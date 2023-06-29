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Четверг, 29.06.2023
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Токаеву показали новую форму Нацгвардии и туристической полиции
14:53 30.06.2023

Касым-Жомарту Токаеву представили новую форму туристической полиции и Нацгвардии



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил новую форму сотрудников Национальной гвардии и туристической полиции.

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву 30 июня презентовали новую форму сотрудников Нацгвардии и туристической полиции.

Никита Дробны

Источник - Zakon.kz
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