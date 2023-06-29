Чем на самом деле дышат жители Таджикистана?

12:11 30.06.2023 Тимур Идрисов, независимый экологический журналист, специально для Asia-Plus



Страшно подумать – за весь 2022 год в Душанбе было только 4 дня с хорошим воздухом.



Местные чиновники экологии уверяют, что у нас чистый воздух, но показатели говорят об обратном. Разберемся, в чем нам врут и насколько опасно жить и дышать в Таджикистане.



Душанбе - лидер по загрязнению атмосферы



По общим показателям выбросов вредных веществ в атмосферу в республике, Душанбе занимает первое место. По данным Комитета по охране окружающей среды, в 2019 году общий объем выбросов в столице превысил полмиллиона тысяч тонн. Из них львиная доля пришлась на передвижные источники, в основном автотранспорт.



По официальным статданным, в 2020 году на долю столицы приходилось около 19 тысяч тонн или 30,5% от общих выбросов в Таджикистане от стационарных источников. Количество выбрасываемых загрязняющих веществ постоянно увеличивается. Это связано как с ростом промышленного производства, увеличением количества транспорта, масштабным строительством, так и с недостаточным уровнем оснащения предприятий пылегазоулавливающим и другим современным оборудованием.



Эксперты обращают внимание на то, что рост объема вредных выбросов в атмосферу Душанбе совпадает по времени с пуском в эксплуатацию второй очереди Душанбинской ТЭЦ-2. В период работы станция потребляет до 6000 тонн угля ежедневно. Сегодня ТЭЦ "Душанбе-2" является крупнейшим стационарным источником загрязнения атмосферы в городе - более 76% от их общего объема выбросов (данные 2018 года).



Среди других крупных стационарных источников загрязнения атмосферы можно выделить душанбинский цементный завод, деятельность которого давно подвергается критике, и ТЭЦ-1. В 2018 году на их долю приходилось 14% и 5% от суммарного объема выбросов (стационарных источников) соответственно.



Ежегодно в мире из-за воздействия загрязненного воздуха преждевременно умирают более 7 млн человек, из них около 5 млн - в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Воздух загрязнен, но в меру?!



Комитет охраны окружающей среды признает, что иногда воздух в Душанбе подвержен повышенному загрязнению, однако, в целом, по словам представителей главного природоохранного ведомства, "поводов для беспокойства нет".



Временные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере, по словам чиновников, обусловлены как влиянием выбросов, так и метеорологическими факторами, такими, как слабая циркуляция воздуха, небольшое количество осадков, пыльные бури и атмосферные инверсии.



"Бывает так, что даже при небольших выбросах вредные вещества могут накапливаться в атмосферном воздухе до высоких концентраций", - отмечает Муазама Бурханова, специалист по вопросам оценки воздействия на окружающую среду и руководитель общественной организации "Дастгири-Центр".



В свою очередь эксперт Бахром Мамадалиев, который в 2001–2011 гг. занимал пост начальника управления по охране окружающей среды Душанбе, отмечает: "Среднегодовая концентрация пыли составляет 1,5-3 единицы предельно допустимой концентрации. Окиси углерода, двуокись азота, формальдегид таже зачастую превышают ПДК".



Специалисты сходятся во мнении, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах загрязненность атмосферного воздуха в Душанбе будет повышаться.



Меры, которые власти предпринимают для борьбы с загрязнением воздуха, являются недостаточными.



Мелкодисперсные взвешенные частицы и диоксид азота являются основными загрязнителями, вызывающими озабоченность, когда речь идет о качестве воздуха в городах, и оба они имеют серьезные негативные последствия для здоровья.



Что такое PM2.5 и чем они опасны?



Взвешенные частицы (РМ) - широко распространенный загрязнитель атмосферного воздуха, включающий смесь твердых и жидких частиц. Это: частицы от автомобильных шин, от работы двигателей внутреннего сгорания, угольных электростанций, твердых видов топлива, добычи полезных ископаемых, строительства; это: пыль, споры растений, дым от лесных пожаров и т. д.



