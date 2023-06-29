Игрушечного Рамзана Кадырова предлагают купить на китайском сайте

12:03 01.07.2023

Пластиковая фигурка главы Чечни в масштабе 1:6 появилась в предзаказе на китайском сайте MozFigure, сообщает Zakon.kz.



Китайский сайт MozFigure.com, специализирующийся на продаже игрушечных моделей, объявил предзаказ на пластиковую фигурку главы Чечни Рамзана Кадырова в формате 1:6.



В комплекте с фигуркой Кадырова поставляются несколько вариантов съемных рук, одежда (футболка, куртка, кепка, штаны и так далее), оружие, ботинки и прочие аксессуары.



