 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.06.2023
21:09  Французские беспорядки перекинулись на Бельгию. Писающему мальчику откручивают...
20:42  Франции на грани анархии, - The Spectator
20:12  Америка против Китая: суверенитет за "бусы", - Сергей Кожемякин
19:55  США и КНР разрабатывают новые стратегические бомбардировщики, - Василий Иванов
19:53  Экс-президенты дорого обходятся бюджету Киргизии, - В.Панфилова
19:36  У президента Кыргызстана новый сайт - president.kg
19:34  Крекс, пекс, фекс... На Иссык-Куле закопали капсулу под строительство города Асман

14:53  Токаеву показали новую форму Нацгвардии и туристической полиции
14:48  Китайская "война Z". Пекин готовится к тотальному военному конфликту с США
14:46  Трансильвания беспокоит. Венгерское меньшинство в Румынии хочет автономии
14:40  Пограничные проблемы Кыргызстана и Таджикистана - фактор нестабильности Центральной Азии, - К.Ларионов
13:40  Юань стал основной валютой для импортеров электроники
13:14  Где находится центр принятия решений по управлению Западом
13:06  Акимом казахстанского Талдыкоргана стал г-н Базил. Вместо сошедшего с ума г-на Масабаева
12:11  Чем на самом деле дышат жители Таджикистана?
12:01  Сын Башара Асада закончил МГУ с красным дипломом
11:58  Блогеров в Казахстане будут проверять и штрафовать. Что скажет президент?
11:57  Кадровые перестановки в Киргизии: работают ли в стране социальные лифты?
11:46  Поиски идеологии для России, - Андрей Школьников
11:45  Идет планетарная перестройка климата: стихии и катастрофы при входе в III тысячелетие, - Андрей Фурсов
10:40  Индия – третий полюс будущего трехполярного мира, - Владимир Можегов
09:36  Вторым государственным в Украине де-факто станет английский язык
08:25  Тайвань: если завтра война. Оценка сильных и слабых сторон в потенциальном конфликте
08:16  Политический ландшафт Европы неуклонно коричневеет, - В.Малышев
07:45  Парижские "Гавроши" подожгли банк, разграбили магазины и комиссариат полиции
01:04  Главой Центробанка Турции впервые стала женщина Хафизе Гайе Эркан
00:57  Технологическая война США и Китая ведет к потерям с обеих сторон
00:50  Дедолларизация и создание единой валюты БРИКС, - Деян Йовович
00:47  Казахстанско-кавказский коридор, - Данияр Ашимбаев
00:37  Китай нашел способ защитить свои компании, работающие с Россией
00:30  Кремленология, нефтетрейдеры и будущее ОПЕК+, - Хавьер Блас
00:20  Таджикистан и Узбекистан приступили к строительству двух ГЭС на Зеравшане
Четверг, 29.06.2023
23:25  28-летняя вице-президентка российского "Локо-банка" К.Байкова пьяная упала с 11 этажа
22:27  Китай. В провинции Хэнань обнаружены гробницы возрастом 1600 лет
15:26  Как Средняя Азия оказалась на грани экологической катастрофы из-за исчезновения Аральского моря
15:20  Как разворовать миллиард? Проект иссык-кульского чудо-города Асман
15:17  Бабий слет. В Алматы начал работу "Центральноазиатский альянс по искоренению гендерного насилия"
15:03  Коран православного Путина: почему на Западе жгут священные книги? - МК
15:00  В Россию прибывают миллионы выходцев из азиатских государств. Что делать?, - А.Топоров
14:09  Как Казахстан намерен выходить из энергокризиса?
12:47  Нурсултана Назарбаева лишают статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда
12:40  Сожжение Корана в Швеции - это преступление, - заявление ГосДумы РФ
12:32  Певец-дегенерат Шарлот прилетел в Ереван и сразу сжег российский паспорт. Теперь живет... в аэропорту
12:25  Турция пришла в ярость из-за сожжения Корана во время Курбан-байрама в Швеции
12:16  Акции российского? "Полиметалла" упали на фоне переноса срока "переезда" из РФ в Казахстан
11:50  Кроты глобализма. О русскоязычной интеллектуальной обслуге западных спецслужб, - А.Гончаров
11:44  Иммигрант из Ирака в Курбан-байрам сжег Коран у главной мечети Стокгольма (видео)
11:35  Лихорадочная "кенесаризация" Казахстана - как дефект исторической памяти, - А.Уваров
11:15  Серьезное землетрясение (5,1 балл) к югу от таджикского Хорога
11:11  Жогорку Кенеш узаконил проведение ежегодного Народного курултая кыргыз. Зачем тогда нужен ЖК?
10:57  Генерал Сыдыков стал вице-министром обороны Казахстана по вооружению
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США и КНР разрабатывают новые стратегические бомбардировщики, - Василий Иванов
19:55 30.06.2023

