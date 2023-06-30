Отдых в Турции после обвала лиры: все расчеты в долларах или евро

00:40 02.07.2023

Неделю назад курс турецкой лиры обновил исторический минимум к доллару США. Турецкая валюта обесценилась до 25,11 лиры за один доллар после того, как турецкий Центробанк повысил ключевую ставку почти вдвое - с 8,5% до 15%.



На этой неделе доллар лишь закрепил позиции к лире. 26 июня курс доллара поднялся выше 26 лир, и остается на этом уровне.



"Турецкая лира обновила исторический минимум по отношению к доллару, что было обусловлено резким повышением ставок рефинансирования Центральным Банком Турции до 15% годовых. Турецкая экономика находится в сложной ситуации: последствия землетрясения, огромная инфляция, высокие ставки напрямую сказываются на падение лиры, которая „похудела" к доллару за пять последних лет на 450%", - прокомментировал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.



Обвал турецкой лиры: подешевеет ли отдых в Турции?



Но эксперт полагает, что дешевле отдыхать в Турции после падения лиры не выйдет.



"Я не думаю, что это скажется на удешевлении отдыха в Турции, поскольку туроператоры привязываются к доллару, а не к национальной валюте. Да и сами турки предпочитают производить все расчеты между собой в долларах или евро. Паниковать по поводу падения лиры тоже не следует, на мой взгляд, самое мощное падение уже произошло и курс стабилизируется на уровнях 25−26 лир за 1 доллар", - сделал он прогноз.



Напомним, вчера утром курс доллара продолжил резкий рост на Мосбирже. Если ранним утром доллар был в районе 87,40 руб., то закончил торги доллар на 89,55.