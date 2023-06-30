Франция в огне: ожидается ли ЧВК "Вагнер" в пригородах Парижа?

00:38 02.07.2023

Пока французов спасает ирония, но надолго ли?



ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



События в России отвлекли внимание западных СМИ от того, что творится у них под носом. Например, от продолжающихся яростных вооруженных столкновений в пригородах Парижа, в других крупных центрах, населенных выходцами из стран Африки и Востока. Там доходило до стрельбы из автоматов. Разъяренные местные жители, в основном арабы и африканцы пока не пытались свергнуть президента Эммануэля Макрона, зато бурно протестовали против гибели семнадцатилетнего подростка от пули полицейского в пригороде Парижа Нантере.



"Нет, это не видео боевых действий в Донбассе, это этнические столкновения в Париже, где мятежники вооружены штурмовым оружием, – комментирует телевизионные репортажи о столкновениях во Франции греческий портал Pronews, – на видео можно рассмотреть, как подъезжает машина, из нее выходят люди с автоматами и стреляют!"



"Может, – с иронией спрашивает издание, – уже нужна ЧВК "Группа Вагнер" для установления мира в Париже? И, может, Макрон должен держать свой нос подальше от российских дел и начать беспокоиться о своей собственной стране, которая разваливается?"



Что же происходит во Франции, где так любят учить Россию демократии?



Массовые беспорядки во Франции



27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский применил табельное оружие в отношении водителя автомобиля, отказавшегося остановиться. Им оказался 17-летний подросток, араб по происхождению, который был убит на месте. Видео, распространенное в социальных сетях, свидетельствует, что полицейский хладнокровно держал безоружного юношу под прицелом, а затем выстрелил в упор. На видео слышна фраза: "Ты получишь пулю в лоб!"



Офицера заключили под стражу за умышленное убийство, но это не помогло. Разъяренные местные жители, собравшиеся на месте инцидента, вступили в ожесточенные стычки с полицией, сопровождающиеся погромами. В Нантер были переброшены два подразделения мобильных сил, в том числе сотрудники спецназа CRS 8. Сразу же несколько десятков человек были арестованы, двадцать пять полицейских получили ранения, количество пострадавших умножается каждый день. Ряд зданий в Нантере уничтожены пожарами. Сгорели начальная школа имени Пабло Пикассо и развлекательный центр "Гаврош". Молодые люди кидали петарды и коктейли Молотова в полицейских с крыш домов и из окон зданий, били витрины магазинов, поджигали баррикады и мусорные баки, громили автобусные остановки. Центр города разрушен, констатирует газета Figaro.



Бунт перекинулся на близлежащие населенные пункты – Сюрен, Аньер, Коломб, Рюэй. В местечке Мант-ла-Жоли мятежники сожгли здание районной администрации. Ночью стычки радикалов с полицией начались в таких крупных городах, как Марсель, Нант, Бордо.



Чтобы обуздать беспорядки, задействовано многие тысяч полицейских, действующие максимально жестко. Возможно, на подавление беспорядков придется бросить армию. Однако создается впечатление, что власти растерялись и просто не знают, что делать. Пока они отбиваются от репортеров дежурными фразами. Начальник парижской полиции Лоран Нуньес заявил телеканалу BFM, что "поступок офицера вызывает вопросы" и система правосудия решит, было ли применение оружия оправданным. Министр же внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сообщил, что Генеральная инспекция национальной полиции проводит расследование, "чтобы пролить свет на обстоятельства этой драмы".



Пытаясь унять страсти, видные политики стараются списать ответственность на полицию. Так один из ведущих политиков Франции Жан-Люк Меланшон заявил в соцсетях: "Достаточно! Эти убийства затрагивают авторитет государства!" Он потребовал, чтобы полиция была реорганизована, а убийца наказан.



Президент Эммануэль Макрон назвал гибель юноши "необъяснимой" и "непростительной", тем самым осуждая действия правоохранителей. Однако во Франции традиционно сильны профсоюзы и на него тут же ополчился профессиональный союз полицейских, который, как пишет газета Liberacion, заявил: "...немыслимо, чтобы президент, заявлявший, что он поддерживает полицию, пренебрегал независимостью правосудия, обвиняя наших коллег еще до того, как произошло разбирательство инцидента".



Нынешний бунт мигрантских окраин – далеко не первый. В результате бурного роста иммиграции в пригородах по всей Франции образовались настоящие гетто, заселенные выходцами из арабских стран и Африки, где царят свои законы и куда редко заходит полиция. Ситуация с каждым годом становится все более напряженной, обостряясь выплескиваясь все более ожесточенными вспышками насилия.



В 2022 году во Франции был зафиксирован серьезный рост иммиграции. По данным МВД республики, за год было подано более 137 тысяч прошений об убежище, это на 31,3% больше, чем в 2021-м. В страну едут из Афганистана, Бангладеш, Турции и Грузии. В 2021 году каждый десятый житель Франции был рожден иностранцем, сообщило статистическое агентство INSEE. По этим данным, почти 7 млн человек выходцы из других стран составляют 10,3% жителей республики. В 1968 году доля приезжих составляла 6,5%.



С ростом числа мигрантов связывают ситуацию с преступностью. Согласно отчету Министерства внутренних дел Франции за 2021 год, рост преступлений на почве расизма и ксенофобии составил 13% по сравнению с 2019 годом. Уже несколько месяцев в стране обсуждается вопрос об ужесточении иммиграционного законодательства. Новый закон предполагает более жесткие подходы к приезжим, совершившим правонарушения, а также возможность объявлять в розыск всех, кому предписано покинуть страну.



"Все приезжие, совершившие во Франции серьезные правонарушения, будут депортированы", - заявила министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По ее словам, такая тенденция опасна, поскольку ведет к радикализации общества по американскому сценарию, когда в 2020 году убийство сотрудником полиции Джорджа Флойда привело к массовым беспорядкам с участием движения BLM ("Жизни чернокожих имеют значение").



Что может ждать Францию в будущем в связи со стремительным ростом числа мигрантов, пытается предсказать вышедшая в 2015-м книга Мишеля Уэльбека "Подчинение". В ней описывается вымышленное будущее страны, когда на выборах президента побеждает, обходя Марин Ле Пен, Мухамед бен Аббес, возглавляющий "Мусульманское братство" – некую умеренную исламскую партию. После этого жизнь во Франции кардинально меняется: снижается уровень преступности, безработица перестает существовать, положение женщины определяется нормами ислама, официально разрешается полигамия. Новая внешняя политика Франции переориентируется на превращение Европы в "Мусульманские средиземноморские штаты". Но такое пока только в прогнозах писателя, в 2001 году заявившего, что "ислам – глупая и опасная религия". На деле же мигрантские гетто сейчас бунтуют от причин, которые для них особо значимы, ведь произвол государства и его машины насилия покорно снесет не всякое традиционное общество. Там устраивают погромы, поджигают здания и машины. И эти неконтролируемые бунты происходит все чаще. Дело дошло уже до того, что в Европе зазвучали голоса, призывающие на помощь ЧВК "Вагнер". Пока это, конечно, ирония, но раз такое говорят – значит, дела в пригородах Парижа идут действительно неважно.