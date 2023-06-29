Сын Башара Асада закончил МГУ с красным дипломом

12:01 30.06.2023

СМИ: сын Башара Асада закончил МГУ с красным дипломом

Как пишет газета Al Watan, Хафез Асад проходил обучение на механико-математическом факультете



Фото. Старший сын президента Сирии Башара Асада Хафез с матерью на фоне МГУ.



ТАСС, 29 июня. Сын президента Сирии Башара Асада Хафез завершил обучение в МГУ имени М.В. Ломоносова и получил диплом с отличием. Об этом сообщила в четверг правительственная газета Al Watan.



По ее данным, сын сирийского лидера проходил обучение на механико-математическом факультете МГУ и закончил обучение на втором курсе магистратуры экстерном. Его магистерская диссертация была написана под руководством заведующего кафедрой математических и компьютерных методов анализа профессора В.Н. Чубарикова и была посвящена теории чисел.



Хафез Асад получил диплом вместе с другими сирийскими студентами, также завершившими учебу в МГУ. Свидетельства об окончании университета с отличием выпускникам вручал ректор вуза Виктор Садовничий.



Издание также указало, что на церемонии вручения красных дипломов присутствовала первая леди Сирии Асма Асад. Она прибыла в Москву по специальному приглашению ректората МГУ в сопровождении делегации. После завершения торжественной церемонии вручения дипломов первая леди Сирии лично встретилась и побеседовала с ректором и руководством университета.