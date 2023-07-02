 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 02.07.2023
09:40  Премьер Венгрии Орбан предрек гибель слабых народов
09:34  Французские повстанцы нападают на дома мэров городов. Гражданский террор
08:22  Пригожин - потомок Троцкого . Который разожжет в Европе пожар революции, - Канат Кожоев
08:00  Брюссельский сон разума порождает химеры равноправия, - Е.Пустовойтова
07:45  Особенности консервативных движений в Европе, - katehon.com
07:42  Россия сохранит силовые рычаги в Африке
00:48  Смена курса. Почему Индия предпочла России союз с США

00:40  Отдых в Турции после обвала лиры: все расчеты в долларах или евро
00:38  Франция в огне: ожидается ли ЧВК "Вагнер" в пригородах Парижа?
00:37  Названы виновники бегства американских войск из Афганистана
00:36  Беспорядки мигрантов во Франции выгодны власти и самим мигрантам
Суббота, 01.07.2023
22:38  Бывший прокурор Крыма утонул в Волге
12:03  Игрушечного Рамзана Кадырова предлагают купить на китайском сайте
11:57  Путь Нусратулло Махсума: от простого рабочего до первого руководителя Советского Таджикистана
11:53  Может ли новый бунт обрушить Францию, - Тимофей Бордачев
11:51  Байдену место в дурке, а не в Белом доме, - Daily Mail
11:49  Франция погрузилась в "расовую войну"
11:48  Как и когда погибнет наша галактика? Новые данные, - Wall Street Journal
11:47  Сборная Узбекистана завоевала бронзу Кубка Азии U-17 по футболу
11:15  Al Mayadeen: Украина – "банановая" колония Запада
10:32  Джоан Роулинг раскритиковала гендерно-нейтральные туалеты. Ошиблась кабинкой?
10:30  Орахниды наступают! "Казнь египетская" обрушилась на Нью-Йорк
08:37  Гражданин Таджикистана устроил теракт в аэропорту Кишинева - отобрал пистолет и застрелил двух полицаев
08:25  Сало в Коране как свидетельство провала западной идеологии, - Ростислав Ищенко
08:13  Будущее Украины - пустота, - Николай Стариков
00:37  Черный бунт во Франции уже превзошел революцию "желтых жилетов"
00:02  Конфликтный потенциал Центральной Азии: правовое измерение, - В.Толстых
Пятница, 30.06.2023
21:09  Французские беспорядки перекинулись на Бельгию. Писающему мальчику откручивают...
20:42  Восстание в Нантере. Франция на грани анархии, - The Spectator
20:12  Америка против Китая: суверенитет за "бусы", - Сергей Кожемякин
19:55  США и КНР разрабатывают новые стратегические бомбардировщики, - Василий Иванов
19:53  Экс-президенты дорого обходятся бюджету Киргизии, - В.Панфилова
19:36  У президента Кыргызстана новый сайт - president.kg
19:34  Крекс, пекс, фекс... На Иссык-Куле закопали капсулу под строительство города Асман
14:53  Токаеву показали новую форму Нацгвардии и туристической полиции
14:48  Китайская "война Z". Пекин готовится к тотальному военному конфликту с США
14:46  Трансильвания беспокоит. Венгерское меньшинство в Румынии хочет автономии
14:40  Пограничные проблемы Кыргызстана и Таджикистана - фактор нестабильности Центральной Азии, - К.Ларионов
13:40  Юань стал основной валютой для импортеров электроники
13:14  Где находится центр принятия решений по управлению Западом
13:06  Акимом казахстанского Талдыкоргана стал г-н Базил. Вместо сошедшего с ума г-на Масабаева
12:11  Чем на самом деле дышат жители Таджикистана?
12:01  Сын Башара Асада закончил МГУ с красным дипломом
11:58  Блогеров в Казахстане будут проверять и штрафовать. Что скажет президент?
11:57  Кадровые перестановки в Киргизии: работают ли в стране социальные лифты?
11:46  Поиски идеологии для России, - Андрей Школьников
11:45  Идет планетарная перестройка климата: стихии и катастрофы при входе в III тысячелетие, - Андрей Фурсов
10:40  Индия – третий полюс будущего трехполярного мира, - Владимир Можегов
09:36  Вторым государственным в Украине де-факто станет английский язык
08:25  Тайвань: если завтра война. Оценка сильных и слабых сторон в потенциальном конфликте
08:16  Политический ландшафт Европы неуклонно коричневеет, - В.Малышев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Брюссельский сон разума порождает химеры равноправия, - Е.Пустовойтова
08:00 02.07.2023

02.07.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

Политическая повестка для бельгийцев оказалась важнее здравого смысла и естественного сексуального поведения

Бельгийцы раньше других европейских стран произвели промышленный переворот, первыми в Европе открыли мастерские по изготовлению паровых машин и ткацких станков, добывали угля больше, чем вся остальная Европа и к середине XIX века стали страной с наибольшей плотностью железных дорог. Они вступили в НАТО и ЕЭС в день его основания. Еще они считают, что именно они изобрели игру в крикет, роликовые коньки, асфальт, пластик, саксофон, придумали "смурфиков", разработали дизайн евромонет и значок €, таблетки-контрацептивы и имодиум для лечения диареи.

Брюссель – единственная столица в ЕС, где полностью легализована проституция. Они первыми перестали смущаться и выставили на улицы открытые писсуары для мужчин. Ну и, наконец, они стали первой в мире страной, где за пропаганду традиционных семейных ценностей будет предусматриваться уголовная ответственность.

