США и КНР разрабатывают новые стратегические бомбардировщики, - Василий Иванов

19:55 30.06.2023 29.06.2023



Перспективные машины должны действовать вне зоны досягаемости ПВО противника



Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.



Хотя американцы непрерывно вели работы в области стратегической авиации, ее основу в настоящее время составляют бомбардировщики B-52 разработки 50-х годов. Фото Владимира Карнозова

Завершаются работы по созданию двух прототипов новейшего стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider для ВВС США. Сборка ведется на заводе Northrop Grumman Corporation в штате Калифорния.



Первый перелет образца стратегического бомбардировщика B-21 после серии наземных испытаний будет осуществлен с аэродрома завода-изготовителя в городе Палмдейл на аэродром ВВС Эдвардс. Предполагается, что машина преодолеет расстояние в 58 км. На аэродроме Эдвардс полноценными летными испытаниями бомбардировщика займутся военнослужащие из состава 420-й летной испытательной эскадрильи.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ



Непредсказуемая военно-политическая обстановка заставляет руководство США непрерывно совершенствовать стратегические наступательные силы (СНС).



С 2005 года действует концепция "Глобальный удар". Ее задача – обеспечить ВС США возможностью поражать объекты противника в кратчайшие сроки и на большой дальности за счет комплексного использования ударных средств в ядерном и обычном оснащении.



В 2015 году была официально опубликована концепция ВВС США "Взгляды на применение военно-воздушных сил до 2035 года".



В документе отмечена необходимость обеспечить стратегическую бомбардировочную авиацию авиатехникой в количестве не менее 130 летательных аппаратов.



Также отмечается необходимость централизации планирования и боевого применения СНС в разных условиях, оптимизации взаимодействия компонентов ядерной триады: атомных подводных лодок, межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и стратегической бомбардировочной авиации. В СНС предусматривается плановая замена существующих самолетов на новый тип стратегического бомбардировщика B-21 Raider.



ПАРК СТРАТЕГИЧЕСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ



ВВС США располагают самым большим парком стратегической бомбардировочной авиации в мире. По данным бюллетеня The Military Balance за 2023 год, на вооружении ВВС США состоят бомбардировщики В-52Н, В-2А и B-1B. При этом, как отмечают эксперты, B-1B переориентирован на выполнение неядерных задач.



Парк стратегических бомбардировщиков позволяет действовать за пределами досягаемости средств противовоздушной обороны противника. Сегодня только бомбардировщики B-2A обладают достаточной дальностью и способны безнаказанно проникать в области, защищенные современными системами ПВО и ПРО. Но таких самолетов недостаточно для поражения всех целей на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий, который военно-политическое руководство США считает приоритетным в XXI веке.



Работы по модернизации существующих бомбардировщиков показывают, что Соединенные Штаты стремятся сохранить и повысить возможности авиации наносить удары в любой точке земного шара. Распространение в мире средств противодействия изоляции района боевых действий (А2/АD – Anti Access / Area Denial) и физическое устаревание флота стратегической бомбардировочной авиации вынуждают США ускорить разработку нового стратегического бомбардировщика LRS-B (LRS-B – Long Range Strike Bomber).



Этот бомбардировщик должен прийти на смену устаревшим самолетам B-1B и B-52H и дополнить парк малозаметных машин B-2A. В ноябре 2015 года была начата полномасштабная разработка нового бомбардировщика, а в марте 2016-го он получил обозначение B-21. Генеральным подрядчиком была выбрана фирма Northrop Grumman Corporation.



СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ



Британское специализированное издание Jane’s Information Group предсказывает, что поступления на вооружение ВВС США бомбардировщика B-21 стоит ждать к 2025 году. Эту дату подтверждает и изучение объема средств, выделяемых в рамках программы LRS-B, а также прогноз списания основной части парка стратегических бомбардировщиков США.



Ключевые факторы при создании перспективного стратегического бомбардировщика – применение широкого набора средств поражения, малая заметность, модульный принцип комплектования, интегрированный комплекс радиоэлектронного оборудования с открытой масштабируемой архитектурой.



Открытая информация о новом бомбардировщике B-21 сегодня не позволяет в полной мере определить его технические особенности и функциональные возможности. Пока прототипы B-21 – это экспериментальные самолеты. Сведения об их тактико-технических характеристиках (ТТХ) ограничены, в большинстве случаев о них приходится судить по публикациям в военно-технических изданиях США.



Анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области авиационного двигателестроения показывает, что в Соединенных Штатах по программе AETP разрабатывается двигатель тягой порядка 130 кН (около 13 600 кгс). В число основных подрядчиков, работающих над новым бомбардировщиком, входит производитель авиационных двигателей фирма Pratt and Whitney. Поэтому наиболее вероятным представляется вариант машины, оснащенный двумя двигателями PW9000. Самолет с такими двигателями будет обладать достаточной массой полезной нагрузки для оснащения его всей номенклатурой вооружения, которую используют современные стратегические бомбардировщики, в том числе наиболее тяжелыми, недавно поступившими в ВС корректируемыми противобункерными авиационными бомбами GBU-57 массой 13 609 кг.



