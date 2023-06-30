Город будущего на Иссык-Куле. Архитекторов Асмана обвинили в плагиате

12:31 02.07.2023

Аида ДЖУМАШОВА



Накануне президент Садыр Жапаров торжественно заложил капсулу под строительство города будущего Асмана.



Пользователь Facebook Гульбара Оморова написала пост, в котором заявила, что архитекторы нового амбициозного проекта украли идею создания города у австрийцев.



