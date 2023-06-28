Казахстанско-кавказский коридор, - Данияр Ашимбаев

00:47 30.06.2023

Казахстанско-кавказский коридор

Данияр Ашимбаев: Казахстан активно продвигает себя не только как логистический хаб, но столицу "зеленой энергетики", перспективный центр технологий и инноваций, а заодно и как лидера демократических реформ в регионе, аккуратно играя на западных трендах



Данияр Ашимбаев, 27 июня



От казахстанской многовекторности последний год захватывает дух: президент, премьер, спикеры палат, министр иностранных дел и иные высокопоставленные чины, кажется, ежедневно куда-то летают, кого-то принимают, выступают на саммитах, подписывают меморандумы и протоколы.

Токаев в январе был в ОАЭ, в феврале принимал Блинкина и Мирзиеева, в марте был на саммите Организации тюркских государств, в апреле принимал Ильхама Алиева, премьера Чехии Фиалу, в мае – принимал Рахмона, летал в Москву на парад, потом – на Высший Евразийский экономический совет, в Китай на саммит "Центральная Азия – Китай", в июне был в Кыргызстане на встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета, летал на инаугурацию Эрдогана, выступал на Международном форуме Астана, принимал президента ФРГ.

Если посмотреть на время и географию визитов, то легко можно уловить симметрию: Казахстан аккуратно балансирует Запад и Восток, Север и Юг, стараясь, во-первых, ни с кем не поругаться, а во-вторых, извлечь максимум выгоды из разгорающегося мирового конфликта.

Ключевой нитью в выступлениях президента становится евразийская логистика и роль Казахстана в ней.

Военный конфликт на Украине и санкционное противостояние актуализировали Срединный коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), по которому товаропотоки идут из Китая в Европу – в обход России.

С другой стороны, резко актуализировался и коридор Север-Юг, связывающий Россию и Иран.

Оба маршрута проходят через Казахстан, но нужно понимать, что есть альтернативы:

Россия может поставлять и получать товары не только по восточному берегу Каспия (Казахстан и Туркменистан), но и по Западному (Азербайджан), да и напрямую, через Каспий. Безопасность путей обеспечивает помимо прочего Каспийская флотилия ВМС РФ (многие помнят, как ее корабли наносили ракетные удары по позициям ИГИЛ в Сирии).

Туркменистан предлагает транскаспийский маршрут через Туркменбаши как альтернативу Актау-Баку.

Узбекистан и Кыргызстан планируют построить железную и автомобильную дорогу в Китай, которую можно вывести, с одной стороны, на Туркменистан, а с другой – совместить с планируемым трансафганским маршрутом в Пакистан и Индию.

Есть и иные проекты, которые так или иначе могут проходить не только в обход России, но и Казахстана.

Надо еще учитывать, что ключевые участники всех маршрутов – Китай, Россия, Турция и Иран – находятся в сложных отношениях в Западом, а Госдеп на днях обвинил Турцию, Казахстан, Грузию, Армению и ОАЭ в "оказании помощи России в обходе санкций".

Казахстан критически заинтересован в том, что его вариант ТМТМ оставался как можно дольше безальтернативным и наиболее оптимальным для всех игроков.

Астана уже предложила включить Западную Сибирь в число вариантов коридора, поддержала узбекский вариант трансафганской дороги, а кроме того пытается стать ключевым игроком в Центральной Азии и посредником между ЦАР и сверхдержавами.

Казахстан активно продвигает себя не только как логистический хаб, но столицу "зеленой энергетики", перспективный центр технологий и инноваций, а заодно и как лидера демократических реформ в регионе, аккуратно играя на западных трендах.

Буквально на днях было подписано соглашение о поставках казахстанской нефти в ФРГ по российскому нефтепроводу "Дружба" (выведен из-под санкций ЕС).

