Смена курса. Почему Индия предпочла России союз с США

00:48 02.07.2023

Выросшие в 14 раз поставки российской нефти в Индию не помешали ей фактически вступить в экономический и военный союз с США, пока, правда, не направленный прямо против Москвы.



Однако Дели продемонстрировал свои приоритеты.



В России до сих пор принято считать, что Индия всегда будет дружественно настроена к Москве, как это было на протяжении многих десятилетий.



Однако ситуация может кардинально измениться, доказательством чему стало множество соглашений, анонсированных США и Индией в июне во время визита в Вашингтон индийского премьер-министра Нарендры Моди.



Отношения с США Моди определил как «всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство», чему вполне соответствуют договоренности, достигнутые во время этого визита.



В планах Индии и США — интеграция военно-промышленных комплексов, сотрудничество в прорывных технологических сферах и даже распределение сфер влияния в космосе...