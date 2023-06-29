Тайвань: если завтра война. Оценка сильных и слабых сторон в потенциальном конфликте

08:25 30.06.2023 Елена Ларина Владимир Овчинский



8 июня 2023 года опубликован Исследовательский отчет RAND "Сможет ли Тайвань противостоять крупномасштабному военному нападению Китая?".



Думается, что закономерно появление этого документа после визита госсекретаря США Блинкена в Китай и нового витка конфронтации между Пекином и Вашингтоном в результате скандальных заявлений Байдена о Си Цзиньпине и КНР в целом.



В отчете подчеркивается, что "Тайвань остается важной потенциальной точкой конфликта между Китаем и Соединенными Штатами. Учитывая географическое расстояние между Соединенными Штатами и Тайванем и военную задачу отражения крупного нападения Китая, точная оценка способности Тайваня поддерживать оборону может стать решающим фактором для лиц, принимающих решения и планирующих в США".



В этом отчете авторы разрабатывают основу для оценки способности страны противостоять крупномасштабному военному нападению. Затем они используют эту схему для оценки способности Тайваня противостоять нападению Китая в течение 90 дней - времени, которое, вероятно, потребуется Соединенным Штатам для мобилизации достаточных сил для осуществления интервенции в Восточной Азии.



Исследование было первоначально завершено в октябре 2017 года. Отчет был обновлен в июне 2023 года.



Это исследование проводилось в рамках Программы международной политики безопасности и обороны Исследовательского отдела национальной безопасности RAND (NSRD), который управляет Национальным исследовательским институтом обороны (NDRI) - научно-исследовательским центром, финансируемым из федерального бюджета. Центр спонсируется канцелярией министра обороны США, Объединенным штабом, объединенными боевыми командованиями, военно-морским флотом, корпусом морской пехоты, оборонными агентствами и военным разведывательным подразделением.



Предварительные замечания



В исследовании говорится, что растущий дисбаланс между вооруженными силами Китайской Народной Республики и Тайваня (официально Китайской Республики) вызвал сомнения у военных экспертов и политологов в способности Тайваня отразить крупномасштабное нападение. Хотя Соединенные Штаты сохраняют неявные гарантии безопасности с Тайванем, военное вмешательство против Китая создает огромные препятствия. В политическом плане мрачная перспектива крупной войны против такого могущественного противника, как Китай, повышает вероятность того, что любое потенциальное военное вмешательство столкнется с пристальным вниманием и скептицизмом со стороны лидеров США и общественности. Вашингтон и общественность США могут отказаться от вмешательства, если тайваньские вооруженные силы быстро развалятся или если конфликт окажется безнадежным. И наоборот, решительная и настойчивая оборона Тайваня может вызвать сочувствие международного сообщества и повысить вероятность того, что правительство США и общественность поддержат сопротивление китайской агрессии. Поскольку Тихий океан так огромен, Соединенным Штатам может потребоваться значительное время - по крайней мере, несколько месяцев - для того, чтобы мобилизовать достаточную боевую мощь США для усиления передовых вооруженных сил и борьбы с крупным непредвиденным обстоятельством в Восточной Азии. Поэтому для американских руководителей и специалистов по планированию, которым, возможно, потребуется отреагировать на нападение Китая на Тайвань, по-прежнему важна точная оценка способности острова противостоять нападению.



Мнения экспертов по поводу того, как долго народ Тайваня может выдержать крупномасштабное нападение Китая, по-прежнему расходятся. Военные аналитики, которые сосредотачиваются на количестве и качестве сил, доступных для ведения войны, обычно дают скептические оценки. Например, анализ, опубликованный в 2014 году, показал, что имеющиеся у Тайваня корабли, самолеты и оружие для отражения атаки Китая недостаточны. Точно так же в отчете Министерства обороны США Конгрессу за 2022 год изложены сценарии, в которых китайские вооруженные силы могут использовать блокаду, огневые удары или вторжение для подчинения острова, предполагая, что остров остается крайне уязвимым.



С другой стороны, аналитики, занимающиеся политикой Тайваня, дают совершенно противоположные оценки потенциальной готовности острова к войне. Официальные китайские новостные источники насмешливо называют тайваньских военнослужащих хрупкими "земляничными войсками", которые рухнут в первые же минуты боя. Эти китайские источники, по-видимому, основывают свои взгляды на наблюдениях за плохой подготовкой тайваньских призывников. Однако другие наблюдатели пришли к выводу, что политическая воля Тайваня к борьбе может быть сильно недооценена. Например, один комментатор указал, что китайское нападение, скорее всего, сплотит тайваньское население. Комментатор привел многочисленные исторические прецеденты, когда люди склонны "сопротивляться, а не сдаваться", когда их принуждают или на них нападают.



Отчасти сложность оценки способности Тайваня противостоять крупномасштабному нападению заключается в двусмысленности и сложности определения способности страны сражаться (или желания сражаться). Этот термин может относиться либо к физическим ресурсам, доступным для отражения нападения, либо к нематериальным политическим и духовным ресурсам, которые лежат в основе решимости национального руководства страны, ее народа, либо того и другого. Военные эксперты обычно сосредотачиваются на первом, а политологи - на втором. И даже когда аналитики используют подход к оценке, учитывающий как материальные, так и нематериальные измерения, этот подход несет в себе свои сложности и многоуровневый смысл.



Например, боеспособность страны может охватывать материальные и нематериальные ресурсы народа, необходимые для продолжения вооруженного конфликта во время и после того, как национальное руководство капитулировало, например, посредством мятежей. Более того, способность к сопротивлению может меняться со временем и среди разных частей населения, а также может зависеть от характера конфликта.



Исследовательский подход



В этом отчете авторы стремятся оценить способность Тайваня противостоять крупномасштабной атаке Китая. Для этого они сосредоточились на национальном руководстве и раннем периоде конфликта, когда у лиц, принимающих решения в США, может быть возможность направить военное вмешательство.



Авторы стремились выделить наиболее важные материальные и нематериальные факторы, влияющие на способность страны противостоять нападению. В частности, изучена роль политического руководства и социальной сплоченности Тайваня, эффективность вооруженных сил и уязвимые места в экономике и инфраструктуре. Также изучены факторы, которые могут повлиять на оценку, такие как размах и продолжительность атаки, размах и масштаб экономического принуждения. Наконец, оценено влияние, которое обещанное вмешательство американских военных может оказать на готовность Тайваня продолжать боевые действия.



