Al Mayadeen: Украина – "банановая" колония Запада

11:15 01.07.2023

"Мы стали свидетелями появления новой "банановой республики" в Европе ХХI века"



"Невозможно забыть колониальное прошлое Африки. Миллионы мужчин, женщин и детей были убиты, искалечены и превращены в рабов. Европейцы проявляют невероятную жестокость ради природных ресурсов южного континента. Они стремятся получить желаемое за счет страданий других. Западные страны уже 50 лет как официально отказалась от колоний в Африке, но их политики продолжают действовать в своих интересах под предлогом гуманитарных миссий и продвижения демократических свобод.



Более того, отношение европейцев к африканцам, а точнее к людям, которых они считают "третьим сортом", не изменилось. Они хотят продолжить эксплуатировать Африку. То же самое относится и к Черноморской зерновой инициативе. Западные политики выразили опасения, что конфликт на Украине и перебои с поставками зерна и удобрений могут вызвать массовый голод в африканских странах", – пишет Al Mayadeen.



Но после того, как судам с зерном разрешили выходить из черноморских портов Украины, этим путем активно стало поступать оружие для ВСУ, отмечает автор статьи Абдель Хаким Аль-Рувайди (عبد الحكيم الرويضي). К тому же, большая часть зерна отправлялась в Европу, а не в Африку.



В итоге 2,9 миллиона тонн пшеницы и кукурузы из Украины оказались в Испании, где использовались в качестве корма для свиней, как показало расследование австрийского журналиста. Всего лишь 15% украинского экспорта зерна было направлено в беднейшие страны мира.



Конечно, есть те, кто считает, что отношение к черным и белым должно быть одинаковым, но западных политиков это уже не беспокоит так, как раньше. Реальность такова: они смотрят свысока на людей, не принадлежащих к западной цивилизации. На Украине тоже живут белые, однако европейские и американские политики используют население этой страны для достижения своих целей, главная из которых – ослабить Россию. Они считают Украину отсталой страной, а ее народ – пушечным мясом. Все заверения о вступлении в Евросоюз оказались пустыми обещаниями.



"Европейцы ранее колонизировали африканский континент, подкупая вождей племен, чтобы те заставили всех несогласных подчиниться. В настоящее время Запад продолжает ставить на высокие посты своих людей. Он пытается не допустить подъема той или иной страны, а также не хочет, чтобы африканское население использовало собственные территории и ресурсы в своих интересах.



Украина не избежала той же участи. Она уже в какой-то степени колонизирована, иначе как можно было приказывать ее властям, что делать и на кого нападать. Более того, ее человеческие ресурсы тратятся впустую, как боевые патроны. Мы стали свидетелями появления новой "банановой республики" в Европе ХХI века", – заключает Al Mayadeen.