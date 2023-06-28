Технологическая война США и Китая ведет к потерям с обеих сторон

00:57 30.06.2023 Бороться с РФ западной экономике гораздо безопаснее

Ольга Соловьева



Предприниматель Билл Гейтс, встретившись с Си Цзиньпином, оказался не первым представителем американского бизнеса в КНР.

Технологическая война США с Китаем несет потери для обеих сторон, считают эксперты из организации RAND corp. Принцип "око за око" может привести к тому, что после очередного удара не смогут оправиться уже Штаты. А раз так, то противостояние необходимо остановить. В этом смысле экономически истощать РФ Запад может до бесконечности, рассуждают уже российские эксперты. Экономический вес России заметно ниже, чем Китая, а значит, пожертвовать отношениями с Россией западный бизнес вполне может, перетерпев пару месяцев убытков.

Исследователи из организации считают, что разворачиваемая между США и КНР технологическая война по принципу "око за око" несет в себе свои последствия и издержки для обеих сторон. В частности, этот принцип подвел к принятию в США закона о чипах и науке (или просто закона о чипах), целью которых является помешать технологическим инновациям и доминированию Китая в цепочках поставок, особенно в отношении передовых продуктов, имеющих решающее значение для современной экономики и военного дела, напоминают эксперты. "Эти усилия рассматриваются Западом как ответные меры, принятые в ответ на кражу Китаем американских технологий и интеллектуальной собственности, чтобы помешать Китаю внедрять инновации на пути к военному паритету", – поясняют в RAND.



Закон о чипах был подписан в августе прошлого года, и предполагалось, что он придаст импульс американским исследованиям, разработкам и производству полупроводников, обеспечив лидерство США в области технологий. "Америка изобрела полупроводник, но сегодня производит около 10% мировых поставок – и ни одного из самых совершенных чипов. Вместо этого мы полагаемся на Восточную Азию, на которую приходится 75% мирового производства. Закон о чипах и науке позволит привлечь еще сотни миллиардов (долларов) инвестиций частного сектора в полупроводниковую промышленность по всей стране, включая производство, необходимое для национальной обороны и критически важных секторов", – сообщали в Белом доме в день подписания закона президентом США Джозефом Байденом. Указывалось также, что допинвестиции в американское производство чипов составят 50 млрд долл.



В организации RAND считают, что этот закон в результате негативно повлияет на сами Штаты. Они напоминают, что в ответ на закон о чипах Пекин объявил, что рассматривает возможность "запретить или ограничить экспорт технологий сплавов для производства высокотехнологичных материалов", а также технологий редкоземельных магнитов.



Китай доминирует в глобальной цепочке поставок редкоземельных элементов, а также в производстве этих передовых магнитов, которые являются неотъемлемой частью приобретения и обслуживания военных технологий США, напоминают эксперты, добавляя, что и сами китайцы знают об этом.



Китай действительно является крупным игроком на глобальном рынке редкоземельных элементов. На долю КНР приходится свыше 60% производства и более 40% запасов редкоземельных металлов. Поднебесная полностью удовлетворяет собственные нужды в этом стратегическом сырье и контролирует большую часть глобального рынка. К примеру, обращали внимание в Benchmark Mineral Intelligence (BMI), Китай производит 61% мирового природного графита и 98% конечного обработанного материала для изготовления анодов аккумуляторов. По данным BMI, к 2032 году Китай будет контролировать почти 80% производства обработанного графита по сравнению со 100% в 2022 году.



При этом, по подсчетам экономистов, мир уже скоро может столкнуться с дефицитом графита, который является важным компонентом аккумулятора для электромобилей. Каждому электромобилю в аккумуляторной батарее в среднем требуется 50–100 кг графита для анодов, отрицательных электродов батареи (см. "НГ" от 21.06.23).



В RAND подчеркивают: прекращение поставок в США редкоземельных элементов из Китая будет явным возмездием. Эксперты обращают внимание, что ситуацию может ухудшить тот факт, что единственный завод за пределами КНР по переработке РЗМ Lynas Rare Earths в Малайзии прекратит свою работу этим июлем.



Эта игра "око за око" становится соревнованием с чрезвычайно высокими ставками, подчеркивают эксперты RAND и авторы обзора профессор Высшей школы RAND Фабиан Вильялобос и директор Института общественной политики Пейна Морган Базилиан.



Исследователи приводят в пример ситуацию с Японией, когда в 2010 году КНР ограничила экспорт редкоземельных металлов в эту страну из-за территориального спора. "Это действие привело к огромному скачку цен на редкоземельные металлы и стало неожиданностью для большинства дипломатов и наблюдателей за рынком. В Штатах это привело к созданию Института критических полезных ископаемых Министерства энергетики, привлекло к этому вопросу внимание Пентагона и других, а также мотивировало использование закона об оборонном производстве для диверсификации цепочек поставок", – напоминают в RAND.



Сложно сказать, что Китай не предпринимает шагов в этой войне. Месяцем ранее, к примеру, Пекин запретил ввоз продукции американского производителя чипов Micron Technology. В официальном заявлении в администрации киберпространства Китая по этому поводу сообщали, что продукты компании представляют "серьезные риски сетевой безопасности для цепочки поставок критической информационной инфраструктуры" и, следовательно, "национальной безопасности". Наблюдатели подчеркивали, что до того момента технологическая война США с Китаем была скорее односторонней. Запрет же Китая показывает, что и соперник США в этой схватке настроен серьезно.



