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Китай нашел способ защитить свои компании, работающие с Россией
00:37 30.06.2023

В целях противодействия санкциям Пекин распространяет свою юрисдикцию за пределы Поднебесной
Владимир Скосырев

29.06.23

Депутаты китайского парламента ищут способы защитить КНР от западных санкций.
Постоянный комитет парламента Китая принял закон о внешних связях. Поскольку раньше такого документа не было, он привлек внимание комментаторов. Как указал МИД КНР, закон укрепит суверенитет и безопасность страны. Эксперты в Гонконге говорят, что это орудие для защиты китайских фирм и граждан от рестрикций Запада. Акт не содержит пунктов, относящихся к тем или иным государствам, но в принципе китайским бизнесменам, поставляющим продукцию в РФ, может быть предоставлена юридическая помощь против вторичных санкций США. С другой стороны, иностранные компании, действующие в КНР, опасаются, что закон затруднит их операции. Тем более что зарубежные корпорации тоже должны будут действовать в соответствии с идеологическими установками генерального секретаря КПК Си Цзиньпина.
Проект закона был представлен на рассмотрение депутатов еще в декабре прошлого года, а одобрен на заключительном заседании Постоянного комитета 28 июня. Очевидно, все его положения подверглись подробному обсуждению. О значении документа говорит и то, что председательствовал при одобрении член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи. Газета Global Times, голос Пекина для заграницы, подчеркивает, что акт представляет собой веху в законодательстве страны, поскольку он закрывает пробелы в существующих правовых актах, регулирующих международную политику КНР. Это было необходимо сделать, так как Китай часто сталкивается с вмешательством в свои внутренние дела со стороны Запада, который протянул длинную руку своих юридических правил даже на китайскую территорию.

Хо Чжэнсинь, профессор Китайского университета политических наук и права, говорит: в свете попыток США навязать Китаю односторонние санкции обнаружилось, что в руках Пекина не было эффективного юридического механизма для того, чтобы защититься от таких атак. Теперь механизм существует.

Гонконгская South China Morning Post характеризует акт как закон-зонт, который покрывает и другие акты подобного рода, в частности закон против санкций, принятый в 2021 году. В отличие от него закон о внешних связях включает положения, касающиеся всех аспектов китайской внешней политики. Как говорит Ван Цзянюй, профессор Университета Гонконга, по существу, Пекин берет на вооружение прием, который использует Вашингтон. Он тоже устанавливает правило, что китайское законодательство работает не только на территории КНР, но и на территории других государств. В то же время закон отражает стремление Си Цзиньпина усилить безопасность государства. "Новый закон также предусматривает, что китайская дипломатия должна проводить в жизнь политическую идеологию Си Цзиньпина, известную как учение о социализме с китайской спецификой в новую эпоху", – поясняет Ван.

Но иностранные эксперты пишут, что закон-зонт углубит тревогу хозяев заграничных компаний, действующих в КНР. Поскольку контроль Пекина над внешними связями ужесточится, значит, обострится и конфронтация с Вашингтоном. Следствием этого будет осложнение условий для иностранного бизнеса в Китае. Джордж Магнас научный сотрудник Оксфордского университета, считает, что за рубежом КНР закон будет воспринят как часть агрессивной китайской дипломатии.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Такой закон принят впервые. Он отражает растущую вовлеченность Китая в глобальную экономику. Раньше Китай предпочитал не участвовать в спорах, которые его непосредственно не касались. А теперь он вовлечен в решение почти всех глобальных проблем. Естественно, поэтому закон как бы повторяет тенденцию распространения национальной юрисдикции на другие государства, как это делают США. Что касается китайских фирм, работающих в России, то в документе об этом, понятно, ничего не говорится. Стоит лишь отметить, что Китай в последнее время стал выделять гораздо больше средств на защиту интересов китайских фирм и обеспечению безопасности своих граждан за границей".

Характерна в этом смысле реакция руководителей китайских фирм, поставляющих товары и технологии в Россию, на мятеж "Вагнера". Кент Лю, владелец компании в провинции Гуандун, которая поставляет цифровые принтеры в РФ, говорит, что последние события вызвали у него и других бизнесменов беспокойство. Но мятеж провалился, и потому китайский бизнес не собирается сокращать взаимодействие с Россией.

Источник - НГ
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