Орахниды наступают! "Казнь египетская" обрушилась на Нью-Йорк

10:30 01.07.2023

New York Post сообщила о нашествии насекомых на Нью-Йорк

1 июля 2023,Антон Антонов

Жители Нью-Йорка сравнивают нашествие насекомых после смога от лесных пожаров с "библейской чумой" и "казнями египетскими", сообщают СМИ.



Как пишет New York Post, "рой крошечных крылатых насекомых заполонил" город. Очевидцы рассказывают, что речь идет о странных зеленых насекомых. По словам экспертов, Нью-Йорк подвергся нашествию одного из видов тли. В Сети, указывая на смог из-за горящих канадских лесов, шутят, что США настигли "казни египетские", которые предвещают "зловещий конец", передает РИА "Новости".



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Напомним, жителям Нью-Йорка рекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости и носить защитные маски из-за резкого ухудшения качества воздуха в связи с лесными пожарами в Канаде.