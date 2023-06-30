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Названы виновники бегства американских войск из Афганистана
00:37 02.07.2023

Названы виновники бегства американских войск из Афганистана: опубликован обвинительный доклад
Досталось и Трампу, и Байдену

В США появился отчет о позорном бегстве американских войск из Афганистана. В резком докладе содержатся обвинения в адрес двух президентов – Трампа и Байдена. Выводы Госдепартамента также плохо отражаются на Энтони Блинкене, поскольку в них говорится о неспособности внешнеполитического ведомства США расширить оперативную группу по борьбе с кризисами.

В опубликованном в пятницу докладе Госдепартамента США подверглась критике организация эвакуации из Афганистана в 2021 году, сообщает Reuters. При этом отмечается, что решения президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа о выводе войск имели "серьезные последствия для жизнеспособности" и безопасности бывшего афганского правительства, поддерживаемого США.

Неблагоприятные выводы, содержащиеся в докладе, также плохо отразились на государственном секретаре Энтони Блинкене, хотя он и не назван по имени. Эти выводы, продолжает Reuters, включали в себя неспособность Госдепартамента расширить свою целевую группу по урегулированию кризисов, когда талибы ("Талибан" – запрещенная в России террористическая организация) наступали на Кабул в августе 2021 года, и отсутствие старшего дипломата "для наблюдения за всеми элементами реагирования на кризис".

Вывод американских войск и эвакуация официальных лиц США и союзников, граждан и афганцев, подвергавшихся риску возмездия исламистских боевиков, привели к тому, что толпы отчаявшихся афганцев пытались проникнуть в аэропорт Кабула, а мужчины цеплялись за самолеты, когда они выруливали на взлетно-посадочные полосы. При этом террорист-смертник "Исламского государства" (ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация) убил 13 военнослужащих США и более 150 афганцев у выхода из аэропорта.

Государственный департамент опубликовал 24 страницы из 85-страничного отчета "После принятия мер" – остальная часть оставалась засекреченной – о ходе операции по эвакуации, начатой после ухода последних международных сил под руководством США после 20 лет поддержки сменявших друг друга в Кабуле правительств в борьбе с боевиками экстремистских группировок.

В докладе высоко оценивалась работа персонала американского посольства, работающего в сложных условиях, таких как пандемия Covid-19, и снижение уровня безопасности из-за сокращения численности американских войск, скорость которого "усугубила трудности, с которыми столкнулся департамент".

Этот обзор и аналогичное исследование Пентагона внесли свой вклад в доклад, опубликованный Белым домом в апреле. Но критические выводы обзора Госдепартамента не были отражены в отчете Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила в защиту действий президента Джо Байдена по выводу войск из Афганистана. "Он должен был принять решение", - сказала она журналистам в пятницу. Соединенные Штаты вложили "миллиарды долларов в войну, конца которой не видно", и что "он хотел остановить это, он хотел покончить с этим", - сказала она.

Однако Стивен Чанг, пресс-секретарь Трампа, написал в электронном письме: "Есть только один человек, ответственный за катастрофический вывод войск из Афганистана - Джо Байден".

Отчет Белого дома фактически обвинил хаотичную операцию по выводу войск и эвакуации американцев в отсутствии планирования и раундов сокращения войск Трампом после соглашения с "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация) о выводе американских войск в 2020 году.

"Я не могу говорить об этой части внутренней координации и о том, как администрация остановилась на основных выводах, которые она представила", - заявил в апреле высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Чиновник, проводивший брифинг с журналистами на условиях анонимности, отказался сообщить, почему обзор, датированный мартом 2022 года, не был опубликован до кануна праздничных выходных 4 июля.

Около 125 тысяч человек, включая почти 6000 американцев, были вывезены самолетом из Кабула до того, как последние американские солдаты покинули его 30 августа 2021 года, в то время как талибы ("Талибан" – запрещенная в РФ террористическая организация) укрепили свою власть в Кабуле после бегства поддерживаемого США правительства.

"Решения как президента Трампа, так и президента Байдена о прекращении военной миссии США в Афганистане имели серьезные последствия для жизнеспособности афганского правительства и его безопасности", - говорится в обзоре.

Хотя эти решения выходили за рамки его компетенции, в обзоре говорилось, что "при обеих администрациях на высшем уровне недостаточно учитывались наихудшие сценарии развития событий и то, как быстро они могут последовать".

Представитель Белого дома оспорил этот вывод. Он указал на отчет Белого дома, в котором говорилось, что в рамках процесса планирования проводились обширные совещания и настольные учения для изучения сценариев эвакуации, включая непредвиденные обстоятельства, "которые на самом деле хуже, чем самые худшие прогнозы".

В обзоре Госдепартамента говорится, что планирование эвакуации "было затруднено", поскольку было "неясно", какой высокопоставленный чиновник "руководил".

Высокопоставленные чиновники администрации также не смогли принять "четких решений относительно числа афганцев, находящихся в группе риска", которые должны были быть включены в эвакуацию к моменту ее начала, и не определили, куда будут доставлены эвакуированные афганцы, говорится в нем.

Подготовка и планирование "были затруднены" нежеланием администрации Байдена предпринимать шаги, которые могли бы свидетельствовать о потере доверия к кабульскому правительству "и, таким образом, способствовать его краху", говорится в обзоре.

"Сложная структура оперативной группы департамента, которая была создана, когда началась эвакуация, привела в замешательство многих участников, а управление знаниями и коммуникация между различными направлениями деятельности были проблематичными", - говорится в сообщении.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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