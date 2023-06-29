Америка против Китая: суверенитет за "бусы", - Сергей Кожемякин

20:12 30.06.2023 Америка против Китая: суверенитет за "бусы"



Уверяя КНР в отсутствии агрессивных планов, США поступают с точностью до наоборот. К старым "бойцам" антикитайского "фронта" вроде Австралии и Индии добавляются новые, регион сотрясается от военных учений и провокаций.



Принцип коварства



Улыбаться, держа за спиной нож, - черта не только отдельных лицемеров, но и целых стран. Буржуазные державы до совершенства отточили мастерство вероломства. Образец этого продемонстрировал госсекретарь США Энтони Блинкен, 18-19 июня посетивший Китай. Визит сопровождался потоком фарисейских заверений. Дипломат заявил, что Вашингтон не заинтересован в изменении политической системы КНР, не стремится к новой "холодной войне" и сдерживанию экономического роста страны. Подтвердив приверженность политике "одного Китая", Блинкен отверг возможность признания независимости Тайваня. "Обе стороны признали необходимость работать над стабилизацией отношений, - заключил он. - Надеюсь, в будущем у нас будет лучшее взаимодействие!" Чтобы уверить Пекин в своей искренности, Белый дом анонсировал визиты в КНР главы минфина США Джанет Йеллен и министра торговли Джини Раймондо, а также пригласил руководителя китайского МИД Цинь Гана.



Что же заставляет американские власти добиваться диалога с Пекином? С одной стороны, это вынужденное признание его успехов. США не могут позволить себе отмахнуться от КНР, как сделали это с Россией во время пресловутых требований о гарантиях безопасности. Несмотря на санкции и ограничения, китайско-американский товарооборот продолжает расти и в прошлом году достиг 759 млрд долл. Любые резкие изменения ударят по экономике США и - рикошетом - по рейтингу Демократической партии. В преддверии президентских выборов это означает верное поражение. Задача Белого дома на ближайшие полтора года - удержать Пекин от ответных действий. Однако смирять собственные агрессивные устремления США вовсе не собираются. Происходит обратное.



Прежде чем обратиться к доказательствам этого двоедушия, остановимся на реакции китайских властей. Американскую делегацию приняли по всем правилам дипломатического этикета, с Блинкеном встретились не только глава МИД Цинь Ган и руководитель канцелярии Комиссии ЦК Компартии по иностранным делам Ван И, но и Председатель КНР Си Цзиньпин, что не требовалось по протоколу. Тем самым Пекин дал понять, что готов к равноправному диалогу. В то же время там четко обозначили "красные линии". В первую очередь это касается территориальной целостности, будь то Тайвань или Южно-Китайское море. Как подчеркнул Си Цзиньпин, США не должны ущемлять законные права и интересы КНР. Характерен эпизод с восстановлением каналов связи между армиями двух стран, на котором настаивал Блинкен. В Пекине напомнили, что для начала Вашингтон должен снять санкции с министра обороны Ли Шанфу, наложенные пять лет назад по обвинению в сотрудничестве с "Рособоронэкспортом". Вашингтон отказался, продемонстрировав лживость "благих намерений".



Привыкнув к доминированию, США даже в столь важной для них операции не смогли отбросить хамство. Уже на следующий день после возвращения госсекретаря Джо Байден публично назвал Си Цзиньпина "диктатором".



Политический аукцион



Лицемерие определило не только риторику. Фоном для визита Блинкена стал небывалый накал антикитайской политики. С базы в штате Северная Дакота на остров Гуам была переброшена группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. В Филиппинское море прибыли авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц", которые провели серию учений с участием американских союзников. В одном из них - Noble Wolf - участвовали ВМС Японии, Австралии и Канады. Всего же до конца года Вашингтон запланировал в регионе более десяти многосторонних военно-морских маневров.



