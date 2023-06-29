Трансильвания беспокоит. Венгерское меньшинство в Румынии хочет автономии

14:46 30.06.2023

ИГОРЬ ИВАНЕНКО



Резонансные изменения избирательного законодательства обсуждаются в Румынии. Партии нынешней правящей коалиции (Социал-демократическая и Национал-либеральная) раздумывают над увеличением проходного порога в парламент до 7% (с нынешних пяти). Также высказывается инициатива ликвидировать дополнительный проходной механизм для малых парламентских партий при наборе ими 20% голосов избирателей как минимум в четырех избирательных округах страны.



Трансильвания



Очевидно, что эти поправки ставят под сомнение парламентские перспективы Демократического союза венгров Румынии (ДСВР), обладающего ныне пятой и наименьшей по величине фракцией в обеих палатах румынского парламента. На выборах 2020 г. ДСВР получил 6,24% голосов при формировании Сената (верхней палаты) и 6,18% при избрании Палаты депутатов. В четырех уездах Трансильвании с преобладающим венгерским населением ДСВР набрал 35–85%.



Еще недавно Союз венгров входил в состав парламентского большинства, а его представитель Аттила Чеке занимал стратегически важный пост министра развития и общественных работ в коалиционном правительстве.



Однако две недели назад при переформатировании правительства выдвиженец ДСВР министерского портфеля был лишен. Партии румынских венгров предлагались на выбор другие правительственные посты, но она от них отказалась и ушла в оппозицию.



На решение партии повлияло скорое начало новой избирательной кампании (полномочия нынешних парламентских палат истекают в конце 2024 г.). Министерство развития и общественных работ контролирует огромный по румынским меркам бюджет (более семи миллиардов евро) и управляет инвестициями в местное хозяйство. Поэтому "старшие" партнеры по коалиции предпочли отодвинуть ДСВР от этого престижного ведомства. В сложившихся условиях Союз венгров решил не связывать себя излишней политической ответственностью, тем более что страну сотрясают все более масштабные акции протеста и коррупционные скандалы.



Почему же румынские социал-демократы и национал-либералы оказались столь мстительными к недавним партнерам по коалиции? Ведь выход ДСВР из парламентского большинства никак его не поколебал.



Вероятно, участники коалиции действуют на упреждение, стремясь не допустить появления нового законопроекта о территориальной автономии трансильванских венгров. В ходе парламентских выборов 2020 г. такой документ, разработанный ДСВР, наделал много шума как в самой Румынии, так и за ее пределами.



Согласно ему, на территории Румынии предусматривалось создание Венгерского автономного округа. В качестве административного центра автономии рассматривался Тыргу-Муреш - давний оплот национального движения трансильванских секеев (венгерского субэтноса).



В 50–60-е годы прошлого века этот город уже являлся административным центром Венгерской автономной области в составе социалистической Румынии. Однако во время правления Николае Чаушеску область была упразднена.



Собственно, революционные события в Румынии 1989 г. начались как раз с волнений трансильванских венгров, а затем уже переросли в массовые беспорядки и боевые действия.



Три года назад ДСВР высказывался за предоставление автономному округу публично-правового статуса, права использования венгерской национальной символики. Венгерский язык предлагалось сделать в автономии официальным, а возможность занятия публичных должностей (в том числе избираемого на четыре года президента) на территории округа предполагала обязательное владение "мадьярским".



Действующая конституция Румынии не предусматривает возможности создания каких-либо автономно-территориальных образований. Тем не менее в апреле 2020 г. законопроект прошел через нижнюю палату парламента "по молчаливой процедуре" (не был отвергнут на пленарном заседании) и поступил на рассмотрение Сената.



В Бухаресте тогда разразился грандиозный скандал. Президент республики Клаус Йоханнис обвинил его разработчиков и лоббистов в стремлении отдать Ардял (румынский эквивалент топонима Трансильвания) венграм.



Почти два часа Сенат рассматривал этот вопрос. В итоге подавляющее большинство сенаторов законопроект отвергли, "за" ожидаемо высказались лишь девять представителей Союза венгров.



Благодаря этому законопроекту ДСВР в преддверии парламентских выборов смог мобилизовать своих сторонников. Более радикальные оппоненты Демсоюза получили мощный ответ на обвинения ведущей "мадьярской" партии в соглашательстве с официальным Бухарестом.



Теперь же благодаря поправкам в избирательное законодательство судьба фракции ДСВР висит на волоске: в случае выдвижения новых инициатив о трансильванской автономии партия лишится депутатских мандатов в следующем созыве парламента.



Между тем, права венгерского этнического меньшинства в Румынии - это не только вопрос политтехнологий. На протяжении многих десятилетий в стране идет неуклонное снижение доли венгерского населения. В основном оно обусловлено миграционными процессами и ассимиляцией. Проблемы административной децентрализации, образования и делопроизводства на венгерском языке в Румынии, с точки зрения секейской общины, остаются решенными недостаточно.



В этой связи весьма показательным стал скандал во время недавнего неофициального визита президента Венгрии Каталины Новак в румынскую Трансильванию. По его итогам на личной странице в одной из социальных сетей президент процитировала слова из секейского гимна: "Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!"



В этих, казалось бы, безобидных словах многие увидели протест против процесса румынизации региона. МИД Румынии не замедлил выступить с официальным протестом.



Между тем, пространство для маневра у ДСВР ограничено. Ведь попытки затушевать вопрос о национально-территориальной автономии ранее негативно сказывались на электоральных показателях партии.



Политологи отмечают, что партийно-политические симпатии в современной Румынии имеют сильную региональную привязку. Если преимущественно венгерские районы Трансильвании голосуют в основном за ДСВР, то другие муниципалитеты этого региона - за Национально-либеральную партию. Сторонники социал-демократов проживают в основном на территории исторических областей Валахии и Молдавии.



Так что, если ДСВР пойдет на компромисс в вопросе трансильванской автономии, его наверняка потеснят другие политические силы этнических венгров.