29.06.2023

Перспективные машины должны действовать вне зоны досягаемости ПВО противника

Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.

Хотя американцы непрерывно вели работы в области стратегической авиации, ее основу в настоящее время составляют бомбардировщики B-52 разработки 50-х годов. Фото Владимира Карнозова
Завершаются работы по созданию двух прототипов новейшего стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider для ВВС США. Сборка ведется на заводе Northrop Grumman Corporation в штате Калифорния.

Первый перелет образца стратегического бомбардировщика B-21 после серии наземных испытаний будет осуществлен с аэродрома завода-изготовителя в городе Палмдейл на аэродром ВВС Эдвардс. Предполагается, что машина преодолеет расстояние в 58 км. На аэродроме Эдвардс полноценными летными испытаниями бомбардировщика займутся военнослужащие из состава 420-й летной испытательной эскадрильи.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ

Непредсказуемая военно-политическая обстановка заставляет руководство США непрерывно совершенствовать стратегические наступательные силы (СНС).

С 2005 года действует концепция "Глобальный удар". Ее задача – обеспечить ВС США возможностью поражать объекты противника в кратчайшие сроки и на большой дальности за счет комплексного использования ударных средств в ядерном и обычном оснащении.

В 2015 году была официально опубликована концепция ВВС США "Взгляды на применение военно-воздушных сил до 2035 года".

В документе отмечена необходимость обеспечить стратегическую бомбардировочную авиацию авиатехникой в количестве не менее 130 летательных аппаратов.

Также отмечается необходимость централизации планирования и боевого применения СНС в разных условиях, оптимизации взаимодействия компонентов ядерной триады: атомных подводных лодок, межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и стратегической бомбардировочной авиации. В СНС предусматривается плановая замена существующих самолетов на новый тип стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

ПАРК СТРАТЕГИЧЕСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ

ВВС США располагают самым большим парком стратегической бомбардировочной авиации в мире. По данным бюллетеня The Military Balance за 2023 год, на вооружении ВВС США состоят бомбардировщики В-52Н, В-2А и B-1B. При этом, как отмечают эксперты, B-1B переориентирован на выполнение неядерных задач.

Парк стратегических бомбардировщиков позволяет действовать за пределами досягаемости средств противовоздушной обороны противника. Сегодня только бомбардировщики B-2A обладают достаточной дальностью и способны безнаказанно проникать в области, защищенные современными системами ПВО и ПРО. Но таких самолетов недостаточно для поражения всех целей на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий, который военно-политическое руководство США считает приоритетным в XXI веке.

Работы по модернизации существующих бомбардировщиков показывают, что Соединенные Штаты стремятся сохранить и повысить возможности авиации наносить удары в любой точке земного шара. Распространение в мире средств противодействия изоляции района боевых действий (А2/АD – Anti Access / Area Denial) и физическое устаревание флота стратегической бомбардировочной авиации вынуждают США ускорить разработку нового стратегического бомбардировщика LRS-B (LRS-B – Long Range Strike Bomber).