Провокации приводят к опасным инцидентам. В конце мая китайский истребитель J-16 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Южно-Китайским морем, а в июне корабль ВМС КНР едва не столкнулся с американским эсминцем, в сопровождении канадского судна следовавшим через Тайваньский пролив. Действуя за тысячи километров от своей территории, США, однако, обвиняют в агрессивных планах Пекин. Характерны заявления, сделанные главой Пентагона на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Уличив Пекин в "принуждении и запугивании" стран региона, Ллойд Остин пообещал "сохранить энергичное присутствие США" и политику "сильного сдерживания". Отповедь министру дал Ли Шанфу. По его словам, истинный замысел Вашингтона состоит в том, чтобы "держать регион в заложниках и, разжигая конфликты, ввергать его в водоворот раскола и конфронтации".



Подобно матерому уголовнику, США пытаются "повязать кровью" своих младших партнеров. Среди них оказались Филиппины. Недавно обе страны заключили соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве, давшее Пентагону доступ к девяти базам. Визит в Вашингтон президента Фердинанда Маркоса-младшего еще больше закрепил эту зависимость. Стороны подписали договор о передаче Филиппинам военно-транспортных самолетов, патрульных кораблей и другого вооружения. "Нападение на филиппинские вооруженные силы, гражданские суда или летательные аппараты в зоне Тихого океана, в том числе в Южно-Китайском море, приведет к вступлению в силу американских обязательств по взаимной обороне", - указывается в совместном заявлении глав государств. Учитывая участившиеся инциденты в спорных водах, это неприкрытая угроза Пекину.



Манила вовлекается в антикитайские учения. Маневры всех родов войск "Баликатан" стали крупнейшими в истории американо-филиппинских отношений. В них участвовали более 12 тыс. солдат из-за океана. За этим последовали учения береговой охраны Филиппин, США и Японии в Южно-Китайском море. Американская пресса открыто говорит об уготованной стране роли марионетки. "Самый северный остров Филиппин находится менее чем в ста милях от Тайваня, обеспечивая точки доступа к оказанию военной поддержки. Это оптимальный вариант передового базирования американских сил", - написало ведущее издание в сфере безопасности War on the Rocks. Но филиппинские власти, видимо, готовы променять суверенитет и безопасность за призрачную помощь и допуск в клуб "больших держав".



Покупка лояльности туземных элит за "бусы" использована в отношении еще одной страны. Папуа-Новая Гвинея предоставила американским силам полный и беспрепятственный доступ ко всем военным базам, аэропортам, территориальным водам и воздушному пространству. Пришлые вояки будут обладать полным иммунитетом, а поставки из США и строительные работы на военных объектах освобождаются от какого-либо контроля. Вдобавок американские инструкторы будут тренировать местные силовые структуры, ВМС США разрешены операции в окружающих страну водах. Поразительно, но продажа суверенитета на 15 лет (таков срок действия соглашения) произошла за 45 млн долл. Эту сумму, мизерную даже для Папуа-Новой Гвинеи, США пообещали выделить на поддержку здравоохранения, борьбу с преступностью, изменением климата и другие цели.



В схожем "аукционе" участвуют и другие государства Океании. Федеративные Штаты Микронезии и Палау согласились продлить договоры о свободной ассоциации с США. "Цена вопроса" - чуть более 4 млрд долл. на двоих в течение 20 лет. В обмен Вашингтон сможет размещать здесь военные объекты, использовать воздушное и водное пространство. В стремлении выслужиться местные власти идут еще дальше. Сообщив о заходе китайских рыболовецких судов, президент Палау Сурангел Уиппс призвал США прислать дополнительные силы вдобавок к уже размещенным подразделениям береговой охраны. С еще одной страной - Маршалловыми островами - Вашингтон продолжает торг.



К работе подключены американские союзники. Австралия склонила к заключению соглашения о безопасности Вануату, а Новая Зеландия добилась договора об обороне от Фиджи. Явно не без внешнего давления власти последнего объявили о намерении разорвать сотрудничество с КНР в области подготовки и оснащения полицейских сил. Китайскую корпорацию "Хуавей" одновременно "отодвинули" от проекта прокладки оптоволоконного кабеля между Микронезией, Науру и Кирибати. Этим займется консорциум компаний из США, Японии и Австралии. Закрепляясь в регионе, Вашингтон открыл посольства в Тонге и Соломоновых Островах. На очереди - Вануату и Кирибати. На конец года намечено проведение второго саммита "США-Океания". Другими словами, обработка властей островных государств продолжится в усиленном режиме.



