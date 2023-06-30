Французские повстанцы нападают на дома мэров городов. Гражданский террор

09:34 02.07.2023

На дом мэра французского города Л’Ай-ле-Роз совершили нападение

Покушением считает нападение на свой дом мэр города Л’Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн, 2 июля он написал в Twitter.



"Этой ночью… на мой дом было совершено нападение, моя семья стала жертвой покушения", - написал мэр.



Мэр сообщил, что его жена и ребенок получили ранения. Сам он находился в мэрии, когда неизвестные люди пытались протаранить его дом на автомобиле и поджечь его.



Напомним, массовые беспорядки начались во Франции после того, как 27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере.



Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины. В некоторых районах власти применяют спецназ, бронетехнику и вертолеты. Уже задержано около 2,4 тысячи человек, из них треть - несовершеннолетние.