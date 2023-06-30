Политический ландшафт Европы неуклонно коричневеет, - В.Малышев

08:16 30.06.2023

30.06.2023 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Под влиянием последних событий в Старом Свете поднимают голову ультраправые



"Европейский Союз? "Крайний справа" - под таким красноречивым заголовком итальянский портал L’Antidiplomatico напечатал статью Джакомо Маркетти, посвященную анализу все более заметного политического сдвига вправо.



"Спустя двадцать три года после "шока", вызванного приходом в Вене в правительство националистической Австрийской партии свободы Йорга Хайдера, - пишет Маркетти, - политический центр притяжения континентальных руководителей значительно сместился вправо".



По его словам, в Европе сейчас происходит сближение между консерваторами и крайне правыми. В конечном итоге такое "может отразиться и на выборах в Евросоюзе, которые состоятся в будущем году. При этом речь идет не о простом "электоральном сближении", а о новых политических полях в различных семьях континентальных консерваторов, что является конечным следствием природы Европейского Союза и господствующих в нем олигархий, которые ведут себя все более воинственно, практикуя расизм, экоцид и нападение на низшие классы".



В качестве примеров такого сдвига вправо издание приводит правительство Джорджии Мелони в Италии, партию "Шведские демократы" - ультраправое формирование с неонацистским прошлым, входящее в правительство во главе с Ульфом Кристерссоном. В Хельсинки националисты партии "Истинные финны" договорились с двумя консервативными формированиями о создании самой правой исполнительной власти в истории страны после Второй мировой войны.



В Испании националистические Vox и "Народная партия" заключают различные соглашения на местном уровне, что может стать прелюдией к созданию коалиции на национальном уровне после досрочных всеобщих выборов 23 июля.



Последний яркий пример такой тенденции - громкий электоральный успех "Новой демократии" в Греции на выборах в минувшее воскресенье. Этот успех гарантировал ей абсолютное большинство в парламенте, а крайние правые "Спартанцы" при поддержке неофашистов преодолели 3% барьер и впервые вошли в парламент Эллады.



В этом ряду также избрание члена немецкой крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AFD) в "ландрат" - территориальную администрацию, объединяющую различные муниципалитеты. Роберт Сессельман будет управлять районом Зоннеберг в регионе Тюрингия на территории бывшей Восточной Германии.



"Это первая веха местного самоуправления для немецких крайне правых спустя десять лет после основания их партии", - отмечает L’Antidiplomatico, отмечая, что такой процесс необратимо продолжится.



Одновременно идет процесс сближения консервативных правых партий с крайне правыми и даже с радикалами. Голландский политолог Кас Мудде в интервью газете Le Monde в феврале этого года говорил о процессе "гибридизации" между правыми и крайне правыми в разных странах. Самый красноречивый пример такой интеграции - нынешний премьер Италии Джорджия Мелони. Эта активная дамочка в юности была лидером молодежной организации неофашистской партии "Итальянское социальное движение", а теперь вполне комфортно себя чувствует в стане умеренно правых, договорившись после выборов о коалиции даже с Сильвио Берлускони, которого к крайне правым причислить никак нельзя.



"Поддержка, оказываемая ЕС неонацистам в Киеве с 2014 года, ускорила этот процесс, к тому же способствует крайне опасному "обмену опытом" - военного характера - между неофашистскими группировками старой Европы и украинскими", - отмечает L’Antidiplomatico.



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Усиление правых тенденций в Европе связано также с тем, что в ЕС усиливается влияние восточно-европейских государств, в том числе бывших республик СССР, где у власти доминируют правые силы. На это обратила внимание New York Times.



"Все дело в том, - пишет газета, - что традиционные лидеры Франция и Германия оказались парализованы СВО, а восточные страны ЕС смогли заполнить этот "вакуум лидерства". Вооруженный конфликт усилил влияние стран Центральной и Восточной Европы, которые негативно относятся к России. Все громче звучат призывы к расширению ЕС и НАТО, а власть Франции и Германии ослабевает", - отмечает New York Times.



"В европейских органах власти теперь все больше прислушиваются к голосам Центральной и Восточной Европы и воспринимают их более серьезно. Кроме того, в повестке сегодня вопрос о крупном расширении в восточном направлении", - считает Тимоти Эш, историк колледжа Святого Антония Оксфордского университета. Теперь, когда в пределах Европы идут боевые действия, она больше, чем прежде думает о жесткой силе, заявил Эш. "Таким образом, серьезно относящаяся к вопросам безопасности Центральная и Восточная Европа оказала свое воздействие", - сделал вывод эксперт.



Ну, а там, где "жесткая сила" - там место для правых партий и движений, а левые и либералы неизбежно оказываются на обочине.



Однако к чему это в итоге приведет? На Украине под лозунгами "Украина – це Европа" это уже привело к возникновению нацистского режима. А если вспомнить историю, то такое уже было и в Западной Европе, где под лозунгами реваншизма и противостояния коммунизму, (а на деле России в лице СССР), возникли фашистский режим в Италии, нацизм в Германии, диктатура Франко в Испании, фашистский режим адмирала Хорти в Венгрии, режим Маннергейма в Финляндии и т.д.



Не грозит ли Европе, которая сейчас полностью оказалась на стороне неонацистского режима Киева и накачивает его оружием, такое же печальное будущее? Ведь все упомянутые выше европейские режимы потерпели в итоге сокрушительный крах.



Как отмечает турецкое издание dikGAZETE, если ничего не предпринимать, то нацистские движения возродятся не только в Европе, но и по всей Евразии подобно тому, как возродились на Украине. "ЕС и НАТО, используя эти нацистские движения, добьются перехода стран-союзников России под контроль Запада, при этом будет обеспечено ослабление российской администрации. И осуществится то, чего всегда желали: Россия будет уничтожена. Все это не теория заговора, а прогнозы, основанные на том, что история повторяется", - отметила газета.



Оставим не слишком достоверные прогнозы на совести турецких журналистов. Однако ситуация движется именно в направлении активизации националистических сил и это не может не настораживать.