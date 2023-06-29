У президента Кыргызстана новый сайт - president.kg

19:36 30.06.2023

30 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



У президента Кыргызстана новый сайт. Технический отдел администрации главы государства обновил интерфейс ресурса и улучшил функционал.



Материалы на ленте официального сайта президента также публикуют на двух языках - государственном и официальном. Планируется запустить версию и на английском языке. Она пока в разработке.



Из-за модернизации сайта портал несколько дней не открывался или выдавал ошибку.



В техническом отделе опровергли информацию, что ресурс взломали.