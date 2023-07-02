Брюссельский сон разума порождает химеры равноправия, - Е.Пустовойтова

08:00 02.07.2023

02.07.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Политическая повестка для бельгийцев оказалась важнее здравого смысла и естественного сексуального поведения



Бельгийцы раньше других европейских стран произвели промышленный переворот, первыми в Европе открыли мастерские по изготовлению паровых машин и ткацких станков, добывали угля больше, чем вся остальная Европа и к середине XIX века стали страной с наибольшей плотностью железных дорог. Они вступили в НАТО и ЕЭС в день его основания. Еще они считают, что именно они изобрели игру в крикет, роликовые коньки, асфальт, пластик, саксофон, придумали "смурфиков", разработали дизайн евромонет и значок €, таблетки-контрацептивы и имодиум для лечения диареи.



Брюссель – единственная столица в ЕС, где полностью легализована проституция. Они первыми перестали смущаться и выставили на улицы открытые писсуары для мужчин. Ну и, наконец, они стали первой в мире страной, где за пропаганду традиционных семейных ценностей будет предусматриваться уголовная ответственность.



Тут нет описки – именно так: не за пропаганду безнравственности или половых извращений, а наоборот. Как сообщает брюссельское официальное издание Еuractiv, парламентский комитет по правосудию Бельгии в минувший вторник одобрил предложение о введении уголовной ответственности за конверсионную терапию для представителей ЛГБТКИА+ и назначение тюремных сроков и штрафов для людей, которые используют методы конверсии.



"Поверьте! – торжествует заместитель премьер-министра Бельгии и министр мобильности Жорж Жилкине, представитель франкоязычной партии зеленых Ecolo/Greens/EFA. – Запрет конверсионной терапии в Бельгии – это хорошая и важная работа бывшего госсекретаря по вопросам равенства Сары Шлитц и нынешнего госсекретаря Мари-Коллин Леруа".



Конверсионная (или репаративная) терапия – это совокупность методик, направленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную. То есть на возвращение человеку природных свойств и качеств, присущих его полу от рождения. Казалось бы, радоваться надо тому, что вернуть человеку психическое здоровье можно. Но руководство Бельгии радуется иному.



Обратившись к светилам психиатрии, мы обнаружим, что гомосексуальность и прочие половые извращения есть результат психического расстройства личности, которое можно и нужно исправить, – так считают в том числе и ученые калифорнийской Национальной ассоциации исследований и терапии гомосексуализма (NARTH), некоммерческой организации профессионалов-психологов психологической клиники Фомы Аквинского, занимающиеся исследованиями и лечением гомосексуализма. Они давно и настойчиво выступают за репаративную терапию как метод изменения сексуальной ориентации геев, лесбиянок и бисексуалов и считают конъюнктурным и антинаучным заявление Американской психиатрической ассоциации 1973 года о том, что гомосексуальность не является психическим расстройством. Но если взглянуть на пропагандистов ЛГБТ, можно прийти в ужас от обилия ученых, торопящихся подкормиться на транссексуальном бизнесе и потому считающих репаративную терапию устаревшей. Они упирают на то, что попытка вернуть биологически оправданную сексуальную ориентацию индивиду содержит в себе потенциальную опасность для его психики и потому осуждают применение конверсионной терапии как одной из форм насилия над личностью.



Нынешний запрет на "пропаганду нравственности" будет распространяться на все сферы деятельности бельгийцев – от поведения в общественных местах до посещения храма.



Однако никому не позволено интересоваться, почему настойчивое вовлечение ребенка с раннего детского возраста в порочный круг тем и интересов, связанных со сменой пола, насилием, не считается, а исправление трагических ошибок воспитания становится наказуемым. Бельгийский парламент предусматривает за это тюремное заключение сроком от восьми дней до двух лет и штраф в размере от 208 до 2400 евро. Судья сможет наложить профессиональный запрет на срок до пяти лет, если "преступление" было совершено в результате профессиональной деятельности, к примеру во время литургии в храме или на проповеди. Это будет расценено как подстрекательство или реклама конверсионной терапии.



Какая-то холодная логика просматривается в этом процессе, который не остановим. Да, можно не любить Россию и русских за прошлое, настоящее или будущее. Но как же не любить свои собственные ценности, определяющие нравственное лицо нации?



Ответ дает аргументация авторов законодательного акта, запрещающего конверсионную терапию. Оказывается, она "аморальна и неэффективна, она может включать опасные методы, такие как электрошок, избиения или "исправительное насилие", которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью жертв, а также вызвать стигматизацию (навешивание ярлыков) и дискриминацию. Эти практики происходят в основном в религиозной или сектантской среде и обычно выполняются членами семьи или псевдопрофессионалами". В бельгийском парламенте, разумеется, сидят не "псевдопрофессионалы". Почему они тогда не знают, что признание гомосексуальности нормой было получено на 125-й конференции американских психиатров под давлением "улицы", примитивным голосованием, которым никогда не верифицировалась научная истина?



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Напомню, что еще в 2020 году группа членов Европейского парламента, опираясь на резолюцию 2018 года, призвала Комиссию ЕС ввести запрет на "дорогу назад" по всей территории ЕС, поскольку "такая практика наносит ущерб физической неприкосновенности и психическому здоровью ЛГБТ-сообществ".



Предложение было представлено государственным секретарем по вопросам равенства Мари-Коллин Лерой и министром юстиции Винсентом Ван Квикенборном, при этом Лерой явно гордилась тем, что Бельгия подтверждает свою первопроходческую роль в защите прав ЛГБТКИА+: "Сегодня наша страна вновь стала пионером в области прав ЛГБТ+, приняв закон, запрещающий практику обращения в другую веру".



Это далеко не случайное смешение терминологии сексопатологов с христианскими понятиями. Такой таран помогает пробивать дорогу химерам, до неузнаваемости уродующим образ европейской цивилизации, которая установила примат наслаждения, переходящий в степень извращения.