Наибольшую угрозу для здоровья представляют PM2,5 – мелкодисперсные взвешенные частицы или тонкодисперсная пыль размером 2,5 микрометра и меньше. Их размер способствует тому, что PM2.5 могут долго оставаться во взвешенном состоянии в воздухе и переноситься на большие расстояния.



Из-за маленького размера PM2.5 могут быстро проникать в область легких и даже в кровеносную систему. Это может привести как к кратковременной реакции организма, например, приступам астмы, сердечной аритмии, так и к долговременной экспозиции.



Накапливаясь в организме, они могут стать причиной серьезных респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний.



В 2013 г. загрязненный атмосферный воздух и мелкодисперсные частицы были классифицированы ВОЗ по изучению рака (МАИР) как канцерогены.



Оценочная ежедневная экономическая стоимость загрязнения воздуха составляет около 8 млрд долларов США или 3-4% валового мирового продукта.



"Воздушные" антирейтинги Душанбе



В 2016 году британская консалтинговая компания Mercer в рамках ежегодного исследования качества жизни поместила Душанбе на 215 место в общем рейтинге среди 223 городов мира. Для рейтинга использовались различные социально-экологические критерии, включая такой показатель, как состояние воздуха.



Столица Таджикистана вошла в 20 наихудших городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



В 2019 году Душанбе оказался на 209 месте в списке из 231 города, вошедшего в рейтинг Mercer.



В докладе "Качество воздуха в мире" за 2020 год, подготовленным IQAir - швейцарской технологической компанией, Таджикистан оказался на 16 месте в списке стран, а Душанбе на 16 месте в списке столиц по загрязненности воздуха.



Среднегодовое значение концентраций PM2.5 в республике и городе составило 30,9 мкг/м3, что превышало рекомендованные на тот момент безопасные уровни ВОЗ в 3 раза.



Источником данных по Душанбе стала станция мониторинга воздуха, установленная в посольстве США.



В начале 2022 года тема качества воздуха в Душанбе на короткий период вновь стала одной из наиболее горячих. Причиной возросшего интереса журналистов к загрязнению атмосферы стала публикация доклада "Качество воздуха в мире" за 2021 год, где Таджикистан оказался на 4 месте в мире по загрязненности воздуха, со среднегодовым показателем в 59,4 мкг/м3.



Последний доклад основан на данных о качестве воздуха из 6 тысячи 475 городов в 117 странах. Сведения поступали от десятков тысяч станций мониторинга воздуха, которые находятся в ведении как госучреждений и исследовательских институтов, так и некоммерческих организаций, образовательных учреждений, частных компаний и даже любителей.



По данным платформы World’s Air Pollution, за 2022 год в Душанбе было только 4 дня с хорошим воздухом.



Доступные и понятные данные



"В последние пару лет мы наблюдаем повышенный общественный интерес к теме загрязнения воздуха в Душанбе и других городах Таджикистана. На мой взгляд, этому способствовала установка станций и датчиков мониторинга воздушной среды и тот факт, что современные технологии сделали сведения о состоянии атмосферы доступными и понятными", - говорит исполнительный директор экологической организации "Маленькая Земля" Антон Тимошенко.



В июне 2019 года на территории посольства США в Душанбе было установлено устройство для контроля качества воздуха и для измерения содержания твердых частиц в воздухе. С тех пор данные в этом районе столицы поступают в режиме реального времени, они общедоступны.



AQI – по-простому – это показатель степени загрязненности атмосферы.



В 2020 году "Молодежная группа по защите окружающей среды" установила 11 датчиков мониторинга качества воздуха. Четыре из них в Худжанде и по одному в Бохтаре, Хороге, Исфаре, Бустоне, Кулябе, Пенджикенте и Раште. Все датчики интегрированы к нескольким онлайн-платформам. Все замеряют концентрации твердых частиц, включая PM10 и PM2.5, а также температуру, влажность и атмосферное давление.



Еще одним важным преимуществом агрегатов, отражающих индекс качества воздуха (AQI), является удобная для понимания интерпретация данных - уровни загрязнителей преобразуются в значение индекса и помещаются в категории с цветовой кодировкой: от "Хорошей" до "Опасной".



