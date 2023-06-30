Франции на грани анархии, - The Spectator

20:42 30.06.2023

The Spectator

Великобритания

30 июня 2023

Некоторые районы Франции отныне небезопасны как для полиции, так и для репортеров, пишет The Spectator. Стране отчаянно необходимо решительное руководство, но его нельзя ждать от президента Макрона. Он не вдохновляет свой народ, он его злит, и эта ярость льется через край.

Гэвин Мортимер (Gavin Mortimer)



Вспышка насилия во Франции продолжается, и в четверг ночью беспорядки достигли апогея. Третий вечер подряд молодежь неистовствует в большинстве крупных городов, несмотря на присутствие 40 000 полицейских. Бунтовщики грабят магазины, нападают на городские администрации, забрасывают зажигательными бомбами полицейские участки, угоняют автомобили и даже устраивают городские бои.



В непрерывных стычках с толпой полиция арестовала уже 421 человека, причем более половины из них - в столице. Эпицентр анархии пришелся на город Нантер на западе страны, где во вторник утром полиция застрелила 17-летнего подростка по имени Наэль, когда тот уезжал с остановки.

Полицейского, спустившего курок, обвинили в умышленном убийстве и заключили под стражу. "Прокуратура считает, что при использования оружия не были соблюдены должные правовые условия", - заявил прокурор Нантера на пресс-конференции.

Однако весть об этом не успокоила тысячи человек, собравшихся в четверг днем на марш памяти Наэля. Одни взывали к "справедливости", другие писали на стенах слово "месть". При этом еще до окончания марша в городе запылали машины, а в полицейских полетели камни.

Некоторые районы Франции отныне небезопасны как для полиции, так и для репортеров. Во время марша в четверг днем журналистам государственной телекомпании France 2 пригрозили расправой, а вечером двух репортеров из Le Figaro избили и ограбили независимо друг от друга. Одному из них в Нантере даже потребовалась госпитализация.

В репортаже Le Figaro один полицейский сравнил атмосферу во Франции с "восстанием". С этой оценкой согласились многие политики правого толка, и в четверг "Национальное объединение" Марин Ле Пен, правоцентристы-республиканцы и "Реконкиста" Эрика Земмура потребовали объявить чрезвычайное положение. По собственной инициативе мэры ряда парижских пригородов в четверг вечером ввели комендантский час, который продлится до понедельника.



Насилие вспыхнуло в самый неудачный для властей момент: в разгар лета, на пике жары и перед началом школьных каникул. По всей Франции освободились тысячи разгневанных молодых людей, и в ближайшие несколько дней "восстание" может усугубиться.

Франции отчаянно необходимо решительное руководство, но его нельзя ждать ни от президента Макрона, ни от премьер-министра Элизабет Борн. Сперва оба разозлили полицию, заранее осудив полицейского, совершившего смертельный выстрел, а впоследствии появилась фотография, как Макрон с женой Брижит в среду вечером в объятом пламенем Париже развлекаются на концерте Элтона Джона.

О чем Макрон вообще думал? Неужели ни он, ни его советники даже не удосужились представить, как такая вечеринка выглядит со стороны? Судя по всему, нет, однако фотография "завирусилась" в социальных сетях и раззадорила еще больше как левых, так и правых.



Можно сказать, что Макрон рискует потерять контроль над страной, но горькая правда в том, что он с самого начала ничего не контролировал. С тех пор, как он уселся в президентское кресло в мае 2017 года, Францию швыряет из одного кризиса в другой: восстание "желтых жилетов" в 2018 году, первая волна протестов против пенсионной реформы в 2019 году, драконовские меры против эпидемии коронавируса и, наконец, вторая волна гнева, захлестнувшая улицы после того, как правительство все же протолкнуло непопулярный закон о выходе на пенсию.



Проблема Макрона в том, что он технократ до кончиков пальцев. Он прекрасно разбирается в деталях, но не в людях. Он очень умен, но ему не хватает сочувствия. Он красноречив, но неспособен найти общий язык с массами. Он - полная противоположность украинскому президенту Владимиру Зеленскому.



По возрасту двух лидеров разделяет лишь месяц, но пропасть между ними огромна. В отличие от Макрона, который с младых ногтей воспитывался в элитных учреждениях своей страны, Зеленский жил в реальном мире, зарабатывая себе на жизнь карьерой юмориста и актера, а в политику подался лишь в 2018 году.

Когда Россия ввела на Украину войска в феврале 2022 года, Зеленский тут же превратился в харизматичного лидера, вдохновляющего народ. Американский ученый и профессор менеджмента Пенсильванского университета Майкл Усим объяснил в интервью, что у Зеленского есть "лидерское обаяние".

"Он появляется не просто для галочки, чтобы помахать национальным флагом. Он здесь, чтобы изложить доводы… Сейчас время действовать и не бояться, и решимости Зеленскому не занимать", - подытожил Усим.

У Эммануэля Макрона этого дара нет. Он не вдохновляет свой народ, он его злит, и эта ярость захлестнула всю Францию.

Гэвин Мортимер - британский писатель, живет в Париже уже 12 лет. Пишет о французской политике, терроризме и спорте