Сеть альянсов



Впрочем, в Белом доме не забывают и о старых сателлитах. Например, об Австралии, которая вместе с США и Великобританией входит в блок AUKUS. Его стержнем является оснащение Канберры флотом атомных подлодок. Весной был обнародован план этого процесса, по которому первые субмарины американского и британского производства появятся в составе австралийских ВМС уже к 2027 году. Помимо этого, в рамках AUKUS прошли учения беспилотников с искусственным интеллектом, начата совместная разработка гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы и т.д.



Превращение Австралии в участника сети альянсов против КНР оправдывается в недавно опубликованном докладе о национальной обороне. Документ утверждает, что наращивание военной мощи Китая угрожает безопасности страны. Среди первоочередных задач называются модернизация баз на севере Австралии, оснащение армии ракетами большой дальности и атомными подлодками. Рекомендации уже приняты к исполнению. Министр обороны Ричард Марлз объявил о выделении 1 млрд долл. на закупку американских ракет большой дальности и еще 1,5 млрд - на собственное производство этого оружия.



Серией соглашений, в том числе в оборонной сфере, завершился государственный визит в США премьер-министра Индии Нарендры Моди. Стороны договорились о совместном производстве авиадвигателей, закупке Нью-Дели американских боевых беспилотников MQ-9B SeaGuardian, а также об обслуживании и ремонте кораблей ВМС США на индийских верфях. Антикитайский подтекст носит и соглашение о сотрудничестве в производстве полупроводников. В своих выступлениях Моди прямо поддержал политику "сдерживания" и, заявив о "дестабилизирующей политике" КНР, указал на общие цели индийско-американского партнерства. Сторонникам мифа об Индии как верной союзнице России есть о чем задуматься, тем более что в совместном с Байденом заявлении говорится о поддержке территориальной целостности Украины.



Не менее важным звеном американской стратегии остается Тайвань. Вопреки заверениям Блинкена, США не прекращают подготовку этого "непотопляемого авианосца" к конфликту с Пекином. Недавно власти острова признали присутствие сотен американских военных инструкторов, в мае Тайвань получил переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Готовится передача по ускоренной схеме других вооружений, в том числе разведывательных беспилотников. Информация с них будет поступать в интегрированную систему обмена данных, соглашение о которой подписали Вашингтон, Токио и Тайбэй.



Истинную цену признания политики "одного Китая" демонстрируют контакты Вашингтона с Тайбэем. В апреле президент острова Цай Инвэнь посетила США. Формально - на пути в Латинскую Америку. Однако во время "транзита" она успела провести переговоры со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими чиновниками. В мае визит в Вашингтон - уже второй за год - совершил глава тайваньского парламента Ю Сикунь, и это не считая фигур рангом ниже.



Развивать активную деятельность США заставляют президентские выборы на Тайване, намеченные на январь следующего года. Позиции правящей Демократической прогрессивной партии выглядят не столь уверенно. Потерпев поражение на местных выборах полгода назад, теперь она может и вовсе потерять власть. Опросы не исключают победы кандидата от партии "Гоминьдан" Хоу Юи либо выдвиженца Тайваньской народной партии Ко Вэньчже. Оба они выступают за диалог с КНР. Нужно отметить и взвешенную политику Пекина. Не относясь высокомерно к населению Тайваня и не отказывая ему в праве на выбор социально-экономической системы, он избегает авантюрных шагов, которые будут лишь на руку США. Упор делается на экономическое влияние и "мягкую силу". Постоянно увеличиваясь, товарооборот материкового Китая и Тайваня достиг 300 млрд долл. Экс-президент острова Ма Инцзю недавно посетил КНР. На лицемерие и коварство Пекин отвечает мудрой твердостью.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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