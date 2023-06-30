Кадровые перестановки в Киргизии: работают ли в стране социальные лифты?

11:57 30.06.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КИРГИЗИИ: РАБОТАЮТ ЛИ В СТРАНЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ?

Количество кадровых перестановок в Киргизии в июне 2023 года заметно сократилось. Большая часть отставок и назначений пришлась на правительство и руководство государственных компаний. О тенденциях кадровой политики Киргизии в середине 2023 года читайте в обзоре от Ia-centr.ru.



31 мая стало известно, что Улан Чаначев назначен заместителем по цифровому развитию министра труда, социального обеспечения и миграции Киргизии. Ранее он занимал должность начальника управления цифрового развития и организации закупок в этом же министерстве.



В этот же день депутаты Жогорку Кенеша (парламента. - Прим. Ia-centr.ru) освободили от должности члена Центризбиркома Акылбека Эшимова. Городской суд Бишкека признал его виновным в мошенничестве и приговорили к "трем годам пробационного надзора".



Ротации коснулись руководства Главного управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Киргизии. Освобожден от должности начальник управления дорожной патрульной службы подполковник Манасбек Сыдыгалиев. Его повысили до заместителя начальника ведомства. Его предшественник полковник Байыш Ашырбеков уволен в запас.



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Айнура Мурзатаева стала заместителем председателя Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции. Она является доцентом кафедры финансов экономического факультета КНУ им. Баласагына.



Новым заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора стал Азамат Темиркулов. Ранее он возглавлял центр климатического финансирования при министерстве. Кого из шести замов сменил Темиркулов, не сообщается. Напомним, что новым главой министерства в марте 2023 года стал Мелис Тургунбаев.



Заместитель министра энергетики Сабырбек Султанбеков покинул должность. Об этом было объявлено 12 июня. Султанбеков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он занимал пост с октября 2022 года. Новым заместителем стал Таалайбек Байгазиев. Ранее он возглавлял Национальный энергохолдинг. Решением властей эту структуру расформируют.



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Кабинет омбудсмена пополнился двумя новыми заместителями. Депутаты Жогорку Кенеша единогласно поддержали кандидатуры Шухрата Айтиева и Айчурок Назаралиевой. Предыдущий заместитель омбудсмена Альберт Колопов освобожден от занимаемой должности досрочно.



15 июня СМИ сообщили, что новым заместителем министра образования и науки станет Бекжан Супаналиев. До этого назначения Супаналиев занимал пост генерального директора компании Green Finance Centre Bishkek, являлся исполнительным директором Агентства развития и инвестирования сообществ, а также работал в аппарате правительства.



В этот же день стало известно, что новым генеральным директором госкомпании "Кыргызавтожол" стал Жумаш Содомбаев. Ранее он был заместителем директора компании, а до этого возглавлял департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций.



Последние тенденции в кадровой политике Киргизии Ia-centr.ru прокомментировал политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.



- Что является основной движущей силой кадровых перестановок в Киргизии?



- Многие ротации обусловлены текущей политической системой. До 2021 года Киргизия была парламентской республикой и многие кадровые перестановки проводились партиями, занимающими большинство мест в парламенте.



На данный момент система уже смешанная и часть кадровых инициатив исходит от президентской администрации.



Сегодняшние перестановки также связаны с активной антикоррупционной кампанией. Практически каждый месяц происходят резонансные задержания руководителей ведомств, компаний и различных фондов, что также оказывает влияние на кадровую политику.



Сегодня главным наблюдательным советом за деятельностью чиновников выступают соцсети. Журналисты регулярно проводят "фактчекинг", изучая биографии чиновников и выпуская расследования об их связях с первыми лицами государства.



Также стоит отметить, что, несмотря на активную кадровую политику, многие проблемы все еще остаются. Один из главных показателей эффективной работы управленцев - трудовая миграция. Потоки трудовых мигрантов не уменьшаются ни при парламентской системе, ни при президентской. В этом смысле основное население не испытывает доверия к кадровой политике.



- Нет ли у президента дефицита кадров? Где проходит их подготовка - внутри Киргизии или за границей?



- На мой взгляд, дефицита кадров нет. По количеству вузов страна находится в списке лидеров в Центральной Азии. В Киргизии их более 70. Число студентов превышает 200 тысяч.



Существует проблема с социальными лифтами. Зачастую продвижение по карьерной лестнице подчинено теневым механизмам, а не профессиональным компетенциям. Это вызывает недовольство у населения. Вопрос отбора кадров все еще остается болезненным.



Предпринималось множество мер по увеличению прозрачности процесса, введения конкурсной основы для занятий госдолжностей, но Киргизия пока в самом начале этого пути.



- За последний месяц было назначено сразу несколько новых заместителей в ключевые министерства. Чем можно это объяснить?



- Эти ротации обусловлены сразу несколькими факторами. Во-первых, причиной перестановок заместителей является частая смена министров. Как правило, все они приходят вместе со своей командой - это общемировая практика. Особенно это касается тех случаев, когда на государственные должности назначаются представители бизнес-кругов.



Во-вторых, многие управленцы действительно не справляются с поставленными задачами, и им быстро находят замену. В-третьих, опять же, антикоррупционная деятельность нынешнего правительства. Если 10 лет назад публичное задержание того или иного чиновника вызывало общественный резонанс, то на сегодняшний день это является обыденностью.



Тимур Альмуков

30.06.23