Этот бомбардировщик должен прийти на смену устаревшим самолетам B-1B и B-52H и дополнить парк малозаметных машин B-2A. В ноябре 2015 года была начата полномасштабная разработка нового бомбардировщика, а в марте 2016-го он получил обозначение B-21. Генеральным подрядчиком была выбрана фирма Northrop Grumman Corporation.

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ

Британское специализированное издание Jane’s Information Group предсказывает, что поступления на вооружение ВВС США бомбардировщика B-21 стоит ждать к 2025 году. Эту дату подтверждает и изучение объема средств, выделяемых в рамках программы LRS-B, а также прогноз списания основной части парка стратегических бомбардировщиков США.

Ключевые факторы при создании перспективного стратегического бомбардировщика – применение широкого набора средств поражения, малая заметность, модульный принцип комплектования, интегрированный комплекс радиоэлектронного оборудования с открытой масштабируемой архитектурой.

Открытая информация о новом бомбардировщике B-21 сегодня не позволяет в полной мере определить его технические особенности и функциональные возможности. Пока прототипы B-21 – это экспериментальные самолеты. Сведения об их тактико-технических характеристиках (ТТХ) ограничены, в большинстве случаев о них приходится судить по публикациям в военно-технических изданиях США.

Анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области авиационного двигателестроения показывает, что в Соединенных Штатах по программе AETP разрабатывается двигатель тягой порядка 130 кН (около 13 600 кгс). В число основных подрядчиков, работающих над новым бомбардировщиком, входит производитель авиационных двигателей фирма Pratt and Whitney. Поэтому наиболее вероятным представляется вариант машины, оснащенный двумя двигателями PW9000. Самолет с такими двигателями будет обладать достаточной массой полезной нагрузки для оснащения его всей номенклатурой вооружения, которую используют современные стратегические бомбардировщики, в том числе наиболее тяжелыми, недавно поступившими в ВС корректируемыми противобункерными авиационными бомбами GBU-57 массой 13 609 кг.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК "ХУН-20"

Разработанный на базе советской модели Ту-16 первый китайский бомбардировщик "Хун-6" на долгие годы стал основой дальней авиации Народно-освободительной армии Китая. Сегодня, реализуя планы строительства национальных ВС, военно-политическое руководство КНР не только сохраняет боевые возможности старой авиационной техники, но и инициирует разработку новых моделей.

В сентябре 1957 года военно-политическим руководством СССР и КНР были подписаны документы о строительстве авиационного завода по изготовлению средних бомбардировщиков в городе Харбине. Одновременно в качестве образцов Китаю передали два бомбардировщика Ту-16А. Оба самолета подверглись разборке для изучения и анализа, а их компоненты передали на авиационные заводы в городах Харбин и Сиань. Дополнительно в 1959 году советская сторона предоставила всю необходимую техническую документацию на Ту-16.

К сентябрю 1959 года китайские специалисты на заводе в Харбине смогли собрать первый китайский бомбардировщик, которому в производственной документации присвоили обозначение "Хун-6". В те же сроки специалисты авиастроительного предприятия в Сиане организовали собственное производство всех компонентов "Хун-6". В результате первый образец "Хун-6" был построен в 1964 году.

Полный цикл летных испытаний самолет выполнил к 1967 году, а с 1968-го бомбардировщик запустили в серийное производство. На тот момент китайские специалисты освоили технологию как производства, так и ремонта двигателя данного самолета.

По данным китайских источников, современная модификация бомбардировщика "Хун-6" имеет обозначение "Хун-6К". Она имеет следующие основные отличия от предыдущих версий. В носовой части бомбардировщика (перед кабиной пилотов) установлена радиолокационная станция дальнего обнаружения и управления огнем (ДРЛО). Под кабиной пилотов размещена оптико-электронная станция разведки и наведения. В ее состав входят: телевизионная камера высокого разрешения, инфракрасная видео- и фотокамера, лазерный дальномер и лазерный прицел.

