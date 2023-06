Китайская "война Z". Пекин готовится к тотальному военному конфликту с США

Китайские военные в последнее время учитывают сценарий "тотальной войны" при тестировании и оценке характеристик новых вооружений, "поскольку риск военного конфликта между Китаем и США достиг самого высокого уровня за последние десятилетия". Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).



Народно-освободительная армия Китая



Сценарий (обозначаемый, заметим, как "война Z") предполагает, что региональный конфликт - морской инцидент вокруг Тайваня или в акватории Южно-Китайского моря - перерастает в глобальное столкновение уровня Первой и Второй мировых войн, при котором на Китай одновременно нападают армии нескольких государств. "Тотальная война" предполагает сосредоточение ресурсов национальной экономики и вовлечение всего населения.



Собеседники издания в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пояснили, что в сценарии говорится о нападении условного противника - "синего альянса". Но, как поясняет сама же South China Morning Post, очевидно, что речь идет о Соединенных Штатах и их союзниках. Действительно, можно вспомнить о синем флаге НАТО и синем же штандарте министра обороны США.



То, что Китай рассматривает самые радикальные сценарии и дает новые задания своему ВПК, вполне объяснимо, пояснил ИА Регнум эксперт-американист Малек Дудаков. "США поставляют в огромных количествах вооружения на Тайвань, отправляют туда военных инструкторов", - указал собеседник.



В мае тайваньский президент Цай Инвэнь, напомним, сообщила: это непризнанное островное государство (с точки зрения Пекина - мятежная территория) ведет переговоры с Вашингтоном о поставках вооружений на полмиллиарда долларов. Администрация Джо Байдена использовала для этих поставок те же чрезвычайные полномочия, что и при поставках на Украину, уточнило Bloomberg.



Только систем дистанционного минирования M136 Volcano должно быть поставлено на 146 млн долларов, сообщило 29 июня Taiwan News.



"В регионе сейчас строятся новые военные базы, поставляется рекордное количество вооружений японской армии, выделяется порядка 20 млрд долларов на перевооружение японских "Сил самообороны" в следующие годы. Это и колоссальные закупки истребителей пятого поколения F-35, и сотни дальнобойных ракет "Томагавк" и так далее", - перечислил Дудаков.



Поэтому неудивительно, что филиппинский экс-президент Родриго Дутерте, которого цитировала SCMP, опасается: "Если оценить опасность неминуемой войны по шкале от одного до десяти, я бы оценил ситуацию на 7 баллов".



"Синие" начинают - и не должны выиграть



Судя по публикации South China Morning Post, "тотальная война" воспринимается в первую очередь как конфликт на море, точнее на Тихом океане. Это следует из разъяснений руководителя рабочей группы аналитиков Фан Цаньсиня из "воинской части 91 404" (судя по контексту, это подразделение из портового города Циньхуандао - один из "мозговых центров" НОАК).



"Согласно открытой информации, подразделение Фана отвечает за морские испытания некоторых новейших и наиболее мощных военно-морских вооружений Китая, - уточняет South China Morning Post. - Сценарий Z-войны был впервые рассекречен в их рецензируемой статье, опубликованной в "Китайском журнале исследований военных кораблей" в этом месяце".



Основу морской силы условного "синего альянса", по сценарию, составляют эсминцы класса Arleigh Burke, пояснил Фан, эти же корабли составляют "костяк" ВМС США.



В сценарии прямо говорится о слабых местах китайского флота (и НОАК) в целом в нынешнем их состоянии.



50 имеющихся эсминцев НОАК "виртуально" атакуют с нескольких направлений, причем на каждый корабль приходится более десятка ракет и больше трех торпед, обрисовал "легенду" Фан Цаньсинь. Одновременно установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы) "синего альянса" генерируют помехи в 30 раз сильнее, чем используют китайские военные корабли, а дальность обнаружения радаров НОАК падает до 60% от нормы. Треть сил ПВО "выбивается" сразу после первой атаки противника, и лишь половина китайских ракет способна достичь целей. Предполагается, что даже в такой ситуации и на нынешнем уровне оснащения ВМС НОАК должны иметь возможность сопротивляться.



"Джеральда Форда" потопили двадцать раз



Но планы "Z-войны", очевидно, не ограничиваются сдерживанием удара "синих". По утверждению SCMP, "китайские военные аналитики предлагают перенести военные действия на территорию США, если войны нельзя избежать".



Комментируя эти планы, издание упоминает, что в Китае "либо уже развернуты, либо разрабатываются" гиперзвуковые ракеты и ракеты морского базирования с ядерными боеголовками, способные преодолеть системы ПРО и ПВО США.



В другой публикации того же издания подчеркивается: конструкторские бюро НОАК начали разработку нового класса "суперкораблей" - универсальных авианосцев, оснащенных лазерными пушками и электромагнитным оружием. Принятие на вооружение таких кораблей "полностью изменит боевой порядок военно-морского флота, существовавший более ста лет", написал один из кураторов флотского ВПК, контр-адмирал Ма Веймин в статье в журнале "Труды Китайского электротехнического общества".