Дают ли эти станции/датчики полную картину?



В Комитете охраны окружающей среды не раз отмечали, что считают недостаточными данные одной станции мониторинга для полной оценки ситуации. Это справедливое замечание.



"Проблема составления рейтингов или анализа данных по качеству воздуха заключается в использовании доступных источников данных. Каждая станция мониторинга, в зависимости от места установки, дает определенные данные, привязанные к данной территории", - говорит Икром Мамадов, руководитель общественной организации "Молодежная группа по защите окружающей среды".



Станция на территории посольства США предоставляет сведения о концентрации PM2.5. Чтобы иметь более полную картину, важно получать информацию не только о выбросах из разных районов города, но и отслеживать другие основные загрязнители, включая, помимо прочего, диоксид азота (NO₂) диоксид серы (SO₂) и угарный газ (CO).



По этой же самой причине (наличия только нескольких пунктов мониторинга) представители природоохранного ведомства сами не обладали достаточным количеством данных, которые бы давали полную картину состояния качества воздуха в Душанбе.



До 2021 года мониторинг качества воздуха осуществлялся в столице по показателям двух постоянных стационарных постов и двух передвижных лабораторий.



В "Обзоре вопросов охраны атмосферного воздуха в РТ, Согдийской области и городе Худжанде" (2020 г.) отмечается, что "только одна из станций мониторинга качества атмосферного воздуха, расположенная на территории, подведомственной центральному офису Агентства по метеорологии в Душанбе, функционирует в автоматическом режиме. Сбор данных с остальных станций ведется вручную. Посты мониторинга качества воздуха расположены на территории гидрометеорологических центров вдали от стационарных промышленных источников загрязнения".



Для правильной оценки концентраций твердых частиц и других ключевых загрязнителей необходимо вести мониторинг как можно в большем числе пунктов и иметь подробный высококачественный кадастр выбросов. Основа надежных данных - постоянное круглосуточное наблюдение в течение года по стандартизированным или близким к стандартным методам.



Верить нельзя сомневаться



Информацию о выбросах от стационарных источников экологи получают при составлении статистического отчета 2-ТП (воздух) . Выбросы от автотранспорта рассчитываются по утвержденной методике. Сведения о качестве атмосферного воздуха должны поступать по результатам ежесуточного мониторинга.



Но для проведения качественного мониторинга выбросов, в частности в атмосферу, у Комитета охраны окружающей среды нет достаточного финансового, кадрового и технического потенциала.



Масштабное, хаотичное строительство в столице - одна из причин загрязнения окружающей среды.



В 2017 году авторы доклада "Обзор результативности экологической деятельности" отмечали, что наблюдения осуществляются лишь на ограниченном числе пунктов мониторинга и охватывают ограниченный диапазон контролируемых параметров загрязнения атмосферного воздуха.



В отчете "Текущий статус реализации и развития общей системы экологической информации" (2019 г.) говорится, что уровень внедрения современных методов анализа, расчетов и рекомендаций при осуществлении экологического мониторинга в Таджикистане (в частности, и в том, что касается выбросов в атмосферу) остается низким.



В этом же отчете критерии "точность" и "актуальность" такого показателя, как "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу" получили оценку "Все не очень хорошо".



В отчетах Совместной программы мониторинга и оценки переноса загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) по Таджикистану приводились в четыре раза более высокие цифры по выбросам диоксида серы, диоксида азота и монооксида углерода, по сравнению с таджикским Агентством по статистике.



Авторы плана действий "Зеленый город" для Душанбе (2022 г.) также обратили внимание на сложности при сборе основополагающих данных, отметив, что индикаторы воздействия на окружающую среду по целому ряду направлений "оказались либо проблематичными для получения, либо вовсе отсутствовали".



Отсутствие, разночтения, а иногда и противоречия в данных говорят о критическом недостатке автоматизированных систем измерения параметров окружающей среды и современных методов анализа. И это приводит к недоверию к официальной информации.