В RAND считают, что Китай может усилить свое давление на США через редкоземельные материалы, пока у них этот рычаг еще есть. "Китай может принять такое решение из-за опасений, что в будущем у него не будет такого рычага воздействия – менталитет "используй, пока не потерял", – рассуждают эксперты. В этом случае гонка "око за око" выйдет из-под контроля. Они считают, что в таком случае Вашингтон должен серьезно обдумать свой следующий шаг и вообще обдумать, а нужно ли его совершать.



Американские исследователи предлагают властям США продемонстрировать "сдержанность". "Без демонстрации способности к сдержанности и, что не менее важно, информирования об этой сдержанности экономические угрозы и их реализация могут оказаться неэффективными или контрпродуктивными", – пишут эксперты, напоминая, что тот же пресловутый закон о чипах обернулся падением стоимости акций американских полупроводниковых компаний.



"Нельзя игнорировать прошлые действия Китая... Но нельзя игнорировать и все более агрессивную позицию Вашингтона в отношении Пекина. На данный момент такая тревога проявляется в препятствиях для обмена передовыми технологиями и критически важными полезными ископаемыми, которые являются основой современной экономики и национальной безопасности. Две великие державы, похоже, движутся по пути, который рискует еще больше разжечь продолжающуюся экономическую войну", – сетуют Вильялобос и Базилиан, предлагая заняться поиском мирного равновесия, чтобы "техноэкономическая конкуренция не переросла в военный конфликт".



Они не единственные, кого беспокоит такое развитие событий. "Мы рискуем предпринять действия, которые могут помочь превратить соперника в противника или даже военного врага", – замечают эксперты из Института Брукингса.



Противостояние США и Китая началось еще в 2018 году, когда доля Китая в мировой экономике стала заметно увеличиваться, а по прогнозам экономистов в 2023 году должна достигнуть 18% против 13% экономики США, напоминает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. При этом Китай активно наращивал инвестиции в исследования. "На протяжении последних 20 лет вложения в исследования и разработки в Китае увеличились более чем в два раза (с 0,89% до 2,4% от ВВП страны), а в США данный показатель остался практически неизменным (с 2,4% до 3,5%)", – продолжает Новикова.



И КНР, и США понимают, что первая экономика, которая сможет наладить полный промышленный цикл производства микропроцессоров, сможет влиять и на производство в других смежных секторах экономики, считает эксперт. "Обоюдная санкционная война в какой-то степени снижает возможности двух сторон, что вызывает негативные эмоции со стороны бизнеса. Более того, американский бизнес понимает, что Китай находится в более выгодных условиях, учитывая выходы на весь азиатский рынок, импорт дешевого сырья из России, а также налаживание торговых путей, не подконтрольных Западу (Шелковый путь, Северный морской путь, торговый путь Россия-Китай-Иран)", – говорит экономист.



Есть несколько причин, по которым американский бизнес обеспокоен технологическим противостоянием с Китаем и может стремиться избежать дальнейшей эскалации напряженности, считает профессор Финансового университета Александр Ильинский. "Китай представляет собой один из самых крупных и быстрорастущих потребительских рынков в мире. Американские предприятия осознают огромный потенциал роста и прибыльности при выходе на китайский рынок", – напоминает он. Кроме того, продолжает эксперт, многие американские компании все еще полагаются на Китай в производстве товаров и комплектующих.



Экономическое чудо Китая стало возможным потому, что в него хотели вкладываться западные инвесторы, прежде всего американские. Сейчас, когда Китай во многих аспектах поднялся до уровня своих учителей, он пытается выстроить собственную технологическую инфраструктуру без опоры на западные инвестиции. Частному бизнесу, который годами терпеливо соглашался с любыми капризами китайских властей, это, разумеется, не нравится. А теперь, когда начались препятствия со стороны американских властей, не нравится вдвойне", – рассуждает эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.



Он напоминает: бизнес хочет зарабатывать больше с меньшими рисками. "И Китай в этом смысле их устраивает. Так же как многие западные компании не хотят уходить из России, несмотря на украинский конфликт, который им не нравится", – добавляет аналитик.



Однако Россия таким приоритетом не будет. "Экономический вес России заметно ниже, чем Китая. По ВВП, объему торговли, инвестиций наша страна уступает с точки зрения зарубежного наблюдателя кратно. Пожертвовать отношениями с Россией западный бизнес может, а вот с Китаем так легко порвать не получится. Это будет не просто пара месяцев убытков, а перестройка вообще всех линий производства, логистики. Разрыв отношений между Китаем и США приведет к более глубокому падению мировой экономики, чем это было в период пандемии", – подчеркивает Емельянов.



Экономические войны ведут к ограничениям и росту дефицита товаров или сырья, на которые повышают пошлины. В ситуации с Россией есть также группа товаров, на которые США не стали вводить экспортные ограничения ввиду отсутствия альтернативы им. Но в целом власти США готовы нести финансовые потери из-за геополитического противостояния (в отличие от бизнес-сообщества)", – соглашается аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Поэтому санкционное противостояние с РФ может продолжаться еще долгое время, пока у самого Запада не появится острая необходимость в деэскалации напряженности, резюмируют эксперты. Источник - НГ

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