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Бывший прокурор Крыма утонул в Волге
22:38 01.07.2023

В генпрокуратуре РФ сообщили о смерти прокурора Чувашии Андрея Фомина

САЙТ ПРОКУРАТУРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Генеральный прокурор России Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с кончиной прокурора Чувашии Андрея Фомина.

Краснов и коллектив органов прокуратуры России выразили глубокие соболезнования родным и близким Фомина.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что в Чувашии во время заплыва chebswim погиб прокурор республики Андрей Фомин. Как сообщалось, около 13 часов одному из участников заплыва на Волге стало плохо. Выяснилось, что это был прокурор республики. Спасатели достали мужчину из воды и передали медикам, но спасти мужчину не удалось.

Андрей Фомин родился в 1965 году в городе Киржач (Владимирская область). На должность прокурора Чувашской Республики был назначен в июне 2020 года. Государственный советник юстиции 3 класса, почетный работник прокуратуры РФ.

Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА

Андрей Валерьевич Фомин (4 августа 1965, Киржач, Владимирская область - 1 июля 2023, Чебоксары, Российская Федерация) - российский государственный деятель, юрист. Государственный советник юстиции 3-го класса.

Первый заместитель прокурора Республики Крым (8 апреля 2014 - 16 апреля 2020). Исполняющий обязанности прокурора Республики Крым (3 августа 2016 - 2 февраля 2017). Прокурор Чувашской Республики (16 апреля 2020 - 1 июля 2023).

Родился 4 августа 1965 года в городе Киржаче Владимирской области.

Окончил Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова.

Профессиональная карьера
С 1992 по 1992 год - стажер прокуратуры Дзержинского района Ярославской области. С 1992 по 1994 год - помощник прокурора Дзержинского района Ярославской области. С 1994 по 1995 год - прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Ярославской области. С 1995 по 1998 год - заместитель начальника отдела по надзору за законностью судебный постановлений по уголовным делам прокуратуры Ярославской области. С 1998 по 2000 год - начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Ярославской области. С 2000 по 2003 год - начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Ярославской области. С 2003 по 2010 год - прокурор Фрунзенского района прокуратуры Ярославской области. С 2010 по 2014 год - заместитель прокурора Ярославской области.

С 8 августа 2014 по 16 апреля 2020 года - первый заместитель прокурора Республики Крым, проработал на этой должности более пяти лет, под руководством Натальи Поклонской и Олега Камшилова. Государственный советник юстиции 3-го класса.

С 3 августа 2016 по 2 февраля 2017 года - временно исполняющий обязанности прокурора Республики Крым.

16 апреля 2020 года Генеральный прокурор России Игорь Краснов внес кандидатуру Андрея Фомина на пост прокурора Республики Чувашия, депутаты Госсовета Чувашии единогласно утвердили кандидатуру нового прокурора республики.

Смерть
1 июля 2023 года погиб во время заплыва Chebswim через реку Волгу. Около 13 часов ему стало плохо и он начал тонуть. Медики пытались реанимировать его, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

Награды
Орден "За верность долгу" (Республика Крым, 16 января 2017 года) - за значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка, безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с 295-ой годовщиной российской прокуратуры
Нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации"
Нагрудный знак прокуратуры Российской Федерации "За безупречную службу"

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688240280


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