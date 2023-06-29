Путь Нусратулло Махсума: от простого рабочего до первого руководителя Советского Таджикистана

11:57 01.07.2023

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



Как дехканин стал основателем таджикского государства в его современных границах.



Сегодня исполняется 142 года со дня рождения Нусратулло Махсума, председателя центрального исполнительного комитета Таджикской ССР (ЦИК) - высшего законодательного органа государственной власти Таджикской ССР в период 1925-1933 гг.