В отчете определена способность Тайваня противостоять крупномасштабному нападению как способность национального правительства контролировать решительную военную оборону острова в течение 90-дневного периода с момента начала крупного нападения Китая.



Это определение фокусируется на национальном правительстве как главном субъекте, принимающем решения о вооруженных силах и о том, поддерживать или отказываться от военных действий.



Авторы стремились косвенно измерить влияние народной поддержки, анализируя социальную сплоченность и уровень народной поддержки правительства Тайваня. В этом исследовании авторы избегали вопросов о способности Тайваня поддерживать повстанческое движение в случае капитуляции со стороны национальных властей.



Авторы ориентировались на 90-дневный период с начала боевых действий как на минимальное время, которое потребуется силам США для мобилизации сил для интервенции в Восточной Азии.



Кроме того, в отчете рассмотрены только наиболее напряженные сценарии, связанные с крупномасштабной атакой Китая, направленной на принуждение Тайваня к объединению или иным образом принуждение Тайваня к признанию суверенитета Пекина над ним.



Рассматриваемая военная операция может включать любое сочетание обычного ракетного удара, совместной блокады, десантного вторжения или широкомасштабных информационных операций.



Авторы отчета определили успешную оборону Тайваня следующим образом:



национальное правительство должно оставаться у власти в течение 90-дневного периода;



как руководящий орган, оно должно иметь возможность выполнять основные функции правительства и быть в состоянии надежно связываться и координировать любое вмешательство США;



тайваньские вооруженные силы должны оставаться в состоянии лишить Китай возможности отстранить тайваньское правительство от власти или иным образом заставить тайваньское руководство сдаться на любых условиях, которые потребует Пекин;



для успешной обороны Тайваню не обязательно побеждать в каждом сражении или даже в большинстве из них. Тайваньские вооруженные силы должны просто оставаться сплоченными и продолжать сражаться, пока национальное правительство остается у власти.



Небольшие принудительные операции Китая, направленные на получение относительно незначительных уступок или наказание Тайваня за кажущуюся непримиримость, такие как демонстрации, испытания ракет, учения или даже ограниченные удары, не проверяют в значительной степени способность страны сопротивляться и не рассматриваются в этом исследовании. Однако в рамках оценки способности острова выдержать издержки войны авторы анализировали потенциальные экономические санкции Китая и варианты противодействия им со стороны Тайваня.



Ключевые переменные способности страны противостоять нападению



При определении решимости страны (которая в этом отчете и в других местах включает в себя правительство, народ и вооруженные силы) вести войну, наиболее важной переменной является политическое руководство страны и социальная сплоченность.



Эффективность вооруженных сил, конечно, тоже играет ключевую роль. Чтобы поддерживать национальную волю к войне, вооруженные силы страны должны иметь некоторую надежду на победу или, по крайней мере, лишить противника победы. Военные могут уступать по количеству и качеству, но недостаток не должен быть настолько подавляющим, чтобы перспективы победы казались невозможными.



Третьей переменной, определяющей решимость нации сражаться, является ее стойкость, то есть ее способность выдерживать и управлять экономическими и человеческими издержками конфликта.



Часто высокие издержки в начале конфликта могут укрепить решимость нации. Однако эти затраты могут подорвать поддержку в долгосрочной перспективе. Наконец, военное вмешательство союзника может повлиять на решимость страны. Хотя эта переменная изучалась в нескольких исследованиях, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на воздействие может влиять то, как начался конфликт, скорость, с которой вмешивается союзник, и твердость приверженности.



Оценка способности Тайваня противостоять крупномасштабному нападению



Переменная 1: политическое лидерство и социальная сплоченность



Анализ текущего состояния политического руководства Тайваня и социальной сплоченности показывает, что это может быть уязвимой областью. Однако эта переменная чрезвычайно изменчива, и существует высокая вероятность того, что многие из включенных в нее показателей могут резко измениться в преддверии и во время конфликта.



Общественная поддержка национального руководства



Оценка общественной поддержки национального руководства Тайваня осложняется противоречивыми данными, касающимися популярных взглядов на демократическую форму правления острова, состояние институтов и конкретных лидеров. Тайваньская демократия - одна из самых свободных в мире, и население по праву гордится этим достижением. Freedom House поставила острову общую оценку 89 из 100 в своем индексе свободы за 2016 год. Индекс управления Всемирного банка за 2020 год также дал Тайваню рейтинг 80-х, а Китай получил около 30-х баллов по большинству баллов по вопросам подотчетности, качества регулирования, верховенства закона и борьбы с коррупцией. Однако общественное недовольство выросло из-за замедления темпов экономического роста и неудовлетворенности управлением на Тайване. Президент Цай Инвэнь и предыдущий президент Ма Инцзю регулярно получали уровень поддержки ниже 40 процентов. Соответственно, авторы предварительно оценили этот показатель как низкий, но он может значительно колебаться. В частности, общественная поддержка национального руководства острова может развиваться в непредсказуемых направлениях во время кризиса. Не исключено представить себе лидера, который получает поддержку, бросая вызов принуждению со стороны Пекина. С другой стороны, непопулярный, слабый лидер, который выдвигает дико провокационные меры, несмотря на неприятие населением, может оказаться чрезвычайно уязвимым.



Способность национального правительства обеспечивать лояльность



Как и многие либеральные демократии, Тайвань предлагает своему народу значительную свободу верить, думать и выражать свое мнение. Таким образом, остров в целом не склонен принуждать к лояльности правительству. Тайвань больше не поддерживает обширную сеть внутренних сил безопасности для наблюдения за настроениями своего народа, как это могло быть в эпоху авторитарного правления политической партии Гоминьдан. Тем не менее, у правительства все еще есть некоторая возможность заставить военных подчиняться. Тайваньские вооруженные силы имеют полицию, которая независима от родов войск и подчиняется наблюдательному комитету Бюро национальной безопасности Совета национальной безопасности. Военная полиция частично отвечает за обеспечение дисциплины в вооруженных силах и подчинение гражданским властям.



Будучи либеральной демократией, национальное правительство Тайваня не пытается навязывать лояльность или контролировать признаки нелояльности в мирное время. Однако ситуация может резко измениться во время серьезного кризиса или большой войны. Многие демократии, в том числе Соединенные Штаты во время Гражданской войны, Первой и Второй мировых войн, проводят политику контроля подрывной деятельности и сведения к минимуму политических разногласий, чтобы обеспечить единые военные усилия. В случае серьезного и затяжного кризиса руководство Тайваня может рассмотреть аналогичные меры.



