента. То же показал кратковременный кризис и россиянам.



В 2016 году ОПЕК была раненым, теряющим кровь животным. Сланцевая революция, превратившая США в крупнейшего в мире производителя нефти, подорвала рыночную мощь Саудовской Аравии и ее союзников. Другие страны, не входящие в ОПЕК, от Бразилии до России, бесплатно пользовались усилиями картеля по поддержанию цен на нефть выше, чем диктовал бы свободный рынок. Эксперты поспешили написать некролог ОПЕК.



Но на встрече в кулуарах саммита G-20 в Ханчжоу, Китай, Путин и принц Мухаммед заключили соглашение, которое изменило нефтяной рынок. В одночасье Россия прекратила десятилетиями противостоять картелю, присоединившись к новому слабо выраженному альянсу под названием ОПЕК+. Потребовалось несколько месяцев, чтобы сделка стала достоянием общественности, но, когда это произошло, возник картель, соперничающий по своему влиянию с опековским "пиком влияния мусульманских стран" в 1970-х годах. Новая комбинация напрямую контролировала 50% мирового нефтяного рынка, по сравнению с примерно одной третью до заключения сделки.



Власть на нефтяном рынке



Саудовская Аравия и Россия, наряду с остальными членами альянса ОПЕК+, контролируют более половины мирового производства нефти



Это был беспроигрышный пакт, скрепленный деньгами: принц Мохаммед нуждался в более высоких доходах от продажи нефти для реализации своих планов модернизации, а Путин нуждался в нефтедолларах для финансирования своих империалистических замыслов и преодоления западных санкций, введенных после того, как Крым стал российским двумя годами ранее.



Но вступление в ОПЕК вряд ли праздновалось в Москве. Игорь Сечин, глава контролируемого государством нефтяного гиганта ПАО "Роснефть", хотел получить свободу рук, чтобы продолжать наезжать на ОПЕК, а не помогать картелю. Другие представители нефтяной промышленности также были настроены скептически, как и многие в министерстве финансов и центральном банке.



В любом случае, Россия не вступила в ОПЕК, как предпочла бы Саудовская Аравия, а подписала так называемую "Декларацию о сотрудничестве" в декабре 2016 года в Вене. Декларация показала, что членство было скорее рукопожатием, чем государственным проектом.



Но ничто не вечно – даже этот броманс. ("Братская дружба", проявление чрезвычайно крепкой дружеской связи между двумя мужчинами – прим. ИноСМИ.)



Исторически самые большие взлеты (как, впрочем, и падения) в ОПЕК вызывали так называемые смены режимов – падения стабильных правительств в результате революционных переворотов. Падение шаха Ирана в 1979 году и приход Уго Чавеса к власти в Венесуэле в 1999 году сделали ОПЕК сильнее. Уход Путина, вероятно, подтолкнет ее в противоположном направлении.



Если Путин уйдет, это может означать конец коалиции ОПЕК+, причем не только выход России, но и остальных девяти стран, которые входили в нее. Вместе 10 не входящих в ОПЕК членов альянса ОПЕК+ перекачивали в прошлом месяце почти 15% мировой сырой нефти – немалый объем.



Что последует за этим, неясно, но Саудовская Аравия в начале 2020 года показала всему миру, что она готова начать ценовую войну, наводнив рынок и обрушив цены, чтобы заставить Москву остаться на стороне. В этом сценарии падение Путина сыграло бы на руку медведям (игроки на бирже, которые рассчитывают на падение курса акций – прим. ИноСМИ), а хаос на нефтяном рынке распространился бы на акции энергетических компаний, а также на нефтяные валюты, включая канадский доллар, и суверенные облигации развивающихся стран, таких как, скажем, Нигерия.



Но есть и другой – "бычий" – сценарий. ("Быки" - игроки на бирже, которые рассчитывают на рост курса акций, прим. ИноСМИ.) Если падение Путина приведет к насилию, то в худшем случае может быть остановлено или серьезно нарушено производство до 10% мирового предложения нефти, которое приходится на Россию. Хуже того, в результате различные полевые командиры – или, может статься, олигархи – смогут контролировать и ограничивать различные части нефтяной промышленности страны. Это, само собой разумеется, будет очень благоприятно для цен на нефть.



Как и шпионам во времена холодной войны, смекалистым нефтетрейдерам придется овладеть искусством кремленологии.



Хавьер Блас (Javier Blas)