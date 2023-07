Беспорядки мигрантов во Франции выгодны власти и самим мигрантам

00:36 02.07.2023

Пока мигранты громили улицы, президент Макрон отплясывал на концерте



Евгений Берсенев



Французскому президенту Эммануэлю Макрону во избежание крайне опасных последствий продолжающихся в стране беспорядков необходимо как можно быстрее урегулировать ситуацию, пишет обозреватель американской газеты New York Times Роджер Коэн.



"Французскому лидеру, который в воскресенье должен отправиться с двухдневным государственным визитом в Германию, необходимо восстановить порядок достаточно быстро, чтобы избежать объявления чрезвычайного положения, это расценивалось бы как признание утраты правительством контроля над ситуацией", - пишет Коэн.



В то же время он указывает, что противоречия во французском обществе могут оказаться слишком глубокими, а недовольство Макроном довольно острым, поэтому трудно сказать, возможно ли "исцеление" в данной ситуации. "Смертельная стычка во время остановки транспорта в западном пригороде Нантерра стала своего рода тестом Роршаха для разделенного французского общества", - пишет Коэн.



Как известно, утром 26 июня в Нантере полицейскими в ходе проверки на дорогах был застрелен 17-летний подросток, который, как заявляют стражи порядка, отказался подчиниться их требованиям. Это ЧП стало причиной крупных беспорядков в стране, продолжающихся несколько дней.



Конфликт случился и в трактовке происшествия. Крупнейший профсоюз сотрудников органов внутренних дел, Национальный полицейский альянс, в своем заявлении 30 июня осудил "дикие орды" и "паразитов" (данные выражения содержатся в заявлении), стоявших за сожжением 2000 автомобилей и разграблением нескольких магазинов в ходе беспорядков вечером 29 июня, которые привели к арестам более 800 человек, пишет New York Times.



Часть французских законодателей выразила возмущение данным заявлением, назвав его "призывом к гражданской войне". "Те, кто хочет спокойствия, не должны подливать масла в огонь", - заявил Жан-Люк Меланшон, лидер движения "Непокоренная Франция".



Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев напоминает, что это не первый случай массовых протестов, сопровождающихся погромами, на современном этапе французской истории.



- Напомню, что погромы ноября 2005 года в этой стране начинались точно так же. А сегодня накопленные проблемы наслоились на ухудшение уровня жизни и уменьшение пособий для мигрантов ввиду траты большого количества средств на поддержку Украины.



"СП": Является ли масштаб случившегося свидетельством того, что общины мигрантов во Франции стали мощным инструментом дестабилизации, который используют в политической борьбе?



- Мигрантские общины во Франции давно уже стали средством в политической борьбе. Скажем, в 2012 году Олланд благодаря их голосам победил Саркози. И сегодня их довольно активно используют - чаще всего в борьбе против Марин Ле Пен и "Национального объединения".



"СП": Какие последствия для Макрона будут иметь эти беспорядки? Автор New York Times считает, что для избежания опасных последствий ему следует урегулировать ситуацию как можно скорее.



- У Макрона идет второй срок. Его президентству ничто не угрожает. Вотум недоверия ему не вынесут. Конечно, могут снять отдельных министров или отправить правительство в отставку, но сам Макрон никуда не денется.



Политолог Дмитрий Офицеров-Бельский тоже напомнил о протестах и погромах во Франции 2005 года, указав, что эти драматические события были использованы в политических целях.



- Тогда министром внутренних дел был Николя Саркози, который сумел справиться с ситуацией, а потом использовать это в президентской кампании. Можно сказать, благодаря тем событиям он и стал президентом. При этом надо обратить внимание, что столь болезненная реакция отмечается именно потому, что жертвой полиции стал мигрант. Когда полиция бьет дубинками направо и налево рядовых французов с белым цветом кожи - это большого беспокойства зачастую не вызывает. Такие вот двойные стандарты. А здесь ситуацию подогревают боссы этнических преступных группировок. Они стремятся, чтобы правоохранительные органы их не трогали и вообще не заходили бы в места компактного проживания мигрантов. Таким образом они вырабатывают для себя своеобразный иммунитет от вмешательства полиции.



"СП": Поведение самого Макрона не подогрело страсти? Пишут, что в разгар беспорядков его видели на поп-концерте. Не является ли такое поведение безответственным?



- Что бы Макрон ни делал - сторонники будут его защищать, а противники искать несовершенства в его поведении. Вообще эта проблема касается всех французов, а не одного Макрона. Конечно, какая-то часть избирателей желает видеть президентом человека, который вел бы в некоторых ситуациях не так, как он, а поступал бы гораздо лучше. Впрочем, такая картина свойственна не только для Франции, но и других стран. Условно говоря, если некий американец изменяет своей жене, то он вполне может желать, чтобы условный президент Клинтон этого ни в коем случае не делал.



"СП": Если сторонники Макрона будут в любых ситуациях его защищать, а противники - атаковать, не является ли это признаком раскола во французском обществе?



- Я бы так не ставил вопрос. Признаки общественного раскола, поляризации можно найти практически в любой стране. Просто это слишком расхожий термин, под который можно подогнать много чего. Скажем, у нас недавно имел место мятеж "Вагнера". Многие поддерживали требования Пригожина. Но стало ли это свидетельством раскола, поляризации общества? Не думаю. Если говорить о французском обществе, то в нем есть, скорее, накопленный протестный потенциал. В данном же случае есть еще и определенная заинтересованность властей. Скажем, Макрон, конечно, захочет выйти из этой ситуации как волевой политик, сумевший ее разрешить. Кроме того, беспорядки отодвинули на задний план проблему протестной активности "желтых жилетов", которая, кстати, никуда не делась. Но "желтые жилеты" - это гораздо большая угроза для Макрона, чем бунт мигрантов, живущих в своих гетто. В рамках нынешней системы проблема мигрантов практически неразрешима, однако ее можно купировать или просто не замечать. Только раз в десяток лет эти люди реагируют на неадекватные действия полицейских, устраивают погромы и беспорядки. И у французских граждан постепенно вырабатывается общее отвращение ко всяким протестам, что очень важно для того же Макрона.