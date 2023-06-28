Дедолларизация и создание единой валюты БРИКС, - Деян Йовович

00:50 30.06.2023 Нови Стандард

Сербия



Дедолларизация и создание единой валюты БРИКС



Американский доллар стремительно теряет статус резервной валюты, пишет "Нови Стандард". Это происходит быстрее, чем ожидалось, так как многие аналитики не приняли во внимание большие перемены на мировой арене. Появление новой валюты БРИКС еще сильнее пошатнет доллар.



Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) основано в 2006 году как необходимый механизм для формирования многополярного мирового порядка, который отражал бы потребности развивающихся стран. Сегодня это объединение заинтересовано в создании новой валюты, которая сможет конкурировать с американским долларом, а точнее станет его возможным противовесом.



БРИКС хочет создать новую резервную валюту, поддерживаемую корзиной собственных валют стран-участниц. Одна из целей - "свалить" доллар как главную мировую валюту, которой чаще всего расплачиваются в международной торговле, которую предпочитают в качестве международных резервов, и которой вообще до сих пор больше всего доверяли в мире.



В последнее время бизнесмены постепенно отказываются от доллара и параллельно переходят при финансовых трансакциях к другим валютам, прежде всего, китайскому юаню. Если два-три года назад это наиболее ярко демонстрировали Россия и Китай, которые во взаимной торговле рассчитывались собственными валютами, то сегодня отход от доллара превратился в мировое явление. Причем даже политические друзья США поддаются этой тенденции. Доминирующая позиция доллара в мировой торговле позволяет Соединенным Штатам Америки контролировать мировые финансовые потоки, а кроме того, самостоятельно, не дожидаясь решения остальных, вводить санкции против любого государства мира.



Сегодня сложилась максимально напряженная геополитическая обстановка. Против России введены тотальные санкции, а Китаю блокируют доступ к важнейшим технологическим новинкам, что обострило отношения между двумя блоками. Заморозка 300 миллиардов долларов российских валютных резервов показала, насколько силен тот, кто навязал свою валюту в качестве мировой, а потом стал злоупотреблять своим превосходством в мире. Поэтому Китай и Россия решили отказаться от доллара. На протяжении двух десятилетий они активно увеличивали свои золотые запасы в ущерб американской валюте, и это более чем красноречиво говорит о том, что Россия и Китай "бегут" от доллара. Они создают собственную систему международных расчетов аналогичную SWIFT, в которой доминирует американская валюта.



Растущие вызовы



Когда недавно китайский председатель Си Цзиньпин приехал в Москву, Россия объявила мировой общественности о том, что "в будущем в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки будет продвигать юани". Говоря яснее, Москва не станет настаивать на оплатах в рублях и предложит в качестве другого варианта юани. Этот крупнейший экспортер энергоносителей в мире поддерживает распространение расчетов в китайских юанях, повышая их потенциал как новой мировой резервной валюты. Нетрудно понять, что тем самым постепенно подрывается мировой статус американского доллара.



Вряд ли у США есть что-то, что давало бы им большую власть, чем доллар. На его общемировом статусе основана американская мощь. Передовое и технологически прогрессивное оружие, прежде всего, обеспечивает базу для национальной, а одновременно и мировой валюты. Если этот статус доллара пошатнется, разрушится и выгодная позиция государства, эмитирующего эту валюту.



Превосходство доллара заключается в исключительной ликвидности: его можно продать и купить в любой момент. Однако в последние годы и китайский юань быстро повышает свою ликвидность. Правда, его слабостью остается то, что юань все еще не конвертируемая валюта. Распространение расчетов в китайской валюте не только в торговле между разными странами мира, но и при сделках крупнейших экспортеров энергоносителей, разумеется, значительно повысит ликвидность юаня. Этот процесс стимулирует и готовность Саудовской Аравии продавать газ и нефть за китайскую валюту. Точно так же свою готовность отказаться во внешней торговле от доллара демонстрируют другие государства, не входящие в "западный блок". Посмотрим, достаточно ли будет нынешней тенденции для того, чтобы пошатнуть доллар, а с ним и основы американской гегемонии.



Вопрос единой валюты БРИКС ставится в среднесрочной или даже долгосрочной перспективе. Сейчас БРИКС работает над расширением расчетов в национальных валютах этого объединения в международной торговле. Они заключили соответствующие соглашения, которые реализуют на практике, и поэтому взаимная торговля стран-членов БРИКС все чаще ведется в национальных валютах. Создание единой валюты БРИКС требует, чтобы предварительно возросла роль национальных валют стран-членов этого объединения во взаимной торговле и инвестициях.