Последние два компонента необходимы для наведения корректируемых авиационных бомб и ракет класса "воздух-земля", оснащенных лазерными головками самонаведения (ГСН) и двухканальными системами передачи данных "самолет-боеприпас".

Эта модификация китайского бомбардировщика использует российские турбовентиляторные двигатели Д-30КП-2 мощностью 12 тыс. кгс/см2, для которых были изменены форма и размеры воздухозаборников (увеличено вертикальное и поперечное сечение).

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ "ХУН-20"

В настоящее время конструкторы Сианьского авиастроительного предприятия осуществляют разработку первого стратегического сверхзвукового малозаметного бомбардировщика под условным обозначением "Хун-20" (цифра 20 указывает на максимальную скорость 2.0 МАХа). Как полагают обозреватели китайских специализированных изданий, стоимость "Хун-20" составит 2–2,4 млрд юаней, что равноценно стоимости 20 истребителей "Цзянь-20".

По замыслу китайских конструкторов, "Хун-20" будет иметь форму "сложное летающее крыло" и по внешнему виду походить на сочетание американского стратегического малозаметного бомбардировщика В-2А и палубного беспилотного летательного аппарата Х-47В. Вероятно, для обеспечения большей устойчивости в горизонтальном полете крылья "Хун-20" оснастят гибкими законцовками (винглетами).

Следует отметить, что при проектировании нового самолета китайские специалисты опираются на данные об американском бомбардировщике В-2, полученные как из открытых источников, так и от спецслужб КНР. Благодаря подобным источникам, китайским специалистам известно, что покрытие В-2 позволяет поглощать излучение радиолокационных станций (РЛС), работающих в Х-диапазоне.

Согласно техническому заданию, самолет должен обладать максимальной дальностью полета без дозаправки 10–12 тыс. км. Его максимальный радиус боевого патрулирования составит 5–6 тыс. км. При наличии устройства для дозаправки в воздухе оба показателя могут быть увеличены на 2 тыс. км. Максимальная взлетная масса самолета определена в 200 т. Из них 45 т приходятся на полезную нагрузку: 25 т авиационное топливо и до 20 т ракетно-бомбовая нагрузка.

Конструкторам предстоит выбрать между двумя моделями силовых установок WS-18 или WS-20, которые будут серьезно форсированы для обеспечения полета на скорости 2,0 МАХа.

Перспективный китайский бомбардировщик планируется оснастить РЛС с синтезированной апертурой. При этом ожидается, что ее ТТХ превзойдут возможности станции AN/APQ-181, устанавливаемой на американский стратегический бомбардировщик В-2.

ВЫВОДЫ

Таким образом, политическое и военное руководство Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики уделяет пристальное внимание разработке новых образцов стратегической бомбардировочной авиации. Считается, что наличие в составе национальных ВВС обеих стран подобных бомбардировщиков позволит поражать цели противника вне зоны действия систем противовоздушной и противоракетной обороны.

С другой стороны, само наличие таких самолетов позволит выполнить задачу стратегического сдерживания. Учитывая нанесение возможного неприемлемого ущерба, потенциальный противник будет вынужден отказаться от участия в боевых действиях.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688144100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат одобрил законы о возврате незаконно приобретенных активов и онлайн-платформах
- Состоялся первый Республиканский Форум депутатов маслихатов всех уровней от партии "AMANAT"
- Минэкологии нужно активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных СУРов в водной отрасли - Алихан Смаилов
- Алихан Смаилов: В 2023 году мы ожидаем рост экономики на уровне 4,5-5%
- Абай, достигаторство и детские сказки – что читают казахстанцы?
- Торговля обеспечивает работой свыше 1,5 миллиона человек и полмиллиона предприятий Казахстана
- Кадровые перестановки
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Главы МИД Казахстана и Люксембурга обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  