Тут нет описки – именно так: не за пропаганду безнравственности или половых извращений, а наоборот. Как сообщает брюссельское официальное издание Еuractiv, парламентский комитет по правосудию Бельгии в минувший вторник одобрил предложение о введении уголовной ответственности за конверсионную терапию для представителей ЛГБТКИА+ и назначение тюремных сроков и штрафов для людей, которые используют методы конверсии.

"Поверьте! – торжествует заместитель премьер-министра Бельгии и министр мобильности Жорж Жилкине, представитель франкоязычной партии зеленых Ecolo/Greens/EFA. – Запрет конверсионной терапии в Бельгии – это хорошая и важная работа бывшего госсекретаря по вопросам равенства Сары Шлитц и нынешнего госсекретаря Мари-Коллин Леруа".

Конверсионная (или репаративная) терапия – это совокупность методик, направленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную. То есть на возвращение человеку природных свойств и качеств, присущих его полу от рождения. Казалось бы, радоваться надо тому, что вернуть человеку психическое здоровье можно. Но руководство Бельгии радуется иному.

Обратившись к светилам психиатрии, мы обнаружим, что гомосексуальность и прочие половые извращения есть результат психического расстройства личности, которое можно и нужно исправить, – так считают в том числе и ученые калифорнийской Национальной ассоциации исследований и терапии гомосексуализма (NARTH), некоммерческой организации профессионалов-психологов психологической клиники Фомы Аквинского, занимающиеся исследованиями и лечением гомосексуализма. Они давно и настойчиво выступают за репаративную терапию как метод изменения сексуальной ориентации геев, лесбиянок и бисексуалов и считают конъюнктурным и антинаучным заявление Американской психиатрической ассоциации 1973 года о том, что гомосексуальность не является психическим расстройством. Но если взглянуть на пропагандистов ЛГБТ, можно прийти в ужас от обилия ученых, торопящихся подкормиться на транссексуальном бизнесе и потому считающих репаративную терапию устаревшей. Они упирают на то, что попытка вернуть биологически оправданную сексуальную ориентацию индивиду содержит в себе потенциальную опасность для его психики и потому осуждают применение конверсионной терапии как одной из форм насилия над личностью.

Нынешний запрет на "пропаганду нравственности" будет распространяться на все сферы деятельности бельгийцев – от поведения в общественных местах до посещения храма.

Однако никому не позволено интересоваться, почему настойчивое вовлечение ребенка с раннего детского возраста в порочный круг тем и интересов, связанных со сменой пола, насилием, не считается, а исправление трагических ошибок воспитания становится наказуемым. Бельгийский парламент предусматривает за это тюремное заключение сроком от восьми дней до двух лет и штраф в размере от 208 до 2400 евро. Судья сможет наложить профессиональный запрет на срок до пяти лет, если "преступление" было совершено в результате профессиональной деятельности, к примеру во время литургии в храме или на проповеди. Это будет расценено как подстрекательство или реклама конверсионной терапии.

Какая-то холодная логика просматривается в этом процессе, который не остановим. Да, можно не любить Россию и русских за прошлое, настоящее или будущее. Но как же не любить свои собственные ценности, определяющие нравственное лицо нации?

Ответ дает аргументация авторов законодательного акта, запрещающего конверсионную терапию. Оказывается, она "аморальна и неэффективна, она может включать опасные методы, такие как электрошок, избиения или "исправительное насилие", которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью жертв, а также вызвать стигматизацию (навешивание ярлыков) и дискриминацию. Эти практики происходят в основном в религиозной или сектантской среде и обычно выполняются членами семьи или псевдопрофессионалами". В бельгийском парламенте, разумеется, сидят не "псевдопрофессионалы". Почему они тогда не знают, что признание гомосексуальности нормой было получено на 125-й конференции американских психиатров под давлением "улицы", примитивным голосованием, которым никогда не верифицировалась научная истина?

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Франция в огне: ожидается ли ЧВК "Вагнер" в пригородах Парижа?
Импровизированные баррикады на въезде в Москву 24 июня 2023 года
1917 – 2023: февраль в июне
Напомню, что еще в 2020 году группа членов Европейского парламента, опираясь на резолюцию 2018 года, призвала Комиссию ЕС ввести запрет на "дорогу назад" по всей территории ЕС, поскольку "такая практика наносит ущерб физической неприкосновенности и психическому здоровью ЛГБТ-сообществ".

Предложение было представлено государственным секретарем по вопросам равенства Мари-Коллин Лерой и министром юстиции Винсентом Ван Квикенборном, при этом Лерой явно гордилась тем, что Бельгия подтверждает свою первопроходческую роль в защите прав ЛГБТКИА+: "Сегодня наша страна вновь стала пионером в области прав ЛГБТ+, приняв закон, запрещающий практику обращения в другую веру".

Это далеко не случайное смешение терминологии сексопатологов с христианскими понятиями. Такой таран помогает пробивать дорогу химерам, до неузнаваемости уродующим образ европейской цивилизации, которая установила примат наслаждения, переходящий в степень извращения.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688274000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат одобрил законы о возврате незаконно приобретенных активов и онлайн-платформах
- Состоялся первый Республиканский Форум депутатов маслихатов всех уровней от партии "AMANAT"
- Минэкологии нужно активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных СУРов в водной отрасли - Алихан Смаилов
- Алихан Смаилов: В 2023 году мы ожидаем рост экономики на уровне 4,5-5%
- Абай, достигаторство и детские сказки – что читают казахстанцы?
- Торговля обеспечивает работой свыше 1,5 миллиона человек и полмиллиона предприятий Казахстана
- Кадровые перестановки
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Главы МИД Казахстана и Люксембурга обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  