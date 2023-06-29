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Юань стал основной валютой для импортеров электроники
13:40 30.06.2023

Время денег: юань стал основной валютой для импортеров электроники
Что дает отказ от долларов и евро и поможет ли он предотвратить дефицит техники в России

Валерий Кодачигов

Китайский юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники. Это может способствовать снижению цен на электронику и бытовую технику, поставляемую в Россию, и предотвратить дефицит таких товаров, рассказали "Известиям" несколько участников высокотехнологичного рынка. Во II квартале 2023 года на денежную единицу КНР впервые пришлось более 50% платежей за бытовую технику и гаджеты, закупленные импортерами РФ. За счет прямых платежей в Китай они не теряют на обменном курсе, расчеты происходят быстрей. В перспективе двух-трех лет доля юаня в оплате импортного оборудования достигнет 65–70%, полагают эксперты.

Китайский квартал

О том, что во II квартале 2023 года больше половины поставок электроники и бытовой техники в РФ было оплачено китайскими юанями, а не долларами и евро, как раньше, "Известиям" рассказали источник, близкий к одному из вендоров, и собеседник в компании - партнере нескольких производителей электроники. Зачастую это единственная возможность оплатить поставки быстро и без проблем, отметил один из них.

Доля платежей за импорт техники и электроники в национальных валютах сейчас действительно растет, подтверждает источник, близкий к одной из розничных сетей. По его словам, речь идет не только о юанях, но и о валютах стран СНГ - там, в частности, производится часть поставляемой в Россию бытовой техники. Такую тенденцию источник объясняет меньшей волатильностью курсов валют этих стран по сравнению с долларом и евро.

- Все зависит от товарной категории и регионов поставок. Например, если вы ввозите iPhone с Ближнего Востока, платить придется все-таки в долларах, - объяснил собеседник "Известий".

Гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что компания практически не использует юани для закупок электроники, однако ей известно, что доля платежей в этой валюте растет.

О том, что расчетов в юанях в апреле–июне этого года стало больше, чем в валютах США и ЕС, знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

- Главное преимущество платежей этой валюты - ее прозрачность и предсказуемость. Платежи проходят быстро, не отклоняются и не зависают. Помешать таким операциям не может внешнее давление со стороны кредитных организаций из недружественных стран. Кроме того, из-за отсутствия конвертации при обмене валют платить в юанях примерно на 2% дешевле, - утверждает эксперт.

Быстрая и гарантированная оплата товаров обеспечивает их своевременные поставки, а значит, помогает избежать дефицита, полагает Эльдар Муртазин. Кроме того, отсутствие обменной комиссии отчасти способствует стабильности цен на гаджеты.

Доля платежей в юанях растет, поскольку зарубежные банки, через которые российские импортеры рассчитываются с иностранными продавцами техники, зачастую отказываются принимать расчеты в долларах и евро, проводят необоснованно долгие проверки и безосновательно замораживают средства на счетах, подтвердили в одной из компаний, занимающихся закупками за рубежом.

Главное преимущество юаней - высокая скорость перевода денежных средств, согласен сотрудник другого импортера.

Проблемы с оплатой импортной электроники действительно есть - например, платежи за процессоры, серверы, микросхемы и другое оборудование отказываются принимать банки Армении, Казахстана и Гонконга, опасающиеся санкций, рассказывали участники электронного рынка.

В Минпромторге "Известиям" рекомендовали обратиться за комментариями в Центробанк. Там на момент публикации не ответили.

Токсичные доллары

Тенденция связана с отказом ряда иностранных банков принимать платежи в долларах и евро от банков РФ. Играет свою роль и то, что банки долго проверяют операции и могут их не одобрить, заморозить, отмечает финансовый директор компании diHouse Жанна Романенко. При оплате в юанях таких ситуаций не возникает.

Доля расчетов в китайской валюте уже превысила 50% - это связано с токсичностью евро и доллара, утверждает источник, близкий к одной из структур, занимающихся ввозом оборудования по параллельному импорту.

- Использование этих валют контролируется достаточно пристально не только в случае расчетов за санкционные продукты, но и в любых других трансакциях. С учетом обстановки и долгосрочных перспектив переход на юань - выход для импортеров, так как сведения о платежах находятся вне поля зрения госструктур из недружественных государств, - считает он.

Очевидно, что переориентация на расчеты в юанях произошла не внезапно, добавил директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

- Только за прошлый год доля операций с участием российских импортеров в юанях выросла с мизерных 0,5 до 16%, и этот процесс рано считать завершенным, - уверяет эксперт.

Пока преждевременно говорить и о полном замещении товаров из стран ЕС китайскими: потребительские привычки и необходимость обслуживания ранее приобретенной техники диктуют спрос на рынке и стимулируют параллельный импорт, утверждает Илья Жарский.

По мнению эксперта, в отсутствие европейских компаний китайские товары все активнее будут вытеснять западные в силу большей доступности и относительно конкурентных цен. В такой ситуации уже в течение ближайших двух-трех лет доля юаня в расчетах за импорт может вполне достигнуть 65–70%, что примерно равно совокупной доле евро и доллара на начало 2022 года, прогнозирует он.

Переход на расчеты в юанях для большинства импортеров безальтернативен, поскольку действующие правила валютного контроля ограничивают трансакции в евро и долларах. Не говоря уже о том, что для значительной части российских банков трансграничные операции в этих валютах недоступны из-за санкций, рассуждает Илья Жарский.

Плата же в юанях более предсказуема, поскольку Китай не препятствует своим экспортерам в расчетах с российскими контрагентами, а курс юаня к рублю значительно стабильнее, чем доллара и евро, дополнил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Это гарантирует стабильную оплату поставляемой из КНР продукции и, следовательно, ее постоянное наличие на прилавках в России, а также более быструю оборачиваемость этих товаров, заключил эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688121600


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