Известно и то, что трубопровод КТК, по которому в Европу через Россию идет нефть Тенгиза и Кашагана, также не подпал под санкции. Казахстан (и Запад) хотел бы сократить его долю в поставках, но на днях глава КТК напомнил: "БТД для нас на сегодняшний день не является конкурентом. Объемы, которые Казахстан по крайней мере сейчас отправляет по БТД или по "Дружбе", несущественны. Если, к примеру, от наших 60 млн. тонн взять один миллион тонн, то можете посчитать, сколько это в процентном соотношении".

Вместе с тем, политическая игра вокруг КТК активно продолжается и диверсификация маршрутов нужна.

Проблема в том, что мощности портов Актау и Баку, да и отсутствие танкерного флота, не позволяют быстро нарастить объемы поставок. Сложность и в тарифах: российский вариант обходится дешевле азербайджанского. Это касается не только нефти, но и остальных поставок.

Последние полтора года Астана тщательно выстраивает отношения с Азербайджаном и Грузией – следующим пунктом по маршруту ТМТМ. Создано совместное предприятие железных дорог трех стран. В начале лета принадлежащий Данияру Абулгазину "PTC Holding" подписал соглашение о строительстве терминала в грузинском порту Поти (эта же компания в декабре запустила строительство транспортно-логистического центра под Ташкентом).

Еще один нефтяной терминал в Батуми с 2008 принадлежит "КазТрансОйлу".

В эти дни в Баку и Тбилиси отправился премьер Смаилов, накануне возивший немецкого президента Штайнмайера в Актау. На встрече с Ильхамом Алиевым Смаилов сообщил, что "Азербайджан – важнейший торгово-экономический партнер Казахстана на Южном Кавказе". Стоит задача довести товарооборот между странами до 1 млрд. долларов (впрочем, такая же цель есть в отношениях с Грузией).

В ходе переговоров в Азербайджане главы КМГ и КТЖ Мирзагалиев и Сауранбаев подписали соглашения, направленные на модернизацию возможностей портов Актау и Баку, а также развитию единой компании-оператора ТМТМ.

Из Баку Смаилов направился в Тбилиси. Грузия, надо сказать, долго время не была избалована вниманием Астаны. Назарбаев посещал Тбилиси в далеком 2005, в те же годы последний раз был и премьер (Масимов). Грузинская сторона, напротив, Казахстан посещала регулярно. Год назад в Астану летал премьер Ираклий Гарибашвили.

На встрече Смаилова и Гарибашвили было заявлено, что за последние 17 лет грузинские инвесторы вложили в Казахстан порядка 400 млн. долларов, при этом свыше 100 млн. – только в прошлом году. В свою очередь, казахстанские предприниматели инвестировали в экономику Грузии более 530 млн.

Был подписан ряд документов по развитию сотрудничества, а также привлечению грузинских инвестиций в Казахстан. Инвестором выступает принадлежащая бизнесмену Давиду Бежуашвили "Georgian Industrial Group Ltd", которая намерена вложить 50 млн. долларов в строительство завода по производству сельскохозяйственной и специальной техники (китайской компании YTO), а также создание сельхозкластера из комбикормового завода для птиц и животных, птицефабрики и комбикормового завода для рыб. Оба проекта будут реализованы в Акмолинской области. Грузины выступают в качестве инвесторов, а не только поставщиков вин и минеральных вод (нужно заметить, что реклама "Боржоми" с прекрасной Ликой Ригвава выгодно оттеняет назойливые букмекерские конторы на улицах Алматы).

Глава АО "Грузинская железная дорога" поставил свою подпись под соглашением с КТЖ о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия, которое накануне было подписано с ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Смаилов подчеркивал несколько раз, что время прохождения поездов через Казахстан сократилось с 14 до 6 дней, а до конца года будет сокращено до 5 дней. Теперь задача отработать общую скорость и нарастить объем грузоперевозок. Участники ТМТМ хотят сократить срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно до 10–15 дней.

Это, в конце концов, стратегическая битва для казахстанской экономики, намеренной удержать положение ключевого транспортного коридора в Евразии.