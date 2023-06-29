Особенности консервативных движений в Европе, - katehon.com

07:45 02.07.2023 ОСОБЕННОСТИ КОНСЕРВАТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ЕВРОПЕ



29.06.2023

Консервативные течения в Европе характеризуются своей умеренностью, порой, даже близостью к либеральным идеям.

Несмотря на явное преобладание либеральных идей в общей европейской политической атмосфере, европейцы не обходят стороной и консервативные течения. Они также пользуются интересом и имеют своих сторонников защиты собственной национальной и культурной идентичности, консервативных ценностей в сфере семьи, религии и морали. Особенно популярны идеи консерватизма в странах Восточной Европы. Более того, существуют тенденции по укреплению его позиций. Так, необходимость отстаивания данной идеологии аргументируется желанием сдержать социальный распад общего сознания, как это происходит в США, где деконструкционизм постхристианской эпохи был вытеснен новой ортодоксией радикальноq самоидентификации.



Консерватизм также является сдерживающей силой глобализации, представляющей собой угрозу, поскольку международные организации лишают европейские национальные государства их уникального интеллектуального и культурного наследия и передают их идентичность в руки удаленных владельцев капитала и бюрократам.



Пример Брекзита может послужить примером для консервативных движений, так как каждому движению нужен сплочающий фактор. Брекзит показал, что суверенная нация может противостоять многолетнему нейтрализующему выравниванию разнородных интересов в Евросоюзе. Однако, подобные настроения разделяются не всеми европейскими консервативными движениями. Некоторые из них вовсе могут не соответствовать традиционным представлениям о консерватизме.



Так, в большинстве западных государств сложилась ситуация, когда традиционные консервативные партии, которые десятилетиями опирались на поддержку соответствующего электората, фактически отказались от консервативной идеологии. Под вывеской консерватизма выступают силы, более не имеющие отношения к его идеологии, а лишь эксплуатирующие бренд, которому долгое время привыкли доверять консервативно настроенные избиратели. Современный западный консерватизм представляет собой раздробленные движения, слабо связанные между собой. Консерваторы разных типов даже в одной стране могут представлять диаметрально противоположные взгляды по разным политическим вопросам. Периодически консервативные партии могут присваивать себе повестку либеральных, правопопулистских и даже левых партий.



Большинство партий Западной Европы действуют в русле либерального консерватизма (фактически, умеренного либерализма, располагающегося за лейблом-ширмой консерватизма). Программы этих партий сосредотачивают свое внимание на экономических вопросах, где акцент делается на обеспечении экономического роста, поощрении конкуренции, снижении государственного присутствия в экономических вопросах, организации благоприятных условий для ведения бизнеса и стимулировании предпринимательской инициативы.



Таким образом, приверженцы данного политического течения довольно либеральны в своих взглядах, несмотря на поддержку национальных традиций и культурного наследия.



Это отражается, к примеру, в странах Скандинавии, где либеральные консерваторы одобряют легализацию однополых браков и формируют экологическую повестку. Представители социального консерватизма, в первую очередь, уделяют внимание сохранению традиционных моральных ценностей. Социальные консерваторы широко распространены в США, в Европе же данная идея не пользуется популярности и используется, в основном, нишевыми партиями и правыми популистами. Религиозный консерватизм во многом схож с социальным и пользуется поддержкой среди одних и тех же групп населения. Как и социальный, религиозный консерватизм наиболее популярен в США, где представлял большое значение для Республиканской партии.



В Западной Европе идеи религиозного консерватизма, напротив, почти не используется местными консервативными партиями в своих программах. Лишь иногда они ограничиваются нейтральными замечаниями о христианских корнях и христианском культурном наследии Европы, причем стараются избежать конкретизации этих установок непосредственно в своей политической программе. Религиозные вопросы в целом стараются не подниматься основными известными консервативными течениями. Такой линии придерживается Христианско-демократическая партия Германии. А в Дании консервативная партия "Венстре" вовсе придерживается двойственной позиции, с одной стороны выступая за сохранение консервативных ценностей, а с другой призывая к отделению церкви от государства и распространению свободы вероисповедания. Акцентирование внимания традиционными консервативными партиями на религиозной тематике неизбежно приводит к потере части своего электората, что в свою очередь делает их маловлиятельными незначительными объединениями, как например, Реформистская партия в Нидерландах и Христианско-демократическая партия в Швеции.



Поэтому с политической точки зрения в Европе более выгодно занимать сдержанную позицию касательно религиозного консерватизма, чем и пользуются правые популисты и евроскептики, периодически весьма успешно перехватывая консервативную инициативу у своих конкурентов и привлекая консервативно настроенных избирателей.



