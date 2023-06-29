Крекс, пекс, фекс... На Иссык-Куле закопали капсулу под строительство города Асман

19:34 30.06.2023

30 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



В Иссык-Кульской области начали строить город Асман. Президент Садыр Жапаров сегодня заложил капсулу.



На торжественное мероприятие пригласили руководителей государственных органов, депутатов Жогорку Кенеша, чиновников и представителей СМИ.



Ранее глава государства говорил, что город будет рассчитан на 500-700 тысяч жителей. Строить его будут внешние инвесторы. Кыргызстан не потратит ни тыйына.



Примерные сроки реализации - от 7 до 10 лет. Стоимость проекта предварительно $20 миллиардов. Сначала его собирались строить в 15 километрах от Балыкчи, потом чуть дальше, а затем и вовсе заявили, что это будет несколько городков. Для реализации проекта трансформировано 3 тысячи 143 гектара земли.



Руководить дирекцией по строительству города Асмана будет управделами президента.