Сплоченность государства



Хотя на Тайване нет серьезных проблем с этническим или религиозным разделением, опросы показывают растущую поляризацию по вопросам идентичности и политической принадлежности. Из жителей Тайваня, опрошенных в 2020 году, 66 процентов идентифицировали себя как тайваньцы, а еще 28 процентов считали себя и китайцами, и тайваньцами.



В национальном законодательном органе острые партийные недовольства время от времени выливались в драки, которые приводили к законодательному тупику. Между официальными лицами и сторонниками как Гоминьдана, так и Демократической прогрессивной партии возникают настроения интенсивных взаимных обвинений и недоверия.



Опросы отмечают глубокий и поляризующий политический раскол и ослабление центристских, основных сил в основных политических партиях. В исследовании, проведенном Национальным бюро азиатских исследований в 2016 году, межпартийный раскол Тайваня рассматривается как его "самая большая слабость" в преодолении ограничений, налагаемых Китаем.



Авторы утверждают, что политический раскол "подорвал способность правительства разрабатывать и проводить эффективную политику, чтобы справиться с опасной ситуацией на Тайване". Они отметили частое использование массовых протестных движений. Эти недостатки управления привели к недостаточному вниманию к расходам на оборону, потребностям стареющего населения, государственной поддержке исследований и разработок и другим насущным вопросам. Соответственно, эксперты RAND оценили этот показатель как низкий.



Однако, как и другие показатели этой переменной, сплоченность государства может резко измениться в преддверии кризиса или конфликта. Если бы Китай продолжал принуждать и запугивать Тайвань, страх перед нападением мог бы побудить стороны преуменьшать разногласия и сотрудничать для защиты острова, создавая эффект сплочения вокруг флага. С другой стороны, Китай может использовать усилия пропаганды и политической войны, чтобы использовать существующие разногласия среди людей, обостряя внутреннюю напряженность и подрывая поддержку национального руководства. У вооруженных сил Китая есть хорошо сформулированная доктрина использования психологических, правовых и общественных усилий, называемых тремя войнами, для подрыва воли противника к войне.



Убедительная идеология



Как и другие либеральные демократии, Тайвань склонен преуменьшать значение коллективных идеалов в пользу индивидуальных прав и свобод. Однако остается неясным, насколько идеал борьбы за Китайскую Республику вдохновляет людей. Китайская Республика теоретически представляет правительство Китая, но этому видению не хватает доверия. Опрос 2020 года показал, что только 13 процентов поддерживают идеал объединения, на котором основана идентичность Китайской Республики. Таким образом, неясно, насколько приверженными могут быть жертвы ради правительства с неоднозначной идентичностью Китайской Республики.



Кроме того, эксперты заметили признаки того, что тайваньским военным может не хватать энтузиазма по защите острова. Без четких доказательств того, что большинство людей придерживается более широкого идеала или идеологии, мы оцениваем этот показатель как низкий.



Поскольку авторы отчета оценили каждый показатель для этой переменной как низкий (1), общий общий балл политического лидерства и социальной сплоченности Тайваня в мирное время также получил низкий балл (4), что говорит о том, что эта область является уязвимой. "Хотя народ Тайваня по праву гордится своим демократическим правлением и личными свободами, неудовлетворенность национальными лидерами, недостатки управления, углубляющаяся политическая поляризация и идеологически слабая основа поддержки идеи Китайской Республики подчеркивают сохраняющиеся недостатки. Однако многие из этих показателей могут резко измениться в условиях кризиса или конфликта, поэтому невозможно с уверенностью предсказать, как политическое лидерство и социальная сплоченность Тайваня могут проявиться в будущей войне".



Переменная 2: Военная эффективность



Обзор вооруженных сил Тайваня показывает, что эта переменная является областью уязвимости. Хотя у Тайваня есть возможности для улучшений, вооруженные силы острова вряд ли смогут обратить вспять свое растущее отставание по сравнению с вооруженными силами Китая.



Количество вооружений и войск



Вооруженные силы Тайваня численно уступают китайским во всех категориях вооружений и платформ. Согласно отчету Министерства обороны США за 2021 год о военных событиях и событиях в области безопасности, связанных с Китайской Народной Республикой, у Китая было 416 тысяч сухопутных войск только в районе Тайваньского пролива по сравнению с общей численностью Тайваня в 88 тысяч человек, и Китай мог легко развернуть больше из своих общих сухопутных сил из более чем 1 миллиона человек.



Всего у Китая было 6300 танков против 800 у Тайваня, у Китая было 7000 артиллерийских орудий по сравнению с 1100 у Тайваня. Китай мог бы достичь более высоких соотношений, задействовав силы из подразделений, дислоцированных в других частях страны. По состоянию на 2022 год Китай также имел явное военно-морское превосходство: 33 дизельные и атомные ударные подводные лодки на его восточном и южном театрах военных действий против двух таких подводных лодок на Тайване. Более того, у Китая было в общей сложности девять ядерных ударных и шесть баллистических подводных лодок, а у Тайваня не было ни одной. А надводные корабли Китая намного превосходили по численности тайваньские: 24 эсминца ВМС НОАК только на южном и восточном театрах военных действий по сравнению с четырьмя эсминцами Тайваня. Кроме того, преимущество Китая в авиации было подавляющим: всего у Китая было 1900 истребителей против 300 у Тайваня, у Китая было всего 450 бомбардировщиков, а у Тайваня не было ни одного.



Хотя Тайвань уступает по количеству вооружений и войск, Китаю не хватает десантных и десантно-транспортных средств для перевозки достаточного количества сухопутных войск, чтобы дать ему подавляющее преимущество в его первоначальном наступлении. Таким образом, Тайвань имеет в наличии достаточно сил, чтобы хотя бы повысить вероятность отказа Китаю в быстрой и легкой победе. Однако, учитывая превосходство Китая в военно-морских кораблях, ракетах, сухопутных войсках и авиации, такая возможность вряд ли гарантирована. Соответственно, мы оцениваем этот показатель как низкий. Более того, Тайвань вряд ли в ближайшем будущем существенно изменит неблагоприятное соотношение.



