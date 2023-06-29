Джоан Роулинг раскритиковала гендерно-нейтральные туалеты. Ошиблась кабинкой?

10:32 01.07.2023

30 июня 2023, Кристина Цыцура

Писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, раскритиковала гендерную политику на Западе.



Ее возмутила новость об открытии в одной из школ Эссекса гендерно нейтрального туалета, передает RT.



Роулинг опубликовала ссылку на расследование The Times от 2018 года, где сообщалось, что 88% сексуальных преступлений в стране произошло в общих раздевалках и туалетах.



По словам писательницы, безопасность и частная жизнь девочек приносится в жертву "невнятной идеологии", все это обеспечивает "хищным мужчинам легкий доступ к жертвам".



Ранее Роулинг угрожали из-за ее высказываний о трансгендерах.