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Экс-президенты дорого обходятся бюджету Киргизии, - В.Панфилова
19:53 30.06.2023

29.06.2023

Депутаты отвлекли внимание общественности от принимаемого законопроекта о Народном курултае
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Сооронбая Жээнбекова хотят лишить
государственной пенсии и резиденции.
С 1 июля депутаты парламента уходят на каникулы до 1 сентября, оставляя в подвешенном состоянии ряд вопросов, в числе которых статус экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Депутат Акылбек Тумонбаев предложил лишить привилегий Жээнбекова, мотивируя это тем, что его содержание дорого обходится бюджету. За 30 лет независимости Киргизии статус "экс" потеряли все предыдущие президенты, кроме Розы Отунбаевой, которая сейчас занимает ключевой пост в ООН. Эксперты считают, что привилегиями"депутаты решили отвлечь внимание от законопроекта о Народном курултае, который становится конкурентом парламенту.
Накануне каникул депутаты киргизского парламента неожиданно подняли тему привилегий экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Инициатор законопроекта Акылбек Тумонбаев уже поручил подсчитать расходы, которые идут из госбюджета на проживание Жээнбекова и его семьи в государственной резиденции "Ала-Арча", обеспечение его охраны и другие траты. "Я постараюсь снять с этого человека статус экс-президента, потому что он не достоин этого статуса", – сказал он местным СМИ. Нардеп намерен обратиться за поддержкой к президенту Садыру Жапарову. Впрочем, они могут решить этот вопрос на неофициальном уровне, поскольку приходятся родственниками: Томонбаев сват Жапарова.

На аналогичное предложение депутата Дастана Бекешева глава государства не отреагировал. Правда, Бекешев объяснил свое требование тем, что Закон "О деятельности президента КР и статусе экс-президента", принятый в 2019 году под давлением в отношении четвертого президента Алмазбека Атамбаева, должен действовать и для Сооронбая Жээнбекова. "Закон обратной силы не имеет и един для всех", – подчеркнул Бекешев, напомнив, что это была месть Атамбаеву за критику Жээнбекова.

Напомним, что Жээнбеков пришел к власти в 2017 году как преемник Атамбаева. Но по итогам парламентских выборов 6 октября 2020 года, признанных в результате фальсификаций недействительными и повлекших акции протеста и беспорядки, вынужден был уйти в отставку. В стране сменилась власть – освобожденный из тюрьмы и назначенный премьером Жапаров стал еще исполнять обязанности главы государства.

Приставки "экс" лишились и два первых президента – Аскар Акаев и Курманбек Бакиев. Акаев руководил страной с 1990 года по 24 марта 2005 года. В результате тюльпановой революции Акаев был вынужден покинуть страну. Неприкосновенности и статуса экс-президента его лишили члены временного правительства в 2010 году после очередного госпереворота. Декрет подписала глава временного правительства Роза Отунбаева в августе 2010 года. Ему выдвинули ряд обвинений, в том числе в передаче земель Китаю и Казахстану. Однако уголовных дел против него не было и он может свободно приезжать в Киргизию. Кстати, накануне после лекции в Уральском государственном экономическом университете в Екатеринбурге Акаев сообщил, что, после того как выйдет на пенсию, вернется на родину.

Бакиев стал президентом Кыргызстана в июле 2005 года. Он пришел к власти на революционной волне и так же ушел – в результате апрельских событий 2010 года. Он тоже лишился неприкосновенности и статуса экс-президента. Документ подписала Роза Отунбаева. Но в Киргизию ему, судя по всему, дорога закрыта. На родине его ждет тюрьма – две недели назад его срок увеличился. Добавились 10 лет по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор". В итоге его срок вырос до 30 лет лишения свободы.

И только Роза Отунбаева, возглавлявшая Киргизию с июня 2010 года по декабрь 2011 года, не лишилась льгот и привилегий. Более того, она перешла на работу в ООН, где является спецпредставителем генерального секретаря организации по Афганистану. Она ведет переговоры с афганским руководством по самым трепещущим вопросам, в том числе по женскому, в результате которых "Талибан" (запрещен в РФ) обещает уравнять женщин в правах. Талибы, выслушав доклад Отунбаевой на заседании Совбеза ООН, поблагодарили ее "за объективность".

Политолог, директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" ("Центр мысли") Игорь Шестаков считает, что обольщаться не стоит. Лишение привилегий Розы Отунбаевой стоит на повестке уже не один год. В обществе задаются вопросом, насколько законно она была назначена главой временного правительства сроком на один год, и соответственно стоит ли ей выплачивать повышенную пенсию и другие расходы, положенные экс-президенту. По мнению политолога, тема экс-президентов всплыла не случайно, в парламенте рассматривался законопроект о Народном курултае (съезде. – "НГ"). 29 июня парламентарии приняли его в третьем чтении, взяв за основу проект рабочей группы, а не подготовленный администрацией главы государства. Делегаты курултая выразили недовольство.

Напомним, что идея создания нового органа, Народного курултая, принадлежит Садыру Жапарову. По его инициативе эта норма была внесена в новую Конституцию страны. В частности, в статье 7 Основного закона отмечается, что Народный курултай – это общественно-представительное собрание, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития, а организация и порядок деятельности курултая определяются Конституцией и конституционным законом. Делегатом Народного курултая может стать любой совершеннолетний гражданин, проживающий в Киргизии или находящийся в трудовой миграции. Всего избирается 2,5 тыс. человек (см. "НГ" от 18.08.22).

"Проект "Народный курултай" достаточно пугающий для парламентариев, поскольку делегаты курултая, по сути, становятся конкурентами депутатов. Рано или поздно встанет вопрос, зачем стране нужны депутаты за 80 тыс. сомов в месяц и с огромным бюджетом затрат, когда можно бесплатно иметь такой же "голос народа", который будет также принимать законы. Поэтому для того, чтобы принять нужный законопроект, радетели за народные нужды вытащили из политического сундука "привилегии" экс-президентам", – считает Шестаков.

По слухам, жизнь депутатов буквально висит на волоске, не исключено, что с каникул они могут не выйти на работу. Парламент может быть расформирован. Обсуждается вариант возврата механизма выборов по партийным спискам. Подтвердить или опровергнуть эту информацию, пока никто не берется, но в обществе такой вариант обсуждается и на эту тему даже проводятся круглые столы.

Что же касается лишения привилегий, то, по мнению Шестакова, чтобы закрыть эту тему раз и навсегда, а тем самым лишить депутатов популизма, нужно бывшим президентам отказаться от персональных пенсий и гособслуживания. Этот шаг также снимет нагрузку и с госбюджета.

Источник - НГ
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