Качество вооружения и войск



Тайваньские платформы и системы вооружения являются одними из самых современных для вооруженных сил в Азии. Однако они все больше отстают от вооружений китайских вооруженных сил, которые выиграли от десятилетий быстрого роста оборонных бюджетов. Тайваньским самолетам уже несколько десятков лет, а ВВС НОАК располагают самолетами четвертого поколения и еще более совершенными истребителями, такими как Chengdu J-20. Тайваню не хватает современных подводных лодок, и у него стареющий надводный флот, в то время как Китай продолжает добавлять передовые малошумные дизельные подводные лодки, такие как классы "Юань" и "Кило", а также атомные подводные лодки. Китай также разработал современные военные корабли с радиолокационными возможностями, подобными системе "Иджис", и ракетами большой дальности.



Личный состав тайваньских вооруженных сил, как правило, хорошо образован, но большая часть их подготовки не считается строгой или боевой, особенно для сухопутных войск. Отмечаются длительные трудности с набором и удержанием, в результате чего вооруженные силы не могут содержать достаточное количество способных, мотивированных и преданных своему делу сотрудников. Тайваньские вооруженные силы изо всех сил пытались перейти на полностью добровольческие силы, отчасти из-за хронической нехватки новобранцев и растущих расходов на персонал, связанных с переходом. Кроме того, унтер-офицерский корпус "повсеместно охарактеризован офицерами всех родов войск как слабый и неадекватный" из-за его короткого срока службы. А поскольку опытных и обученных кадров не хватает, младшие офицеры должны выполнять задачи, которые должны выполнять унтер-офицеры. В целом, качество вооружений Тайваня не в лучшую сторону по сравнению с китайским, а качество личного состава в лучшем случае примерно равно. Соответственно, в отчете этот показатель оценен как низкий.



Организационная интеграция



Тайваньские вооруженные силы создали совместный штаб, но уровень интеграции в силах остается неполным. Службы добились лишь ограниченного прогресса в обеспечении функциональной совместимости, а интеграция различных систем вооружений, приобретенных в разных странах, остается неясной. Система логистики и обслуживания неадекватна для поддержки более продвинутых платформ, поэтому симптомы некачественной практики обслуживания довольно распространены. Кроме того, сектор исследований и разработок добился лишь ограниченного прогресса в производстве типов технологий, необходимых для национальной обороны. Таким образом, мы оцениваем показатель организационной интеграции как низкий.



Гражданско-военные отношения



У тайваньских военных есть система военной полиции, предназначенная для надзора за лояльностью и дисциплиной военных, но мало свидетельств того, что эта система привела к значительной политизации, коррупции и другому вмешательству гражданского населения в дела вооруженных сил. Хотя низкий моральный дух и политизация набора и укомплектования вооруженных сил остаются проблемой, коррупция в вооруженных силах в целом низка, и большинство экспертов оценивают отношения между гражданскими и военными как удовлетворительные. В отчете показатель отношений между гражданскими и военными оценен как высокий.



Оценка



У Тайваня может быть достаточно сил, чтобы отказать Китаю в легкой победе, если Китай попытается вторгнуться на остров, но военное отставание Тайваня вызывает сомнения в том, как долго Тайвань сможет отражать решительную атаку Китая без вмешательства Соединенных Штатов.



Вооруженные силы Тайваня страдают от количественного и качественного отставания в вооружении и войсках, а также от недостаточной организационной интеграции. Отношения между гражданскими и военными остаются относительно здоровыми, но состояние военной подготовки Тайваня вызывает опасения по поводу его способности противостоять нападению. Учитывая медленный рост экономики, оборонные бюджеты, вероятно, останутся ограниченными в ближайшие годы. Хотя Тайвань может улучшить интеграцию и навыки своего военного персонала, он вряд ли сможет обратить вспять тенденции, благоприятствующие растущему преимуществу НОАК. Поэтому в случае кризиса или конфликта Тайваню почти наверняка потребуется помощь США, чтобы помочь противостоять нападению Китая.



Переменная 3: долговечность



Из-за своей зависимости от морской торговли и импортируемых источников энергии, а также близости дорог, железных дорог, портов и мостов к китайским ракетам Тайвань сталкивается с серьезными экономическими и человеческими проблемами. Даже простая угроза войны, вероятно, побудит судоходные компании сократить торговлю с островом и обратно.



Экономика



Зависимая от экспорта экономика Тайваня по-прежнему уязвима. Китай не был непосредственным выбором Тайваня для торгового сотрудничества, но это был выбор предприимчивых тайваньских и гонконгских компаний, которые заключали законные, а иногда и внелегальные сделки для расширения присутствия Тайваня в Китае в конце 20-го века.



Ограничения на торговлю через пролив постепенно смягчались, и двусторонние инвестиции процветали. Эти экономические условия помогли подготовить почву для резкого роста торговли между Китаем и Тайванем в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Тайвань заменил свою экономическую зависимость от США на возросшую экономическую зависимость от Китая. Естественно, за этим последовал рост экономической уязвимости Тайваня перед Китаем. В 2020 году почти 44 процента экспорта Тайваня пришлось на Китай и Гонконг. Коэффициент торговой зависимости Тайваня в 2018 году превысил 100 процентов.



Потенциальные экономические издержки конфликта включают нехватку продовольствия и потребительских товаров и снижение уровня жизни.



Мировая индустрия морской торговли вряд ли будет поддерживать морскую торговлю Тайваня перед лицом блокады КНР, оставив тайваньский торговый флот для удовлетворения стратегических потребностей острова в пополнении запасов.



Сильно урбанизированное население Тайваня также может понести огромные потери в случае ракетных ударов. В свете этих уязвимостей этот показатель оценивается как низкий.



Инфраструктура



Энергетическая зависимость Тайваня остается критической уязвимостью. В настоящее время Тайвань импортирует более 99 процентов энергетических ресурсов, которые он либо использует для производства электроэнергии, либо потребляет в сыром виде. Доля энергии из ядерных источников снизилась с 15,5 процента от общего объема поставок Тайваня в 1999 году до 8,4 процента в 2009 году, а доля ископаемого топлива в общем объеме поставок первичной энергии в 2019 году составила 93 процента. Основным поставщиком нефти для Тайваня является Ближний Восток, на который приходится около 75 процентов от общего объема импорта нефти Тайванем в 2018 году.



В 2020 году у Тайваня был один из самых высоких в мире показателей импорта энергии (98 процентов).