Нужно все чаше пользоваться национальными валютами государств БРИКС не только в торговле, но и при инвестициях и других трансакциях. Только так можно заложить основу для единой валюты БРИКС. Работая над созданием резервной валюты для нужд торговли, государства БРИКС полагают, что дедолларизация может привести к появлению платежной единицы альтернативной американскому доллару, а это первый шаг к снижению зависимости от американской валюты.



Большинство государств негативно настроены по отношению к американскому доллару, включая БРИКС и африканские государства. Однако, несмотря ни на что, американский доллар остается достаточно силен по сравнению с другими валютами. Одна из причин заключается в повышенном спросе международных инвесторов на доллар, которые ищут для себя больше прибыли. Кроме того, роль играет тот факт, что сейчас доллар является мировой резервной валютой. Американский доллар доминирует в мировой торговле и потоках капитала на протяжении многих десятилетий, поскольку США являются ведущей мировой экономической державой еще со времен Первой мировой войны.



Тем не менее Америка продолжает оголтело печатать доллары без всякого покрытия. Одно время действовали ограничения на печатание бумажных денег, то есть действовал "золотой стандарт", и доллар был привязан к золоту (35 долларов за одну тройскую унцию, то есть 31,103 грамма). Так продолжалось 27 лет после международной валютной конференции, которая состоялась в Бреттон-Вудсе в США в 1944 году. Но 15 августа 1971 года президентским указом Ричарда Никсона США в одностороннем порядке отказались от этого международного обязательства и отменили "золотой стандарт", то есть привязку доллара к золоту. Это было сделано для того, чтобы повысить конкурентоспособность американской промышленности и перейти от фиксированного валютного курса к плавающему. Сегодня около двух третей долларов (по количеству) находятся за пределами США, а их внешний долг уже превысил невероятные 31 800 миллиардов долларов. Граница внешнего долга постоянно поднимается, чтобы США могли выполнять свои финансовые обязательства.



Кризис доверия к американскому доллару как доминирующей мировой резервной валюте просматривается, в частности, и в резком скачке спроса на золото среди иностранных центральных банков. Центробанки скупают золото, так как боятся последствий использования доллара в качестве оружия в глобальном геополитическом конфликте.



Мировой монетарный порядок



Потенциальная валюта БРИКС, которая еще находится в стадии обсуждения и разработки, позволила бы этим государствам достигнуть экономической независимости в условиях конкуренции с существующей международной финансовой системой. В современном мировом порядке доминирует американский доллар, на который приходится около 90% общей валютной торговли и почти сто процентов торговли нефтью (так называемые нефтедоллары, зарабатываемые от продажи нефти, то есть доход, полученный от использования нефтяных месторождений, хранятся и обращаются в западноевропейских и американских банках, и их обеспечивает нефть с Ближнего Востока). Центральную роль в текущей ситуации играет торговая война между США и Китаем, а также американские санкции против Китая и России. Если страны БРИКС создадут новую резервную валюту, это, вероятно, значительно повлияет на американский доллар и потенциально приведет к спаду спроса на него. В результате это повлияло бы на американскую и мировую экономику в целом.



У государств БРИКС есть несколько причин, чтобы желать новой валюты.Недавние мировые финансовые вызовы и агрессивная политика Соединенных Штатов Америки подвели страны БРИКС к мысли о том, что нужно искать новые возможности. Они хотят в большей мере удовлетворять собственные экономические интересы и одновременно снизить общую зависимость от американского доллара и евро.



Что удалось достигнуть к настоящему моменту? На 14-м саммите БРИКС, который состоялся в середине 2022 года, президент России Владимир Путин заявил, что государства БРИКС планируют "новую мировую резервную валюту" и готовы открыто работать со всеми честными партнерами. Недавно президент Бразилии Лула да Силва выразил свою поддержку валюте БРИКС, сказав: "Почему бы институту вроде банка БРИКС не получить валюту для финансирования торговых сделок между Бразилией и Китаем или Бразилией и всеми остальными государствами БРИКС? Кто решил, что доллар останется главной (торговой) валютой после отмены его золотого стандарта?"



Цель БРИКС - создать новый мировой монетарный порядок, что ясно прозвучало еще на саммите объединения в России в 2009 году. Правда, пока в этом направлении было сделано немногое, однако идея снова вернулась в повестку после введения санкций против России и укрепления ее связей с Китаем.



Государства, которые не входят в БРИКС, отреагировали по-разному. Одни, такие как Турция, Египет и Саудовская Аравия, подумывают о вступлении в БРИКС, а Саудовская Аравия закупает российскую нефть рекордными объемами. Но некоторые эксперты уверены, что валюта БРИКС - это "ошибочная идея", так как она объединила бы страны с очень разными экономиками. Также есть обеспокоенность в связи с тем, что "некитайские" члены могут усилить свою зависимость от китайского юаня.



