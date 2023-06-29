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Игрушечного Рамзана Кадырова предлагают купить на китайском сайте
12:03 01.07.2023

Пластиковая фигурка главы Чечни в масштабе 1:6 появилась в предзаказе на китайском сайте MozFigure, сообщает Zakon.kz.

Китайский сайт MozFigure.com, специализирующийся на продаже игрушечных моделей, объявил предзаказ на пластиковую фигурку главы Чечни Рамзана Кадырова в формате 1:6.

В комплекте с фигуркой Кадырова поставляются несколько вариантов съемных рук, одежда (футболка, куртка, кепка, штаны и так далее), оружие, ботинки и прочие аксессуары.



Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил в своем Telegram-канале, что создание такой игрушки свидетельствует о "широкой популярности" Рамзана Кадырова в Китае. По его словам, в КНР главу Чечни "знают как борца за справедливость с несгибаемым характером".

Купить фигурку предлагают со скидкой – сейчас она стоит около 136 долларов, тогда как после предзаказа ее цена вырастет до 143 долларов 26 центов. Выпустить игрушечного Кадырова в продажу планируют во II-III квартале 2023 года.

Ранее Рамзан Кадыров высказался о последних политических событиях в России.

Никита Дробны

Источник - Zakon.kz
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