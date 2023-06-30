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Идет планетарная перестройка климата: стихии и катастрофы при входе в III тысячелетие, - Андрей Фурсов
11:45 30.06.2023

Идет планетарная перестройка климата: стихии и катастрофы при входе в III тысячелетие, -
Андрей Фурсов
30.06.23

Когда мы с вами говорим о климатических изменениях, то обычно разговор идет в русле разбора западного императива деиндустриализации, поскольку и климатическая, и экологическая повестки используется ультраглобалистами только в одном ключе: для обоснования необходимости сокращения лишних едоков ради спасения природы. Это неполный взгляд, потому что климатические изменения реально происходят, но мы должны отчетливо представлять, в чем их причина. Причину западные пропагандисты определяют неверно, потому что сознательно лгут. И поэтому на климатических изменениях мы сейчас остановимся немножечко подробнее. Действительно имеет место глобальное потепление, но не по тем причинам, которые проталкивают в массвое сознание хозяева дискурса. И мы очень хорошо должны представлять себе эту ситуацию.

Прежде всего, реально планета вступает в 25-й Солнечный цикл, похожий на 23-й. Тот самый, который спровоцировал Малый Ледниковый период. Кроме того, как отмечают серьезные, то есть не ангажированные, ученые, не за горами Большой Ледниковый период. Зима близко! Причем не в том смысле, в каком она имелась в виду в "Битве престолов". Дело в том, что примерно из каждых 100-120 тысяч лет 80-90 тысяч приходится на ледниковую эпоху, а 10-15 – на долгое лето, в котором мы живем последние 12 тысяч лет. Наше долгое лето, кстати, уже давно задержалось – мы живем взаймы. Но есть и более длительные циклы.

На первый взгляд, они кажутся миллионнолетними и кажется "ну, что нам до миллионнолетних циклов, по 70-72 миллиона лет"? Наша цивилизация существует 10-12 тысяч лет. Человек существует официально, по официальным данным, 2 миллиона лет. А здесь 70-72! Тем не менее, мы живем в определенных условиях. Как известно, в своем движении в галактике Солнце и Солнечная система пересекает ее рукава. Моменты пересечения повторяются в среднем раз в 70-72 миллиона лет. И они совпадают с глобальными катаклизмами биосферы, включая массовые вымирания. Появляется большое количество астероидов вдруг, – это тоже сейчас фиксируется –учащаются землетрясения, извержения вулканов. Последнее пересечение рукава и связанная с ним смена эр произошла 65-67 миллионов лет назад. То есть максимум катаклизмов ожидает планету нашу через 5-7 миллионов лет в разгар пересечения. Это хорошая новость!

Но есть и новость не очень хорошая. Она в том, что вхождение в рукав уже началось и длится примерно 2 миллиона лет. И результаты налицо. Учащающие и увеличивающие по продолжительности ледниковые периоды, сменяющиеся не столь продолжительными периодами потепления. Вымирание многих видов животных. В настоящее время идет 6-е массовое вымирание, которое наперсточники от науки на службе у ультраглобалистов пытаются навесить на человека. На самом деле, это к человеку имеет отношение минимальное. Имеет, да! Но минимальное. На самом деле, это связано с этими долгосрочными циклами.

Если последствия многомиллионных циклов ощущаются земной цивилизацией более или менее мягко из-за растянутости во времени, – и она может их не заметить, просто видит какие-то изменения, которые мы не всегда понимаем – то последствия тысячелетних циклов воздействуют на социальное развитие весьма жестко, поскольку представляют собой глобальную циклическую трансформацию планеты. Длятся они 12-13 тысяч лет – это половина прецессии (прецессия – это смена оси вращения планеты). Последняя циклическая макроперестройка планеты произошла 10-12 тысяч лет назад, причем, в весьма катастрофической форме, что нашло отражение в календарях всех развитых народов.

И совпадения очень интересные: например, древнеиндийский календарь начинается годом 11653 года назад. Вавилонский – 11542 г. Ассирийский – 11542 г. Весеннее равноденствие в первом знаке Зодиака - Лев храма Дендер - 11000 Именно 11000 тысяч лет назад Гольфстрим пробил себе дорогу в Западную Европу. И Западная Европа зазеленела. И Западная Европа и Ближний Восток оказались в ситуации, когда началась эта самая Неолитическая революция. Я хочу процитировать очень известный доклад кандидата военных наук Евгения Смотрина. Хочу вас познакомить с этим докладом. Это серьезная штука.

Что пишет Смотрин в своем докладе: "Импульсы интенсивной фазы привели к глобальным бедствиям, к гигантским затоплениям, массовым сейсмовулканическим взрывам, оползням, метеокатаклизмам, нарушившим эволюцию предшествующей цивилизации. На рубеже II и III тысячелетий нашей эры" – т.е. в наши дни – "планетарная система вновь вступила в период своей циклической перестройки, которая обусловлена переходом земной оси через противоположную вершину спиральной элептической траектории, ее прецессии и соответствующим усилением комплекса космофизических нагрузок".

Вот в чем дело! Не в глобальном потеплении из-за антропогена, как нам швабоиды говорят. "Конкретно все это проявляется в увеличении вибрации Земли и так называемых волнах шума, уменьшении орбитальной скорости планеты…" Ну, и многих-многих других вещах. "... В общем потеплении Земли (вот причина реального потепления), "в резкой деконцентрации атмосферного озона, общепланетарной эскалации стихийных катастрофических бедствий". Действительно, специалисты-геологи фиксируют резкое учащение землетрясений, извержений вулканов.

Далее. "Все это воздействует и на межэтнические противоречия. А в обществе это ведет к психодисфункциям населения, к вспышкам эпидемий и гипернарастанию общего иммунодефицита населения планеты. Неизвестным заболеваниям и смертности". Кто такой Смотрин? И что это за штука? В самом начале 80-х годов по указанию Андропова при Совете министров и КГБ СССР был создан НИЦ "Ромб", в/ч 52609. В романах Маркеева этот "Ромб" фигурирует под названием структуры "Курсор". Но реальное название "Ромб". И вот именно в этой структуре работал Смотрин. После разрушения СССР "Ромб", который работал по прогнозированию естественных техногенных и социальных катастроф, был преобразован в фонд "Геостратегия XXI".

Однако кому-то деятельность фонда, который провел огромную работу за короткий срок, не понравилась. И в 2002 году фонд не прошел перерегистрацию, а его сайт несколько раз рушили. Впрочем, усилиями людей неравнодушных, а ответственных и болеющих за Родину… Низкий им поклон от меня и, вообще, от людей! Немало удалось восстановить. На какое-то время материалы, в частности, доклад Смотрина "Стихии и катастрофы – главная угроза планетарной евразийской безопасности при входе в III тысячелетие" был вывешен в Сети. Я о нем узнал из книги Олега Маркеева "Неучтенный фактор", нашел в Интернете, скачал…

Так вот, согласно Смотрину, в начале 90-х годов ХХ века планета вступила в прединтенсивную фазу переходного периода, то есть глобальной циклической трансформации. И именно с этим, в частности, связано повышение температуры воздуха над материками. Интенсивный переход, согласно Смотрину, это с августа 99-го года по конец первой трети ХХI века. Это завершение активной фазы циклического перехода. Ну, а полностью фаза закончится в первой трети XXII века, то есть через 130 лет.

В следующем материале я озвучу наиболее, на мой взгляд, важную, часть доклада Смотрина. Но, повторяю, вы можете с ней ознакомиться в Интернете. Потому что те, кто спасал содержание сайта "Геостратегия XXI", это вывесили.

Источник - zavtra.ru
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