Новая валюта может обладать несколькими преимуществами для стран БРИК, включая более эффективные трансграничные сделки и повышение финансовой активности.Упрощенные трансграничные расчеты также облегчили бы торгово-экономическую интеграцию государств БРИКС и не только.



В случае создания новая валюта БРИКС

· укрепит экономическую интеграцию внутри государств БРИКС,

· снизит влияние Соединенных Штатов Америки на мировой арене,

· ослабит позицию американского доллара как мировой резервной валюты,

· стимулирует другие страны к формированию союзов для развития региональных валют,

· снизит риски, связанные с мировой нестабильностью вследствие односторонних мер и снижения зависимости от доллара.



Препятствия



Хотя до конца неясно, будет ли создана резервная валюта БРИКС, ее появление очень повлияло бы на мировую экономику и потенциально поставило бы под вопрос доминирование американского доллара как главной резервной валюты. По этой причине мировым инвесторам следует внимательно следить за процессом разработки валюты БРИКС. Если блок в итоге создаст ее, важно будет отслеживать, как она повлияет на экономики членов БРИКС и на мировой рынок вообще.



Часто, когда речь заходит о новой валюте БРИКС, задается вопрос, какими объемами золота располагают страны-члены этого объединения? К маю 2023 года общие золотые резервы центральных банков стран БРИКС составляли более 15% от общемировых золотых запасов центральных банков мира. Россия, Индия и Китай входят в первую десятку мира по количеству золота. Россия контролирует 2.376,52 метрических тонн золота, что делает ее пятой по размерам золотых запасов. Китай занимает шестое место с 2.068,36 тоннами золота, а Индия стоит на девятом месте с 794,62 тоннами золота. Золотые запасы в центральных банках Бразилии и Южно-Африканской Республики намного меньше и достигают 129,65 тонн и 125,38 тонн соответственно. Президент России говорил о надежных ресурсах, таких как нефть и золото, которые поддерживали бы новую валюту, и в таком случае валюта БРИКС обеспечивалась бы корзиной валют пяти государств блока.



Отвечая на вопрос, возможно ли создание валюты БРИКС, некоторые финансовые аналитики вспоминают, как создавался евро в 1999 году, и видят в этом доказательство того, что создание валюты БРИКС вполне возможно. Однако для этого потребуются годы подготовки, создание нового Центрального банка и договор между пятью государствами о постепенном отказе от собственных суверенных валют. Кроме того, скорее всего, потребовалась бы поддержка Международного валютного фонда, чтобы новая валюта заняла свое место на международном уровне.



Влияние вооруженного конфликта на Украине может ослабить российскую экономику и рубль, а Китай намерен усилить юань на международной арене. Дело в том, что важность Китая в мировой экономике растет в последние 15 лет, и именно с этим связаны попытки вывести юань на международный уровень в области торговли и финансов. Кроме того, существуют большие экономические различия между Китаем и другими государствами БРИКС. Все это серьезные препятствия, которые предстоит преодолеть.



Чтобы БРИКС смог создать новую валюту, которая, возможно, в будущем заменила бы доллар, необходимо, чтобы экономики стран-членов были достаточно сильными. В этом направлении достигнут большой прогресс, но реально сильной пока можно назвать только экономику Китая. Однако сильной экономики недостаточно для создания сильной мировой валюты. Валюты государств БРИКС малозначительны на мировом уровне, если не считать китайского юаня. Почти 60% международных резервов хранятся в американских долларах, 20% - в евро, и только три процента - в китайских юанях.



Валюты России, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республики играют небольшую роль. Это не означает, что в будущем изменения невозможны, но до них все-таки еще далеко. Особенно это важно для гипотетической общей мировой валюты БРИКС, поскольку доверие к экономикам этих стран тоже невелико. Сила валюты, однако, в итоге сводится к доверию. Поэтому единственным вариантом тут представляется китайский юань. В экономическом плане в БРИКСе доминирует Китай, и эта страна одновременно является крупнейшим мировым экспортером.



БРИКС работает над созданием международной резервной валюты на базе корзины валют стран-членов. Существует потребность в новой глобальной валюте, в которой страны-участницы БРИКС торговали бы, и которая базировалась бы на национальных резервах и доле в мировом ВВП существующих членов. В создании этой валюты участвовали бы бразильский реал, русский рубль, индийская рупия, китайский юань и южноафриканский рэнд. Это максимально устроило бы Россию, которая живет под санкциями из-за вооруженного конфликта на Украине. Однако и другие государства, не входящие в БРИКС, приветствовали бы освобождение от американской гегемонии и диктата Международного валютного фонда. Чтобы будущая валюта БРИКС, а может, и замена американскому доллару впоследствии, была стабильной, нужны, прежде всего, надежность, ликвидность и прибыльность. А для этих вещей необходим высокий кредитный рейтинг, которого у членов БРИКС пока еще нет.



