Блогеров в Казахстане будут проверять и штрафовать. Что скажет президент?

11:58 30.06.2023

Парламент Казахстана 29 июня принял закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Документ отправили на подпись президенту.



Ключевое новшество в законе - юридическое оформление статуса инфлюенсеров - блогеров с большой аудиторией.



1. Закон вводит финансовую ответственность блогеров: они должны будут платить налоги с оборота от своей деятельности. Инфлюенсеры обязаны иметь счета, прозрачные для налоговой инспекции.

Помимо блогеров, все пользователи онлайн-платформ будут обязаны маркировать на своих страницах рекламу, в том числе таргетированную, и спонсорский контент.

2. Закон затрагивает не только финансовые аспекты, но и измерение информационной безопасности.

Блогеров могут оштрафовать за распространение недостоверной информации.

Дополнительными гарантиями защиты должны стать оформленные юридически обязанности онлайн-платформ. Закон обязывает собственников платформ удалять ложную информацию, уведомлять правоохранительные органы о размещении противоправного контента и блокировать аккаунты, распространяющие его.

На фоне развития интернет-торговли и социальных сетей казахстанская блогосфера стала средой, где распространено мошенничество.

В 2022 г. в стране выявлено 5545 фактов распространения недостоверной информации и 2846 случаев рекламы финансовых пирамид. В апреле прошлого года по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital были задержаны блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Суд первой инстанции приговорил их к 5 годам лишения свободы.

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