Чтобы способствовать использованию возобновляемых источников энергии, правительство Тайваня в июле 2009 года обнародовало Закон о развитии возобновляемых источников энергии с целью увеличения мощности производства возобновляемой энергии до 6 500–10 000 мегаватт к 2030 году. Администрация Цай надеется прекратить производство ядерной энергии к 2025 году, что еще больше увеличит зависимость острова от импорта ископаемого топлива. Правительство Тайваня планирует к 2025 году обеспечить 20 процентов потребностей острова в энергии из возобновляемых источников, но даже если эта цель будет достигнута, Тайвань по-прежнему будет зависеть от импорта ископаемого топлива для удовлетворения 80 процентов своих энергетических потребностей. Таким образом, в отчете этот показатель оценен как низкий.



Общественная устойчивость



В 2015 году население Тайваня составляло около 23 миллионов человек, около 60 процентов из которых проживало в городских районах. В результате низкого уровня рождаемости и увеличения средней продолжительности жизни население быстро стареет. В 2016 году рабочая сила острова начала сокращаться на 140 тысяч человек, а в 2026 году ожидается сокращение общей численности населения Тайваня. Опросы показывают, что большинство людей на Тайване, как и в других постиндустриальных обществах, не хотят рисковать своим уровнем жизни или жертвовать своей жизнью ради нации. Однако растущий сдвиг Китая к постиндустриальному обществу вызывает вопросы о том, могут ли подобные тенденции затронуть тамошнюю молодежь.



Как отмечалось ранее, молодые люди Тайваня и других постиндустриальных обществ, похоже, не склонны терпеть тяготы военной службы. Из-за низкого набора в 2012 году Тайвань сократил обязательный двухлетний призыв на военную службу до четырех месяцев. Несмотря на заявленное стремление перейти к полностью добровольческим силам, цели набора в армию редко достигаются. К 2018 году тайваньские вооруженные силы набрали более 80 процентов своей цели добровольцев, но по-прежнему широко распространены опасения по поводу способности вооруженных сил привлекать добровольцев. Таким образом, в отчете показатель общественной устойчивости оценен как низкий. Однако, как и в случае с показателями политического лидерства, отношение населения может резко измениться в преддверии кризиса или конфликта.



Оценка



Некоторые факторы уязвимости, такие как отношение общественности к готовности населения терпеть лишения, могут измениться во время кризиса. Однако Тайвань вряд ли добьется значительных успехов в снижении уязвимости своей торговой зависимости, зависимости от импорта энергоносителей и инфраструктуры в ближайшем будущем.



Переменная 4: Военная интервенция США



В мирное время Соединенные Штаты в лучшем случае выполняли двусмысленное обещание помочь Тайваню в его собственной самообороне. Вооруженные силы США сохраняют заслуживающий доверия потенциал для вмешательства с помощью значительных вооруженных сил, базирующихся в Японии и на всем Индо-Тихоокеанском театре военных действий. Вооруженные силы США также провели военную подготовку вместе с тайваньскими вооруженными силами. С другой стороны, руководство Тайваня в мирное время не может быть уверено в какой-либо помощи США в конфликте, потому что нет никакого способа узнать наверняка, решат ли американские официальные лица вмешаться. Из-за этой неопределенности в отчете эта переменная оценена как 0. Однако эта переменная может резко меняться в зависимости от ситуации, которая приводит к кризису или конфликту по обе стороны пролива.



Всесторонняя оценка



Учитывая ненадежность этих переменных и их индикаторов, невозможно с уверенностью предсказать, насколько хорошо Тайвань сможет противостоять крупному китайскому нападению. Детали того, как возник конфликт, и возможные события во внутренней политике Тайваня сильно влияют на многие переменные, определяющие способность Тайваня сопротивляться. Эта всесторонняя оценка мирного времени может предоставить, самое большее, обзор основных уязвимых мест Тайваня и определить ключевые переменные, которые аналитики и лица, принимающие решения, должны отслеживать, чтобы понять, как национальные лидеры Тайваня могут вести себя в войне. Как отмечается в анализе, Тайвань имеет значительные уязвимые места в политическом руководстве и социальной сплоченности, военной эффективности и долговечности.



Однако многие из показателей этих переменных могут резко измениться со временем. В частности, показатели политического лидерства и социальной сплоченности, а также показатель общественной устойчивости могут в некоторых случаях привести к твердой решимости защищать остров. Другие показатели, такие как уязвимость к экономическим потрясениям и поставкам энергии, будет трудно изменить в ближайшее время. Кроме того, маловероятно, что тайваньские вооруженные силы в ближайшее время значительно сократят отставание от китайских вооруженных сил ни по количеству, ни по качеству, хотя есть возможности для улучшения интеграции вооруженных сил. Таким образом, в большинстве случаев обещания США помочь Тайваню в его защите будут иметь решающее значение для укрепления решимости острова противостоять китайскому нападению в течение 90 дней, указанных здесь как минимальный срок, в течение которого Соединенные Штаты должны мобилизовать интервенционные силы.



Влияние кризиса



Войнам обычно предшествуют длительные периоды напряженности, перемежающиеся повторяющимися военизированными кризисами.



Насколько усилится или ослабнет политическое лидерство и социальная сплоченность Тайваня, будет частично зависеть от развития внутренней политики Тайваня в преддверии более масштабного кризиса. Со временем, например, демографические тенденции могут способствовать консолидации общественных настроений в пользу тайваньской идентичности, отдельной от Китая, и это обеспечит готовую основу для общественной поддержки национального руководства, сплоченности государства и убедительной идеологии. С другой стороны, тенденции мирного времени также могут привести к большей поляризации, взаимным обвинениям и общественному недовольству работой правительства. В первом случае способность и решимость Тайваня вести войну могут усилиться, а во втором - ослабнуть.



Характер кризиса и поведение Китая также могут привести к серьезным изменениям показателей. Пекин, воспринимаемый как провоцирующий кризис посредством агрессивных запугиваний, может способствовать большей общественной поддержке национального руководства. Например, неуступчивость Китая в требованиях Тайбэя к объединению, о чем ходят слухи в сообщениях об обдумывании Пекином пересмотренного Закона о борьбе с отделением, может разжечь антикитайские настроения на Тайване. Серьезное ухудшение связей по обе стороны пролива, в свою очередь, может привести к выбору смелых и решительных лидеров, инвестициям в повышение устойчивости экономики и инфраструктуры, росту патриотических настроений и общественной устойчивости, а также к отчаянным усилиям по повышению военной готовности и эффективности. Растущее чувство угрозы может также приглушить проблемы политической поляризации и побудить людей поддержать национальное руководство. Если бы руководство поддержало убедительное видение политической идентичности Тайваня, общественность могла бы сплотиться и продемонстрировать большую готовность терпеть трудности.