Все эти сообщения - от планов Z-войны до разработки авианосцев с лазерным вооружением - было бы легко списать на саморекламу китайской армии и "китайское предупреждение" оппонентам за океаном, если бы не одно но: о потенциальной китайской угрозе на море в последнее время активно пишут и западные СМИ.



По оценке The Wall Street Journal, американские ВМС только в гипотетическом сражении за Тайвань могут потерять два авианосца из десяти имеющихся. Мнение WSJ совпадает с выводами китайских ученых. Как отмечал Дудаков, недавно те смоделировали удар гиперзвуковыми ракетами по новейшему авианосцу ВМС США "Джеральд Форд" (в строю с 2017 года). В двадцати симуляциях из двадцати корабль был потоплен, правда, на это пришлось виртуально "израсходовать" 24 гиперзвуковые ракеты.



Лондонская The Sun пишет о возможной потере 1 тыс. американских истребителей при достаточно оптимистическом сценарии. Наличие у Китая гиперзвуковых вооружений означает, что НОАК может нанести удары по американским базам в Тихом океане, по дуге от Гуама до Перл-Харбора. "В результате США могут оказаться в ужасном положении уже через несколько месяцев - даже всего нескольких недель - боевых действий", констатирует Bloomberg.



"Пентагон сходит с ума"



Предполагаемый масштаб потерь кораблей и самолетов, а также быстрый расход дорогих высокоточных боеприпасов заставляет Вашингтон задуматься о расширении производственных мощностей и времени, которое на это потребуется. История Второй мировой войны показала, что на это ушли годы - до конца 1943 или даже 1944 года, - для того чтобы мобилизация в США достигла полного размаха, а экономика мирного времени перешла на военное производство, отмечает издание.



На нереалистичность быстрого разворачивания военно-промышленного комплекса (ВПК) США указывает Politico в своей недавней статье "Пентагон сходит с ума по поводу потенциальной войны с Китаем". Эксперт Майкл Хирш говорит, что ВПК западных стран зависит от многих комплектующих и деталей, производимых в том числе и в Китае, а также от китайских редкоземельных материалов и сплавов. Кроме того, по мнению Хирша, США испытывают дефицит квалифицированной рабочей силы, от которой будет зависеть наращивание американской военной мощи.



Пекин уже превосходит США по количеству военных кораблей, принимает рекордный оборонный бюджет (около 224 млрд долларов) и спускает на воду третий авианосец, указывает Дудаков. Пекин активно работает над новыми видами вооружений, изучая российский опыт применения дронов и средств защиты от "Джавелинов" и "Стингеров", отмечает Reuters.



Американцы подтягивают союзников



Сценарий открытого столкновения (локального или доходящего до уровня "тотальной Z-войны") - это, впрочем, пока лишь сценарий, подчеркивают эксперты. Военный эксперт Владимир Гундаров в комментарии ИА Регнум напомнил о недавнем вояже в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена и его встрече с председателем Си Цзиньпином.



"Это свидетельство того, что Вашингтон хотел бы договориться с Пекином, поделив мир экономически и не прибегая к насилию. Если решать вопрос экономического противостояния путем глобального конфликта, то это будет крах и для Китая, и для Соединенных Штатов, чья экономика зависит от Китая", - подчеркнул Гундаров.



И американские, и китайские военные будут строить грозные планы и пугать противников оружием - это вполне естественная для военных модель поведения. Однако решение о начале войны принимают все-таки экономические элиты стран, отметил собеседник.



С другой стороны, руководство США дало добро на рекордное увеличение военного бюджета - в декабре 2022-го Байден утвердил расходы в 858 млрд долларов (и очевидно, что не только на "сдерживание России"). В принятой в конце прошлого года Стратегии национальной обороны США Россия названа "острой угрозой", а КНР "основным вызовом" и "единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок". Очевидно, что американцы допускают для себя вероятность не только торговых войн с Китаем.



"Если Китай будет усиливать свое влияние в мире, а влияние США будет ослабевать, то рано или поздно упадет в руки Китая и Тайвань, и все остальное мировое господство. Но американцы тоже не готовы уходить без боя с международной арены", - отмечает Дудаков.



Понимание сторонами своих слабостей заставляет их искать иные решения конфликта. Если Пекин хочет решить вопрос Тайваня за счет "мягкой силы" в ходе предстоящих выборов на острове, то США делают ставку на региональных союзников. В 2022 году США и их союзники (Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия) создали уже третий по счету альянс в Тихоокеанском регионе, Partners in the Blue Pacific (PBP). Как и в случае с QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности - Австралия, Индия, США и Япония), и с AUCUS (Австралия, Великобритания и США, военно-политический блок), нетрудно догадаться, против кого будет эта "дружба".



Именно на союзников ляжет основное бремя конфликта и именно их руками США будут обескровливать Китай, отмечает Дудаков. "Есть Тайвань, есть Япония, у которой есть шестая сухопутная дивизия сил самообороны, которая должна прийти на помощь Тайваню в случае ее военной блокады со стороны Китая и таким образом втянуть Японию в этот конфликт. И американцы надеются, что суммарно Японии, Южной Корее, Тайваню хватит сил, чтобы если не победить Китай, то заставить Китай завязнуть в этом конфликте", - говорит он. Источник - REGNUM

