|Город будущего на Иссык-Куле. Архитекторов Асмана обвинили в плагиате
12:31 02.07.2023
Аида ДЖУМАШОВА
Накануне президент Садыр Жапаров торжественно заложил капсулу под строительство города будущего Асмана.
Пользователь Facebook Гульбара Оморова написала пост, в котором заявила, что архитекторы нового амбициозного проекта украли идею создания города у австрийцев.
В частности, по ее словам, на одном из скриншотов с видеопрезентации она узнала Podersdorf am See.
Она написала, что это называется кражей интеллектуальной собственности, украдена концепция нового пляжа в Подерсдорфе, которая открылась в 2021 году как мир семейных приключений PODOplay.
Отметим, что в видеопрезентации проекта Асмана, опубликованном телеканалом "Ала-Тоо-24", действительно виден проект игровой площадки Podersdorf.
Это не первый случай, когда уличают в плагиате. Например, чиновники администрации президента, депутаты Жогорку Кенеша заимствуют основы законопроектов из российских аналогов.