|Смена курса. Почему Индия предпочла России союз с США
00:48 02.07.2023
Выросшие в 14 раз поставки российской нефти в Индию не помешали ей фактически вступить в экономический и военный союз с США, пока, правда, не направленный прямо против Москвы.
Однако Дели продемонстрировал свои приоритеты.
В России до сих пор принято считать, что Индия всегда будет дружественно настроена к Москве, как это было на протяжении многих десятилетий.
Однако ситуация может кардинально измениться, доказательством чему стало множество соглашений, анонсированных США и Индией в июне во время визита в Вашингтон индийского премьер-министра Нарендры Моди.
Отношения с США Моди определил как «всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство», чему вполне соответствуют договоренности, достигнутые во время этого визита.
В планах Индии и США — интеграция военно-промышленных комплексов, сотрудничество в прорывных технологических сферах и даже распределение сфер влияния в космосе...