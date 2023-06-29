Сборная Узбекистана завоевала бронзу Кубка Азии U-17 по футболу

11:47 01.07.2023

Сборная Узбекистана в полуфинале Кубка Азии U-17 со счетом 0:1 проиграла сборной Южной Кореи и завоевала бронзовую медаль соревнований.



По пути к полуфиналу узбекские футболисты в рамках группового этапа сыграли вничью с Японией (1:1), а также обыграли Индию (1:0) и Вьетнам (1:0). В четвертьфинале турнира узбекистанцы одолели Саудовскую Аравию со счетом 2:0. Дальше пробиться подопечные Жамолиддина Рахматуллаева не смогли.



Единственный в матче мяч был забит на 31-й минуте. Прямым ударом со штрафного отличился Вак Ин Ву. Голкипер узбекистанцев Мухаммадюсуф Собиров спасти команду не сумел. Сборная Узбекистана пыталась изменить счет, но корейцы действовали в обороне четко и довели дело до победы.



В другом полуфинале сборная Японии разгромила сборную Ирана. Таким образом в финале турнира, который состоится 2 июля, встретятся сборные Японии и Южной Кореи. Матч за третье место не предусмотрен, таким образом, бронзовыми призерами являются оба неудачника полуфинала.



Благодаря выходу в полуфинал, помимо бронзовых наград сборная Узбекистана завоевала путевку на юниорский чемпионат мира - 2023, который пройдет в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря текущего года.



Кубок Азии U-17 проходит в Таиланде с 15 июня по 2 июля. В соревнованиях принимают участие 16 команд. Кроме Узбекистана Центральная Азия была представлена сборной Таджикистана, которая не смогла преодолеть групповой этап, завершив участие с 1 набранным очком.