Короче говоря, развитие серьезного и затяжного кризиса в отношениях по обе стороны пролива, вероятно, приведет к значительным изменениям в переменных, влияющих на способность острова противостоять крупномасштабному нападению.



С другой стороны, решения тайваньского руководства могут спровоцировать кризис. Хотя опросы показывают, что общественность выступает против де-юре и других излишне провокационных заявлений о независимости, нельзя исключать возможность кризиса, инициированного Тайванем. Вероятнее всего, в такой ситуации государство будет сильно разделено на сторонников более радикальных заявлений о независимости и противников этой позиции. Опрометчивые и импульсивные действия слабых и изолированных национальных лидеров могут не получить поддержки большинства людей, но они могут получить боевую и восторженную поддержку громкого меньшинства. Столкнувшись с политической слабостью, расколом и распрями на Тайване, Китай мог бы воспользоваться таким кризисом, начав военную атаку, особенно если бы он счел вероятность вмешательства США низкой.



Влияние конфликта



Тенденции, проявившиеся в кризисный период, будут усиливаться после начала конфликта. В борьбе с относительно единым населением, сильным руководством и национальной решимостью добиться лояльности способность к борьбе может усилиться. Однако Тайвань, раздираемый разделением, поляризацией и слабым национальным руководством, может столкнуться с дальнейшим ослаблением своей решимости под давлением войны.



Особенно в первом случае усиление способности Тайваня противостоять крупномасштабному нападению может быть дополнительно подкреплено во время войны, если Китай столкнется с серьезными неудачами в своем нападении. Любое крупное непредвиденное обстоятельство будет сопряжено с высоким риском для НОАК, учитывая отсутствие у нее боевого опыта и проблемы, связанные со сложными операциями, такими как крупномасштабное морское десантирование. У Китая есть менее рискованные варианты, но они предлагают гораздо меньше шансов на успешное принуждение Тайваня к подчинению. У Китая есть четыре основных средства проведения крупномасштабных атак: обычная ракетная атака, совместная блокада, десантное вторжение и широкомасштабные информационные операции. Способность Тайваня противостоять крупномасштабной атаке будет самой высокой в первом и втором вариантах и, вероятно, самой низкой в третьем, если не будет вмешательства США.



Обычная ракетная атака



Обычная ракетная атака будет состоять в основном из залпов баллистических ракет и ракет воздушного базирования по военным целям с минимальным предупреждением.



Эти ракеты могут нанести огромный ущерб экономике и инфраструктуре Тайваня, но маловероятно, что одни лишь ракетные удары заставят Тайвань капитулировать.



Совместная кампания блокады



Совместная кампания по блокаде может быть направлена на то, чтобы разорвать экономические и военные связи Тайваня с миром за счет комбинации огневых ударов и перехвата военно-морских кораблей. Но, как и в случае с обычным ракетным ударом, в совместной блокаде также отсутствует четкий механизм принуждения Тайваня к капитуляции.



Тайваньские вооруженные силы, вероятно, потеряют превосходство в воздухе и на море, но бесконечная временная шкала предоставит американским силам широкие возможности для мобилизации сил и нападения на блокирующие военно-морские платформы. Перспективы выносливости Тайваня в течение 90-дневного периода в этой ситуации будут достаточно высокими и могут быть повышены еще больше, если лидеры США продемонстрируют четкую решимость вмешаться.



Морское вторжение



Вторжение на Тайвань предоставляет Китаю единственный верный способ заменить руководство более послушной властью и обеспечить объединение.



Однако, несмотря на усиление возможностей НОАК, противодействие морскому десантному вторжению остается операцией с высоким риском, особенно с учетом ограниченных возможностей десантных войск НОАК и отсутствия боевого опыта. Кроме того, крупномасштабное десантное вторжение потребует значительной мобилизации, что станет достаточным предупреждением для Соединенных Штатов и Тайваня. Жесткие требования этого подхода и риск крупной войны с Соединенными Штатами делают этот образ действий одним из самых рискованных для Китая.



Если исходить из благоприятных изменений переменных, указывающих на усиление способности Тайваня вести боевые действия в фазе кризиса, способность острова противостоять вторжению в течение не менее 90 дней должна оставаться достаточно высокой в ближайшей перспективе (до 2025 г.), но перспективы могут ухудшиться со временем, если Китай продвинется в плане готовности, обучения и способности перебрасывать войска для морского десанта.



Военная неполноценность Тайваня и тот факт, что такой курс действий может привести к объединению, делает военное вмешательство США важным компонентом способности Тайваня противостоять десантному вторжению.



Обширные информационные операции



В информационной войне, к которой готовится НОАК, воля противника остается главной целью. Соответственно, эти некинетические методы играют заметную роль в военных идеалах Китая.



Как объясняют китайские теоретики, такие некинетические действия играют ключевую роль в "подготовке поля битвы", помогая формировать международное мнение, укреплять внутреннее мнение и сдерживать или подрывать противника.



Исследования отмечают удивительный успех "фейковых новостей" и отмечают, что дезинформация, вероятно, будет процветать в условиях низкого доверия к институтам и политическим властям.



Выводы исследования



Нынешнее тайваньское правительство придерживается двусмысленного отношения к Китаю, которое соответствует официальной политике США.



Во время кризиса правительство, которое придерживается этой политики, может не вызвать у народа энтузиазма, необходимого для упорной и неустанной защиты. Если правительство страдает от усугубляющихся проблем социального разделения, политической слабости и низкой военной эффективности, то потребуется более раннее и более решительное вмешательство США, чтобы свести к минимуму риск быстрого поражения Тайваня. Однако, как показали действия США во Вьетнаме и войны 21-го века в Афганистане и Ираке, интервенция в таких неблагоприятных условиях может привести к тому, что военные действия будут более длительными или масштабными (или и то, и другое), чем первоначально планировалось. Эти примеры также не дают оснований надеяться на благоприятный исход такого вмешательства.