В качестве примера можно привести политику французского Национального фронта, которая призывает к необходимости сохранения светского характера государства, при этом всячески избегая ассоциаций теми или иными конфессиями. Таким образом, сегодня религиозный консерватизм напрямую успешно участвует в партийной политике только в Соединенных Штатах и некоторых странах Восточной Европы (прежде всего в Польше), где придерживающиеся его партии способны добиваться ряда своих целей. Национальный консерватизм основан на принципах национального суверенитета в условиях глобализации и евроинтеграции. Сторонники национального консерватизма выступают за реализацию таких мер, как ограничение иммиграции этнически и культурно чуждого населения, сохранение национальной идентичности и связанных с ней традиций, обеспечение максимально возможной степени независимости своего государства в современном мире.



С национальным консерватизмом тесно связаны идеи экономического национализма и протекционизма, предусматривающие масштабное государственное вмешательство в экономику и политику защиты внутреннего рынка от неограниченной конкуренции извне. На сегодняшний день в Европейском союзе национальный консерватизм реализуется в формате евроскептицизма, где базовыми идеями направления выступает защита национальной идентичности и культуры, передача полномочий от евробюрократии отдельным государствам (вплоть до выхода из состава ЕС), приоритет решений национального государства над решениями властей ЕС, расширение социально-экономической самостоятельности своей страны (вплоть до отказа от евро) и более эффективное противодействие миграции (включая выход из Шенгенского соглашения).



В основном, большинство европейских консервативных партий выступают за продолжение развития процессов евроинтеграции, поэтому сторонники национального консерватизма, как правило, связаны с партиями правых популистов и евроскептиков.



Наиболее яркий пример национального консерватизма в данном случае может послужить французский Национальный фронт под руководством Марин Ле Пен. Так, ее партия выступает за осуществление борьбы с иммиграцией, за поддержку традиционных ценностей и семьи, сохранение национальной культуры. Национальный фронт призывает к проведению масштабных социальных программ в духе "государства всеобщего благосостояния". По мнению его сторонников, Франция должна проводить независимую от США, НАТО и ЕС внешнюю политику, а государство должно наделяться полномочиями активное участвовать в экономических процессах и проводить политику протекционизма в отношении национальных производителей в духе политики де Голля в 1960-х годах.



Политический консерватизм является одним из наименее популярных европейских консервативных направлений. Политический консерватизм фокусируется на вопросах политической организации общества, а не на сферах экономики и общественной морали. В настоящее время различные консервативные силы в Европе не ставят вопрос о видоизменении существующей демократической политической системы. Так, правые популисты и евроскептики акцентируют свое внимание на необходимости укрепления институтов демократической политической системы на национальном уровне, требуя возвращения переданных общим евроинститутам полномочий.



Таким образом, консервативные течения в Европе характеризуются своей умеренностью, порой даже близостью, к основным либеральным идеям. Наиболее консервативной частью признана Восточная Европа, где расположены государства Вышеградской группы.



Основное различие между американскими и восточноевропейскими правыми заключается в их различном отношении к свободе. Американские консерваторы ставят во главу угла личность и выступают против большинства усилий правительства по управлению собственностью и средствами к существованию людей - что естественно для страны, относительно изолированной от мировых конфликтов. Государства же Восточной Европы в определенные моменты своего существования столкнулись с экзистенциальными угрозами. Из-за этого правое крыло в этих странах отдает приоритет коллективному самоопределению, что означает свободу от иностранного вмешательства и других сил. Здесь консервативные и правые партии конкурируют в избирательной системе и формируют эффективные правящие коалиции.



В Польше, крупнейшей и наиболее густонаселенной стране-участнице Вышеградской группы, правящая партия "Право и справедливость" (PiS) неуклонно набирает поддержку с момента прихода к власти в 2015 году. Партия поддерживает церковь, решительно выступает против квот ЕС на мигрантов из стран третьего мира и выступает против проводимых США кампаний давления с целью пропаганды гомосексуальности. В Венгрии, политические силы не менее социально консервативны и экономически националистичны, чем в Польше. Этим пользуется партия Фидес, которая сохраняет подавляющее большинство в национальном парламенте и окружных ассамблеях, а также в делегации Венгрии в Европейском парламенте. В Восточной Европе правым в целом удается сдерживать прогрессивные культурные тенденции, которые доминируют в политике на остальном континенте, а также в Соединенных Штатах. Источник - katehon.com

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