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК "ХУН-20"



Разработанный на базе советской модели Ту-16 первый китайский бомбардировщик "Хун-6" на долгие годы стал основой дальней авиации Народно-освободительной армии Китая. Сегодня, реализуя планы строительства национальных ВС, военно-политическое руководство КНР не только сохраняет боевые возможности старой авиационной техники, но и инициирует разработку новых моделей.



В сентябре 1957 года военно-политическим руководством СССР и КНР были подписаны документы о строительстве авиационного завода по изготовлению средних бомбардировщиков в городе Харбине. Одновременно в качестве образцов Китаю передали два бомбардировщика Ту-16А. Оба самолета подверглись разборке для изучения и анализа, а их компоненты передали на авиационные заводы в городах Харбин и Сиань. Дополнительно в 1959 году советская сторона предоставила всю необходимую техническую документацию на Ту-16.



К сентябрю 1959 года китайские специалисты на заводе в Харбине смогли собрать первый китайский бомбардировщик, которому в производственной документации присвоили обозначение "Хун-6". В те же сроки специалисты авиастроительного предприятия в Сиане организовали собственное производство всех компонентов "Хун-6". В результате первый образец "Хун-6" был построен в 1964 году.



Полный цикл летных испытаний самолет выполнил к 1967 году, а с 1968-го бомбардировщик запустили в серийное производство. На тот момент китайские специалисты освоили технологию как производства, так и ремонта двигателя данного самолета.



По данным китайских источников, современная модификация бомбардировщика "Хун-6" имеет обозначение "Хун-6К". Она имеет следующие основные отличия от предыдущих версий. В носовой части бомбардировщика (перед кабиной пилотов) установлена радиолокационная станция дальнего обнаружения и управления огнем (ДРЛО). Под кабиной пилотов размещена оптико-электронная станция разведки и наведения. В ее состав входят: телевизионная камера высокого разрешения, инфракрасная видео- и фотокамера, лазерный дальномер и лазерный прицел.



Последние два компонента необходимы для наведения корректируемых авиационных бомб и ракет класса "воздух-земля", оснащенных лазерными головками самонаведения (ГСН) и двухканальными системами передачи данных "самолет-боеприпас".



Эта модификация китайского бомбардировщика использует российские турбовентиляторные двигатели Д-30КП-2 мощностью 12 тыс. кгс/см2, для которых были изменены форма и размеры воздухозаборников (увеличено вертикальное и поперечное сечение).



СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ "ХУН-20"



В настоящее время конструкторы Сианьского авиастроительного предприятия осуществляют разработку первого стратегического сверхзвукового малозаметного бомбардировщика под условным обозначением "Хун-20" (цифра 20 указывает на максимальную скорость 2.0 МАХа). Как полагают обозреватели китайских специализированных изданий, стоимость "Хун-20" составит 2–2,4 млрд юаней, что равноценно стоимости 20 истребителей "Цзянь-20".



По замыслу китайских конструкторов, "Хун-20" будет иметь форму "сложное летающее крыло" и по внешнему виду походить на сочетание американского стратегического малозаметного бомбардировщика В-2А и палубного беспилотного летательного аппарата Х-47В. Вероятно, для обеспечения большей устойчивости в горизонтальном полете крылья "Хун-20" оснастят гибкими законцовками (винглетами).



Следует отметить, что при проектировании нового самолета китайские специалисты опираются на данные об американском бомбардировщике В-2, полученные как из открытых источников, так и от спецслужб КНР. Благодаря подобным источникам, китайским специалистам известно, что покрытие В-2 позволяет поглощать излучение радиолокационных станций (РЛС), работающих в Х-диапазоне.



Согласно техническому заданию, самолет должен обладать максимальной дальностью полета без дозаправки 10–12 тыс. км. Его максимальный радиус боевого патрулирования составит 5–6 тыс. км. При наличии устройства для дозаправки в воздухе оба показателя могут быть увеличены на 2 тыс. км. Максимальная взлетная масса самолета определена в 200 т. Из них 45 т приходятся на полезную нагрузку: 25 т авиационное топливо и до 20 т ракетно-бомбовая нагрузка.



Конструкторам предстоит выбрать между двумя моделями силовых установок WS-18 или WS-20, которые будут серьезно форсированы для обеспечения полета на скорости 2,0 МАХа.



Перспективный китайский бомбардировщик планируется оснастить РЛС с синтезированной апертурой. При этом ожидается, что ее ТТХ превзойдут возможности станции AN/APQ-181, устанавливаемой на американский стратегический бомбардировщик В-2.



ВЫВОДЫ



Таким образом, политическое и военное руководство Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики уделяет пристальное внимание разработке новых образцов стратегической бомбардировочной авиации. Считается, что наличие в составе национальных ВВС обеих стран подобных бомбардировщиков позволит поражать цели противника вне зоны действия систем противовоздушной и противоракетной обороны.



С другой стороны, само наличие таких самолетов позволит выполнить задачу стратегического сдерживания. Учитывая нанесение возможного неприемлемого ущерба, потенциальный противник будет вынужден отказаться от участия в боевых действиях. Источник - НГ

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