Однако ситуация, в которой решимость Тайваня бороться наиболее сильна, может не совпадать с политикой США. Например, не исключено, что интенсивное принуждение со стороны Китая может привести будущих тайваньских лидеров к пути, напоминающему независимость. При правильном популярном лидере и формулировании убедительной идеологии общественность и военные могут продемонстрировать большую готовность пожертвовать каким-нибудь смелым идеалом, таким как независимый Тайвань. Однако с точки зрения традиционной политики США вмешательство в таких условиях могло быть нежелательным. Правительство США придерживается политики "одного Китая" как средства наилучшей защиты интересов США. Соответственно, президенты США заявили, что правительство не поддержит независимость Тайваня. Решение вмешаться в конфликт между агрессивным Китаем и непокорным Тайванем может оказаться болезненным и ненадежным для лидеров США.



Усилия, направленные на повышение военной эффективности Тайваня без учета других переменных, дают мало надежды на решение этой головоломки. Во многих отношениях сосредоточение исключительного внимания на военной готовности повторит опыт США с другими союзными и партнерскими государствами, в которых Соединенные Штаты вооружают и оснащают иностранное правительство, которое совместимо с интересами США, но страдает политической слабостью. Как показали события в Южном Вьетнаме, Афганистане и Ираке, хорошо оснащенные вооруженные силы, возглавляемые слабыми национальными властями, скорее всего, приведут к неравномерным или разочаровывающим действиям в бою.



Выводы этого исследования имеют ряд последствий для плановиков и политиков США.



Во-первых, чтобы понять способность Тайваня противостоять нападению, аналитики должны обратить пристальное внимание на качество и силу политического руководства острова и степень социальной сплоченности в преддверии кризиса или конфликта. Состояние тайваньской армии и сохраняющиеся уязвимые места острова следует рассматривать как второстепенные.



Во-вторых, невыгодное положение Тайваня в количестве вооружений и войск не обрекает его на поражение. Тайвань может предпринять важные шаги для повышения эффективности своих вооруженных сил. Однако, даже если тайваньские вооруженные силы резко повысят свою боеспособность, военное преимущество Китая, вероятно, продолжит расти из-за огромного преимущества Китая в ресурсах. Учитывая эти тенденции, способность Тайваня противостоять крупному нападению со стороны Китая в течение установленного 90-дневного периода все больше будет зависеть от силы его политического руководства и социальной сплоченности, прежде всего других переменных.



В-третьих, последствия серьезных потерь и экономических потерь, вероятно, будут иметь двоякое значение в крупной войне. Первоначально общественность Тайваня, вероятно, сплотилась вокруг национального руководства и выступила за сопротивление агрессивному Китаю. Однако в долгосрочной перспективе высокие издержки конфликта, вероятно, подорвут общественную поддержку продолжения войны. То, как общественная поддержка в конечном итоге изменится с течением времени, может варьироваться в зависимости от силы политического руководства Тайваня и степени социальной сплоченности.



В - четвертых, из-за военных недостатков Тайваня и низкой прочности для успешного отражения крупномасштабной китайской атаки потребуется военное вмешательство Соединенных Штатов. Хорошо управляемый и социально сплоченный Тайвань мог бы оказывать решительное сопротивление в течение длительного времени, но без сильного военного вмешательства США огромное преимущество Китая в военных ресурсах, вероятно, позволит ему в конечном итоге подчинить себе остров.



Рекомендации



Официальные лица США должны продолжать помогать Тайваню укреплять свои вооруженные силы. Улучшение качества платформ и оружия, навыков войск, интеграция сил и профессиональная автономия военных могут повысить летальность сил и, таким образом, укрепить уверенность острова в своей обороне и помочь сдержать Китай. Однако растущее военное преимущество Китая предполагает, что даже при значительном улучшении обороны Тайваня вмешательство США останется необходимым для сдерживания или отражения нападения Китая.



США могут помочь Тайваню противостоять китайским информационным операциям и экономическому принуждению. Китайские власти часто использовали такие методы как способ с низким уровнем риска для достижения целей страны, но до сих пор эта тактика не имела большого успеха на Тайване. Тайвань, как правило, лучше приспособлен для противодействия этой невоенной тактике, но поддержка США в таких усилиях останется важной.



Наконец, даже если политическое лидерство и социальная сплоченность Тайваня сильны, а его вооруженные силы, как ожидается, будут эффективны против вооруженных сил Китая, военное вмешательство США потребуется, чтобы Тайвань выдержал крупное нападение. Скорость, ясность и достоверность любой обещанной США военной поддержки могут стать решающим фактором в поддержании способности Тайваня сопротивляться.



Х Х Х



Как можно было убедиться, при любом развитии конфликта вокруг Тайваня, аналитики RAND выходят на проблемы военной конфронтации между США и Китаем. А здесь стоят свои, еще более сложные проблемы.



Например, эксперты той же корпорации RAND в другом исследовании рассматривают вопросы кардинального улучшения всей логистики армии, ВМФ и ВВС США в Индо – Тихоокеанском регионе на случай военного конфликта с Китаем.



В обзоре "Так много вопросов, так мало времени на тихоокеанскую логистику" (23.06.2023) они пишут: "у Соединенных Штатов самые большие возможности проецирования силы на планете, с непревзойденным количеством грузовых самолетов, воздушных заправщиков и кораблей поддержки, но Тихий океан может похвастаться самыми большими расстояниями в мире. И, как показали чудовищные расходы боеприпасов на Украине, война с Китаем будет иметь ненасытный аппетит к подкреплениям, боеприпасам, большую часть которых придется перебрасывать на расстояние более 10 тысяч километров - от Западного побережья до западной части Тихого океана.



Работая со своими союзниками и партнерами, Соединенные Штаты открыто заявили о своем развитии ключевых точек доступа в Тихом океане, таких как Южная Корея, Япония, Гуам и Северная Австралия, из которых могут действовать их передовые силы и через которые поступают такие поставки, как топливо, боеприпасы и запчасти. Хотя Транспортное командование США по-прежнему несет ответственность за перемещение логистики из континентальной части Соединенных Штатов в эти ключевые точки доступа в Тихом океане, не ясно, какая организация в конечном итоге будет "владеть" транспортом на тихоокеанском театре военных действий.



В отсутствие единого и согласованного плана различные службы продвигают свои собственные инициативы по логистике внутри театра военных действий.



Армия, например, имеет долгую историю в области логистики, включая плавсредства, и обновляет свой флот, заменяя десантный корабль времен Вьетнама, LCM-8, новым легким судном поддержки маневров, MSV (L). Они также разрабатывают замену своему большому десантному кораблю, предлагаемый MSV (тяжелый), который будет нести эквивалент примерно 12 или более танков, чтобы помочь перебрасывать более крупные подразделения из этих ключевых точек доступа и по всему театру военных действий.



