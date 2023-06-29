Конфликтный потенциал Центральной Азии: правовое измерение, - В.Толстых

00:02 01.07.2023

КОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Регион Центральной Азии характеризуется острыми этническими конфликтами и соперничеством великих держав. Ситуация усугубляется наличием множества противоречий, начавшихся еще в советский период. О конфликтном потенциале региона и его правовом измерении читайте в статье кандидата юридических наук Владислава Толстых.



Противоречия, вытекающие из советского национального размежевания



В 1924 году в СССР произошло национально-территориальное размежевание, в результате которого были созданы пять будущих республик Центральной Азии. С юридической точки зрения результаты размежевания не могут оспариваться: в соответствии с принципом uti possidetis juris границы государств-преемников должны следовать бывшим административным границам; применительно к Центральной Азии - границам бывших советских республик.



Размежевание по этому принципу сопровождалось проблемами. Нацменьшинства не принимают разграничения на основе uti possidetis, ссылаясь на право наций на самоопределение.



В условиях дефицита легитимности элиты новых государств часто определяют себя как защитников национальной культуры и пытаются создать гомогенное общество. В таких случаях сохранение административных границ способствует разжиганию конфликтов.



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В случае Центральной Азии этот принцип представляется предпочтительным. Иные подходы выглядят несостоятельными, поскольку основой урегулирования не могли выступать границы, предшествующие советскому status quo.



Таким образом, правовой подход к определению границ новых государств соответствует объективным процессам в регионе и обеспечивает надежную гарантию от конфликтов, поводом для которых могла бы стать неудовлетворенность результатами размежевания.



Однако события на Украине, вторая карабахская война, пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном выводят дискуссию за пределы правового дискурса. Все более актуальными проблемами, связанными с размежеванием, становятся статус Каракалпакстана и вопрос анклавов, который играет важную роль в отношениях между Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.



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Проблема анклавов не может быть решена исключительно на основе норм общего права, не адаптированных к конкретной ситуации. Частичным решением проблемы могли бы стать: обмен территориями; создание транспортных коридоров, а также особой приграничной зоны.



Однако увеличение напряженности на киргизско-таджикской границе говорит о недостаточности двустороннего формата и необходимости развития коллективных механизмов посредничества и безопасности.



Противоречия, вытекающие из решений центральных органов власти СССР



Вторая группа противоречий имеет отношение к решениям властей, повлекшим негативные демографические и экономические последствия. К их числу относятся: события 1916 года, случаи голода в Казахстане, испытания ядерного оружия, принудительная депортация народов и другие.



Многие решения не соответствуют моральным и правовым императивам сегодняшнего дня, но выглядят оправданными в сопутствующем им историческом контексте.



Как результат, некоторые государства, образовавшиеся после распада СССР, предъявили претензии к России как к правопреемнице СССР. Однако основания для ответственности России в этом смысле отсутствуют. Во-первых, правопреемство означает замену одного государства другим в международных отношениях - в данном же случае речь идет о попытке вменения ответственности за внутренние отношения.



Во-вторых, Россия является продолжателем СССР только в отношении участия в договорах и членства в организациях; во всех остальных случаях она является преемником наряду с другими государствами, образовавшимися после распада СССР.



Другим релевантным режимом является режим самоопределения, однако он также не может выступать основой для претензий. Право наций на самоопределение трактуется ограничительно: его бенефициарами являются только те нации, которые находятся в колониальной зависимости или под оккупацией, что не соответствует отношениям центра и регионов.



Эволюция права на самоопределение в сторону расширительного толкования не представляется возможной: предоставление новым независимым государствам права на получение компенсации от метрополии за нерациональную экономическую или социальную политику серьезно дестабилизирует международные отношения.



В постсоветских странах политика СССР по отношению к окраинам обсуждается преимущественно за пределами правового дискурса, что усиливает конфликтный потенциал региона и создает предпосылки для неверных правовых квалификаций. Задача отечественной доктрины, таким образом, состоит в том, чтобы осуществить сугубо правовой анализ и выработать систему аргументов, которые могут быть применены.



Полную версию статьи "Конфликтный потенциал Центральной Азии: советское наследие" читайте на сайте Российского совета по международным делам.