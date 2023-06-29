Французские беспорядки перекинулись на Бельгию. Писающему мальчику откручивают...

21:09 30.06.2023

В Брюсселе вслед за Францией вспыхнули уличные беспорядки, сообщает 30 июня издание The Brussels Times.



Из-за протестов была закрыта станция метро Аннисенс - именно в том квартале происходят беспорядки.



По данным издания RTBF, в Брюсселе задержаны 29 человек. На 27 человек составили административный протокол, на двоих протестующих заведено уголовное дело.



Протестующие выступили в знак солидарности с митингующими во Франции.



🚨🇧🇪URGENT - La Belgique est elle aussi en proie à des émeutes. Situation complètement lunaire ce soir. (témoins) pic.twitter.com/L5UZYAr08T



- AlertesInfos (@AlertesInfos) June 29, 2023