Станций мониторинга становится больше



"Для научного обоснования загрязнения атмосферного воздуха имеющейся системы мониторинга недостаточно. Для этого во всех крупных городах Таджикистана необходимо устанавливать сеть мониторинга, чтобы, в зависимости от количества жителей и территории, сеть состояла не менее чем из 30 станции", - объясняет Икром Мамадов.



При поддержке проекта "Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий в бассейне Аральского моря (CAMP4ASB)" в республике были установлены 16 автоматизированных станций контроля качества воздуха - 5 в Душанбе и 11 в крупных городах РТ.



Отметим, что в советское время только в Душанбе насчитывалось 8 таких пунктов.



Новые станции контролируют состояние воздуха по таким показателям, как диоксида углерода (СО), диоксид азота (NO₂), диоксид серы (SO₂), частицы размером 10 мкм и 2,5 мкм (РМ10 и РМ2.5), озон (О3).



"Агентство получило и мобильную станцию мониторинга, которая анализирует качество воздуха по 16 химико-метеорологическим показателям. Используя ее, специалисты могут осуществлять мониторинг в различных регионах республики", - сообщил "Азия-Плюс" Сангин Самиев, начальник отдела экологического мониторинга Агентства по гидрометеорологии.



Новые автоматизированные станции, установленные в Душанбе и других городах, не предоставляют полученные данные общедоступным онлайн-платформам. Правда, Агентство публикует экологический бюллетень о качестве воздуха на своем сайте.



Различия индексов и показателей качества воздуха



Во многих странах есть свои индексы качества воздуха, что может привести к отличию в интерпретации одних и тех же данных. Наиболее широко используемыми системами – обе измеряют одну и ту же группу загрязнителей воздуха – являются AQI США и AQI Китая.



Вышеупомянутая швейцарская платформа IQAir AirVisual использует ту же шкалу опасности, систему цветового кодирования, а также стандартные значения для расчета, что и AQI США, но периоды усреднения по времени используются другие.



В Таджикистане величина среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДК) выбросов РМ2.5 составляет 35 мкг/м3, максимально разовая – 160 мкг/м3. Предельно допустимые среднегодовые концентрации - 25 мкг/м3.



По нормам же ВОЗ (обновлены в сентябре 2021 года) безопасный среднесуточный уровень РМ2.5 должен составлять не больше 15 мкг/м3, а среднегодовой уровень - не больше 5 мкг/м3.



В нашей республике безопасными считаются концентрации РМ2.5, которые в 2,3 и в 5 раз соответственно превышают рекомендуемые ВОЗ.



В соответствии со шкалой AQI США среднесуточный ПДК в Таджикистане 35 мкг/м3 равен AQI 99.2. Это граница между "приемлемым" воздухом и "нездоровым для чувствительных групп населения".



Отчасти это может служить объяснением тому, почему в то время, как платформы AQI показывают "нездоровое" качество воздуха, представители Комитета охраны окружающей среды продолжают считать эти показатели "умеренными".



Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ, выраженные в процентах от ПДК, ежедневно публикуются на сайте Таджикгидромета. Годовые отчеты не размещаются в Интернете, а есть только на бумажных носителях.



Вместо послесловия



Недавно на швейцарской платформе IQAir появился доклад о качестве воздуха в мире за 2022 год. Анализируемые в документе данные собрали из 131 страны, в том числе благодаря гражданскому мониторингу.



Таджикистан замкнул первую десятку стран с наиболее грязным воздухом, а в списке столиц Душанбе оказался на 9 месте со среднегодовым значением концентраций PM2.5 в 47,7 мкг/м3.



"Любой рейтинг является стимулом для внедрения новых идей, подходов и технологий", - говорит глава "Молодежной группы по защите окружающей среды" Икром Мамадов.



"Мы не можем перестать дышать. Но мы можем изменить качество воздуха, который вдыхаем. Зачастую вы даже не видите загрязнение воздуха, однако оно присутствует везде. Сделать воздух в столице чище и лучше – это наша общая задача, потому что это на пользу всем и каждому", - подытоживает Антон Тимошенко. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688116260





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