ВМФ планирует поддерживать логистику Корпуса морской пехоты с помощью легкого десантного корабля, но этот корабль специально предназначен для обслуживания морской пехоты, а не для удовлетворения всех требований объединенных сил.



ВВС внедряют такие концепции, как "гибкое боевое применение, и укрепляют свои основные оперативные базы.



Крайне важно, чтобы логистика, лежащая в основе надежного военного сдерживания, была проработана сейчас, а не ждала больше.



Службы несут ответственность за то, чтобы такие амбициозные концепции, как All-Domain Operations (Многодоменные операции), могли выполняться в Тихоокеанском регионе.



Кроме того, службы в течение некоторого времени ожидали, что на них может быть возложена дополнительная ответственность за логистику внутри театра военных действий в рамках Совместной концепции боевых действий и связанной с ней Совместной концепции оспариваемой логистики.



К сожалению, разрозненной деятельности служб по решению вопросов логистики внутри театра военных действий оказалось недостаточно. Гораздо большая ответственность лежит на Пентагоне и Конгрессе, которые контролируют финансирование, необходимое для решения проблемы перевозок в Тихом океане. Крайне важно, чтобы логистика, лежащая в основе надежного военного сдерживания, была проработана сейчас, а не ждала больше.



Существует, как минимум три ключевых вопроса, на которые еще предстоит ответить:



Как будет осуществляться логистика в Тихоокеанском регионе?



Военные не могут действовать так, как они действовали в прошлых конфликтах. Беспрепятственный доступ к чужим землям просто невозможен, и им придется действовать в опасной и неопределенной обстановке на протяжении всего времени, от базы до линии фронта. Совместная концепция ведения боевых действий и вспомогательная Совместная концепция оспариваемой логистики не детализировали основные изменения, которые произойдут в логистическом предприятии, на уровне, который может понять высшее руководство, не говоря уже о том, чтобы отстать. Большая часть риторики напоминает о более ранних концепциях логистики и поддержки, которые были перегружены схемами процессов и обещают быть "гибкими".



Все многочисленные проблемы с несогласованными стимулами и бюрократическими швами остаются нерешенными, включая несоответствие между требованиями большой войны и в основном ориентированной на мирное время структурой транспортировки и обеспечения "фонда оборотных средств".



Как будут удовлетворяться потребности в транспорте внутри театра военных действий?



Исторически сложилось так, что предыдущие концепции позволяли себе роскошь предполагать, что "внутриоперационный лифт" будет легко доступен. На театрах военных действий, таких как Центральное командование, внутренние перевозки в основном заключались в заключении контрактов с частными грузовиками (хотя "граждане третьих стран", водившие эти грузовики, часто подвергались серьезному риску из-за придорожных бомб). Но вы не можете нанять полуприцеп для перевозки грузов через Тихий океан, и заключение контрактов на грузовые суда может быть не вариантом, поскольку недавние исследования показывают, что найти подрядчиков, не имеющих тесных связей с Китаем или другими дисквалифицирующими факторами, будет очень сложно.



Объединенным силам должно быть ясно, как они будут удовлетворять потребность в перевозке внутри театра военных действий и какая служба будет ее обеспечивать. От этой возможности зависит его способность реализовать концепцию совместных боевых действий.



Где Конгресс в этих дебатах?



Концепция совместного ведения боевых действий представляет собой шаг вперед, поскольку она фокусируется на Тихоокеанском регионе и объединяет дополнительные области против нового типа конкурентов. В последние годы Конгресс задавал ключевые вопросы об инвестициях в "лифты театров боевых действий", и службы вкладывали дополнительные средства, но этого просто недостаточно. Тихий океан так велик, а базы США так далеко друг от друга, что Конгресс должен делать инвестиции в масштабах, соответствующих потребностям.



Конгресс еще не пытался осуществлять общественный надзор за тем, что является очевидным институциональным швом во внутритеатральном подъеме над водой.



Так что же теперь могут и должны делать законодатели?



Комитеты Сената и Палаты представителей по делам вооруженных сил должны провести слушания по поводу переброски внутри театра военных действий, призвав высших гражданских и военных чиновников Министерства обороны, чтобы объяснить, как они намерены решить эту проблему.



Конгресс также должен включить в ежегодный Закон о разрешении на национальную оборону требование о том, чтобы Министерство обороны предоставляло Конгрессу план переброски внутри театра военных действий.



Законодатели, заботящиеся о национальной безопасности, также должны написать министру обороны и другим лидерам Министерства обороны, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу недостаточного внимания к переброске внутри театра военных действий.



Наконец, члены комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам, а также подкомитеты Сената и Палаты представителей по ассигнованиям на оборону должны информировать министерство обороны и руководство боевого командования по этому вопросу, когда они будут давать показания перед этими группами на своих ежегодных слушаниях по бюджету.



Подъем над водой внутри театра военных действий потребует значительных новых возможностей, которые до сих пор полностью не профинансированы ни одной службой, так же как ни одна служба еще не была назначена ответственной за обеспечение этих возможностей - и Министерство обороны не проявляет никаких признаков назначения ответственной стороны.



Объединенные силы США не могут эффективно вести войну на Тихом океане, не имея возможности выдержать бой со стороны Соединенных Штатов. Нет ни концепции, ни инвестиционного плана, который хотя бы начал устранять дефицит от точек, где Транспортное командование США обеспечивает стратегические перевозки, до точек, где передовые силы должны получить припасы. Эти возможности и концепции не являются естественными для любой службы, но они имеют решающее значение.



Министерство обороны и Конгресс должны возложить ответственность, предоставить необходимые ресурсы и продолжать надлежащий надзор для удовлетворения этих потребностей. В противном случае силы, пытающиеся воевать на Тихом океане, окажутся в положении пожарных с пустым шлангом".



Немалая часть аналитиков США полагает, что в возможном военном конфликте с Китаем Тайвань должны поддержать европейские страны. Об этом, например, пишет Хуан П. Вильясмиль (Дж. П. Баллард ) в статье The National Interest с вполне красноречивым названием "Улица с двусторонним движением: Европа должна поддержать Тайвань, если мы поддерживаем Украину" (28.06.2023).



Видно, что Запад реально готовится к войне с Китаем.



29 июня 23 Источник - завтра

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