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Россия сохранит силовые рычаги в Африке
07:42 02.07.2023

РОССИЯ СОХРАНИТ СИЛОВЫЕ РЫЧАГИ В АФРИКЕ

30.06.2023
Попытки Запада разжечь панику безуспешны
Мятеж 24 июня и последующие события имеют непосредственное отношение не только к будущему России, но и ряда других стран. Структуры ЧВК "Вагнер" ждет переподчинение и переформирование. Несмотря на договоренности об отказе от уголовного преследования, в прежнем виде структура уже не будет существовать. Доверие государства к ней потеряно. Однако возникает вопрос, как будет компенсироваться работа частной военной компании за пределами России.

Безопасность Африки

Формирования, которые СМИ связывали с ЧВК "Вагнер", играли положительную роль в борьбе с террористами в Сирии и укреплении безопасности африканских союзников России. В первую очередь, это Центральноафриканская республика, где российские инструкторы из "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) смогли разбить мятежников, пытавшихся захватить столицу страны и расширить зону контроля центральной власти до 90% территории страны - чего ранее никогда не было. На данный момент в ЦАР находится 1890 российских инструкторов. Ранее власти ЦАР подавали запрос на еще 3000 человек.

Количество российских инструкторов в Мали оценивается в 300 человек. Обе страны важны для интересов России. В этих африканских странах располагаются богатые запасы золота (Мали), алмазов, урана, нефти и золота (ЦАР). Обе демонстрируют готовность встать вместе с Россией в ряды борцов против колониализма и за многополярный мир, в обоих Россия может демонстрировать (и демонстрирует) свою эффективность в сфере борьбы с терроризмом и повстанческими группировками.

Кроме того, именно структура ЧВК "Вагнер" ранее оказывала поддержку армии фельдмаршала Халифы Хафтара в Ливии, пыталась закрепиться в Мозамбике, действовала в Судане, к ней проявляли интерес в других африканских странах.

"Вакуум силы"?

В случае, если мятеж ЧВК "Вагнер" и последующая реструктуризация этого формирования скажутся на управлении операциями в Мали и ЦАР, последствия наступят для всей политики России в Африке. Западные эксперты считают ситуацию благоприятной для того, чтобы расширить влияние США к югу от Сахары. Лидеры африканских стран будут вынуждены обратиться к США, Франции, Великобритании за помощью в борьбе с террористами и мятежниками. Не исключено, что новые позиции попытается занять Турция, где существует исламская ЧВК "SADAT".

Западные СМИ предвкушают "вакуум силы", который может возникнуть в Африке. В ряде СМИ появились вбросы, что якобы китайские ЧВК могут заместить россиян в Африке. На деле - это провокации Запада, призванные рассорить Москву и Пекин. Китайские ЧВК не работают по тому профилю, по которому действовали российские военные советники. Их могут заменить лишь кадровые военные из самой России, ребрендированные и подвергшиеся реструктуризации ЧВК, либо кадровые военные других стран, имеющие опыт работы с войсками в регионе. Прежде всего - США, Великобритании, Франции.

Россия сохраняет влияние

Однако, как заверил министр иностранных дел России Сергей Лавров, российские инструкторы продолжат работу в Мали и ЦАР. Накануне форума "Россия-Африка", намеченного на конец июля, Москва должна продемонстрировать силу, способность разрешать свои внутренние кризисы (иначе возникает вопрос, как она может разрешать кризисы за рубежом) и одновременно сохранить тот силовой потенциал, который обеспечивал проекцию силы и экспорт безопасности в Африке.

Стоит отметить, что все договоренности, согласно которым российские военные находятся в Африке, заключены и поддержаны российским государством.

"Помимо отношений с этой ЧВК, правительства ЦАР и Мали имеют официальные контакты с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа будет продолжена", - отметил Сергей Лавров в интервью RT.

Это же подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Согласно его словам, Россия продолжит военное сотрудничество с ЦАР, военные советники продолжат свою деятельность в необходимом количестве.

Количество работающих в Африке российских военных - по линии ЧВК или государства - не превышает нескольких тысяч человек. Однако положительный политический эффект от их деятельности огромен. Поэтому, при желании, заместить "вагнеровцев" могут и другие российские ЧВК или Минобороны, не отвлекая серьезные ресурсы от Специальной военной операции на Украине. Не исключено, что будет найдено взаимопонимание с подразделениями ЧВК "на земле", которые будучи в Африке не могли участвовать в мятеже. Тем более, что официально они используют другие брэнды.

Теоретически, могут возникнуть проблемы у Халифы Хафтара в Ливии, так как официальная Москва не заключала с ним никаких соглашений о военной поддержке и предпочитает контактировать со всеми центрами силы в этой стране, расколотой с 2011 года, после военной интервенции НАТО и свержения Муаммарра Каддафи.

Шанс для Белоруссии?

Пока преждевременно говорить, сможет и захочет ли Белоруссия, куда переехал руководитель "Вагнера", использовать его наработки, связи и опыт для действий на африканском континенте. Однако, белорусский потенциал в Африке нельзя недооценивать. Белоруссия активно действует на континенте, имеет тесные связи с Зимбабве и Суданом, поставляя на континент вооружения и сельхозпродукцию.

Белорусский президент Александр Лукашенко в ситуации с мятежом 24 июля показал, что Белоруссия является экспортером безопасности в Евразии. Это усиливает позиции Минска в Африке и на мировой арене в целом. Теоретически, Белоруссия могла бы укрепить свой потенциал и решить для Москвы проблему возможного вакуума силы, интегрируя то, что ранее называлось ЧВК "Вагнер" в свою силовую составляющую и свою стратегию для африканского континента и согласуя ее с Москвой на уровне Союзного государства. Последнее могло бы решить проблему подотчетности и контролируемости подразделения.

Источник - katehon.com
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