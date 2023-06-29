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Байдену место в дурке, а не в Белом доме, - Daily Mail
11:51 01.07.2023

Daily Mail
Великобритания

Ляп за ляпом: 80-летний Байден дважды за сутки заявил, что Путин "проигрывает войну в Ираке", - и даже "шпаргалка" не помогла

Президент Джо Байден дважды за сутки упомянул "войну в Ираке", когда говорил о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, пишет DM. Читатели в шоке. "Мне жалко американцев: они заслуживают того, чтобы их лидер хотя бы понимал, какой сейчас год", – пишет один из них.

Президент Джо Байден в очередной раз опростоволосился: 80-летний лидер США дважды в течение 24 часов перепутал Украину с Ираком, даже держа в руках "шпаргалку".

Отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопрос, насколько сильно Путин пострадал от неудачного мятежа российских наемников в минувшие выходные, Байден сказал, что "абсолютно", но тут же добавил, что "трудно сказать насколько".

"Трудно сказать, но войну в Ираке он явно проигрывает, у себя дома тоже, а на мировой арене стал чем-то вроде изгоя", - продолжил Байден, явно имея в виду Украину.

Однако накануне вечером президент выступал на мероприятии по сбору средств в Чеви-Чейзе, штат Мэриленд, и допустил ту же оплошность, согласно стенограмме Белого дома. В ней "Ирак" был вычеркнут, а "Украина" помещена в скобки.

Избиратели все сильнее обеспокоены интеллектуальными способностями 80-летнего лидера США и его готовностью управлять страной - особенно в преддверии президентских выборов 2024 года.

Комментарии читателей:

WYCGMRBB
Этот старый дурак Байден жопу с пальцем и то перепутает.

Picky1949
И самое печальное, что его запросто переизберут. Не могу поверить, что вы, американцы, не можете найти никого получше. Грустно все это!

John Smith
Мы сменили один преступный клан жулика и нарцисса на другой - слабоумного коррупционера. Хватит уже!

Punjabi677
Это не администрация, а цирк с конями!

AmtrakMiles
Последним нормальным президентом был Кеннеди.

GreysonSMU
Блин, они в шпаргалке даже написали, как правильно произносится "Вагнер", чтобы он не облажался. Ему место в дурке, а не в Белом доме.

Redheels
Оттого, что это существо заседает в Белом доме, как-то не по себе.

Dee
Байден - ходячее позорище. Пусть найдется смельчак, который скажет ему: "Хорош уже, давай на покой!".

Machinegunfarts
Да он просто подсадная утка для тех, кто действительно управляет страной.

LibertyIsKey
Байден рассыпается на глазах. Америка, где были твои глаза?

Very Unimpressed
А про его недалекую заместительницу в прессе вообще больше ни слова. Стыдобища!

Gravedigger 159
И это человек с ядерным чемоданчиком. Сладких снов, Америка!

MadAsHell
Меня вымораживает его самодовольство: всякий раз он ведет себя как ни в чем ни бывало. Как с гуся вода!

RsinUSA
Одно то, что президент не в состоянии ответить на элементарные вопросы без шпаргалки, должно напугать американцев до чертей. Ежу понятно, что такой человек страной управлять не может. А кто тогда?

Bobo is here
Это прямо тупой и еще тупее. Он - тупой президент, а вы еще тупее, если за него голосовали.

DmisSketchy
Старость не оправдание. Он всегда был идиотом!

Tiggyressor
Это уже даже не смешно. Все чертовски серьезно. Он же явно лыка не вяжет. И за этим фарсом смотрит весь мир!

Purple.Haze
Похоже, никого моложе 70 лет выбрать в президенты Америка попросту не в состоянии.

Avecu
Мне жалко американцев: они заслуживают того, чтобы их лидер хотя бы понимал, какой сейчас год. Интересно, кто на самом деле правит балом, потому что всем понятно, что у Байдена котелок больше не варит.

RizzoLBC
Ребята, вы там проверьте, может, наши миллиарды до сих пор Ираку капают?

Texas Horns
Хорошо еще, если он помнит, как его самого звать.

Ellenmauri
Если нам предстоит еще четыре года Байдена, то мне страшно.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688201460


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