Премьер Венгрии Орбан предрек гибель слабых народов

09:40 02.07.2023

Премьер Венгрии Орбан: Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут



1 июля 2023, Антон Никитин

Весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



В своем выступлении, которое транслировал транслировал телеканал М1, на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы в Будапеште премьер-министр Венгрии заявил, что весь мир сотрясается до основания, наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут, передает ТАСС.



Орбан отметил, что по соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают границы республики. В связи с этим он призвал народ и власти Венгрии быть сильными, а также заявил о необходимости каждый день укреплять линии обороны и правоохранительные органы республики. Глава правит