Новая угроза



Есть мнение, что БРИКС как таковой слишком разнороден, чтобы действовать сообща. Бразилия, Россия и ЮАР давно показывают экономическую стагнацию. Желание создать новую международную валюту, которая конкурировала бы с долларом, многим кажется неосуществимым. Конечно, ее разработкой пока еще не занимались всерьез, но, по оценкам некоторых экспертов, продвинуться дальше первоначальной идеи будет трудно. И все-таки все аналитики сходятся во мнении, что у американского доллара появилась новая угроза - группа БРИКС во главе с Китаем. Многие государства и международные экономические объединения хотят снизить зависимость от доллара в коммерческих расчетах и переходят на альтернативные валюты. В странах БРИКС проживает более 3,2 миллиарда человек, а это около 40% населения мира, которое достигло восьми миллиардов человек. На эти страны приходится почти треть мирового экономического производства. Все это делает БРИКС одним из важнейших экономических блоков в мире.



Единственная страна БРИКС, которая когда-то входила в "Большую семерку", - это Россия. В 1997 году из-за вступления России это объединение переименовали в "Большую восьмерку". Из-за присоединения Крыма в 2014 году Россию исключили из этой группы стран. Со временем "Большая семерка" и БРИКС превратились в конкурентов. Первая группа представляет развитые страны либеральной демократии, а вторая - развивающиеся страны с сомнительным качеством демократических институтов. Отношения между ними варьируются от сотрудничества до напряженности, но они слишком разные институционально и политически, чтобы между ними царило согласие.



Из-за вооруженного конфликта на Украине и молчаливой поддержки Китаем России БРИКС снова оказался в центре внимания. Этому способствовала и новость о том, что в 2022 году государства БРИКС впервые в истории вместе превзошли долю стран "Большой семерки" в мировом ВВП. Это расценивается как успех на пути к многополярному миру, в котором будет много центров власти, сосуществующих друг с другом.



На 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге, который пройдет с 22 по 24 августа текущего года, будет обсуждаться создание единой валюты этого блока. Китай, который попытался упрочить свою роль на мировой арене и выступить против влияния Запада, поднял вопрос о расширении состава БРИКС, когда председательствовал на 14-м прошлогоднем саммите. Это вызвало обеспокоенность у других членов объединения, поскольку тогда их собственное влияние может уменьшиться.



Предложение о принятии новых членов БРИКС будет в фокусе внимания на предстоящем саммите в августе. Как минимум 19 государств выразили желание вступить в БРИКС, а 13 подали официальную заявку, в том числе Саудовская Аравия и Иран. В членстве также заинтересованы Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Байхрейн и Индонезия, как и два государства Восточной Африки и одно государство Западной. Членство в БРИКС может помочь новым участникам расширить их дипломатическое влияние и открыть новые возможности в области выгодного торгового сотрудничества и инвестиционных вложений.



Экономический коллапс Соединенных Штатов Америки



США быстро поняли, что из-за статуса, каким обладает доллар, его можно печатать, сколько пожелаешь. Они воспользовались этой привилегией в полной мере и намеренно создавали дефицит платежного баланса. То есть американцы больше тратили, чем производили, а расходы перекладывали на остальной мир. Продолжение политики печатания денег без покрытия может привести к полному экономическому коллапсу и создать предпосылки для новых вооруженных конфликтов.



Новая валюта БРИКС не столько "лишила бы доллар короны", сколько сократила бы территорию, где он используется. Даже если БРИКС "дедолларизуется", значительная часть мира будет по-прежнему пользоваться долларами, а мировой монетарный порядок станет более многополярным.



Новая валюта БРИКС дала бы старт необратимым процессам на мировом финансовом рынке. Встает главный вопрос: сильно ли ослабнет доллар после появления новой валюты БРИКС, или ему удастся более или менее сохранить доминирующую позицию на мировом валютном рынке? Сейчас видно, что американский доллар теряет статус резервной валюты быстрее, чем предполагалось, поскольку многие аналитики не приняли во внимание большие перемены на мировой арене в течение 2022 года.



Доля доллара в международных валютных резервах сократилась с 71% в 1999 году, когда доллар был "безусловной главной резервной валютой", до 58% в конце 2022 года. Любопытно, что с момента основания Федеральной Резервной системы в 1913 году доллар потерял более 96 процентов своей стоимости по сравнению с золотом и более 86% с 1971 года, когда Соединенные Штаты Америки отказались от золотого стандарта.



Автор: Деян Йовович (Dejan Jovović), научный советник-эксперт по международным финансам Источник - ИноСМИ

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