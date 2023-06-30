США: Потомки рабовладельцев обещают компенсации потомкам рабов

13:31 02.07.2023 Рабыня и заработок: как темные страницы американского прошлого вернулись в политическую повестку



Андрей Кузмак



Спустя неделю после празднования в США дня освобождения рабов агентство Reuters опубликовало генеалогическое расследование о предках американских политиков. Выяснилось, что как минимум у ста конгрессменов и всех живущих президентов страны в роду встречаются предки-рабовладельцы. Исключением среди последних по иронии судьбы оказался Дональд Трамп. В идеальном меритократическом обществе эта история едва ли вызвала бы дискуссию. Но там, где власть контролируется закрытым политическим классом, она является весьма символичной. Как эпоха рабовладения влияет на внутриполитический дискурс в США, рассказывают "Известия".



Рабы не мы



Среди всех президентов США продолжают свою жизнь пятеро: 98-летний Джимми Картер, Джордж Буш – младший, Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден. У всех из них, кроме Трампа, нашлись предки-рабовладельцы. Кроме того, таковые обнаружились у 11 губернаторов, причем восемь из них представляют штаты, ранее входившие в Конфедерацию (то есть южане). Дед (баварский немец) и мать (родом из Шотландии) Трампа переехали в США уже после того, как рабовладение было запрещено.



Потомками рабовладельцев являются по меньшей мере еще 100 американских конгрессменов: 8% демократов и 28% представителей Республиканской партии. Примечательно, что среди них такие значимые в современном политическом дискурсе персоны, как возглавляющий республиканское меньшинство в сенате Митч Макконелл, плоть от плоти вашингтонской элиты, "друг Украины" Линдси Грэм и прогрессивная Элизабет Уоррен. К слову, среди представленных политиков есть и люди с темным цветом кожи. Например, вице-президент Камала Харрис является потомком Гордона Брауна, одного из крупнейших плантаторов Ямайки, владевшего по меньшей мере двумя сотнями рабов.



Представленная информация - весьма серьезный удар по американским политическим элитам. Reuters приводит результат своих опросов, в соответствии с которым 23% избирателей могут изменить свой выбор, если узнают, что их кандидат - потомок рабовладельцев. Этот показатель растет среди респондентов-демократов (31%) и достигает 35% среди чернокожих избирателей.



Публикация данных имеет серьезную политическую подоплеку, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



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- Это слишком большое исследование, появившееся в определенное время, чтобы быть случайным. Эдакая историческая месть метрополии своим бывшим колониям. Результаты опроса Reuters выступают как намек на смену американских политических элит, - полагает собеседник.



Немного истории



Важно отметить, что наличие в собственности рабов для американцев XIX века было привилегией, отмечавшей исключительную степень богатства. Статистика по количеству рабовладельцев ко всему населению США (1,4%) того времени не может считаться корректной из-за различной политики штатов. На Юге таковых было 4,8% белого населения и до 20% из числа свободных чернокожих (чернокожие рабовладельцы в США не являлись редкостью - так же как и белые рабы).



Считается, что принятие в 1865–1870 годах 13-й (запрет рабства), 14-й (запрет на ограничения на участие в выборах) и 15-й (запрет преследования по признаку "расы, цвета кожи или в связи с нахождением в рабстве в прошлом") поправок к Конституции закрыло вопрос о расовом неравноправии. Однако это совсем не так. Рабовладение и расизм в США никогда не обуславливали друг друга. Поэтому в течение следующих трех десятилетий после отмены рабства, после дела "Плесси против Фергюсона", легализовавшего сегрегацию, и принятия "законов Джима Кроу" в Соединенных Штатах установилась система отношений, которая была очень далека от равноправия. Она просуществовала до 60-х годов ХХ века.



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Ужасно много денег



С сентября 2020 года по указу губернатора и одного из самых влиятельных членов Демократической партии Гэвина Ньюсома в Калифорнии работает целевая группа по разработке закона о компенсации чернокожему населению штата за 170 лет санкционированной государством дискриминации, "сегрегации, расового террора и пагубного расистского пренебрежения". Один из проектов предусматривает выплату 1,8 млн афроамериканских жителей Калифорнии $640 млрд, то есть приблизительно $360 тыс. на человека. Другой вариант требует от заявителя доказательств наличия в роду предков-рабов. Аналогичные целевые группы существуют в Бостоне (Массачусетс) и Детройте (Мичиган).



Согласно приблизительной оценке, выплата репараций будет совокупно стоить Калифорнии, богатейшему штату в США, $800 млрд, что составляет 2,5 годовых ее бюджета. Вместе с тем "золотой штат" занимает пятое место в стране по величине внешнего долга ($362,87 млрд, 120,5% от ВВП, или $74 тыс. на одного жителя). При этом в прошлом году после принятия целого ряда прогрессивных инициатив в калифорнийском бюджете образовалась прореха в $22 млрд.



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Почему эта инициатива была принята в Калифорнии - отдельный вопрос. Штат вошел в США в 1850 году с уже прописанным в законодательстве запретом рабства. Предлагаемые целевой группой варианты связывают эпохи рабовладения и расовой сегрегации, таким образом вычеркивая из истории потомков английских и ирландских рабов, индейцев или китайцев, до 1943 года не имевших права на получение гражданства США вне зависимости от того, сколь долго их предки прожили на континенте. Также Калифорния могла бы выплатить компенсации этническим японцам, которым с 1905 по 1924 год законодательством штата было запрещено вступать в брак с представителями белой расы (в тексте они обобщенно назывались монголами). Но о них ни в одном проекте также нет ни слова.



В сегодняшней Америке доминирует представление о США как о "рабовладельческой демократии". Приложение такой концепции может повлечь за собой серьезный внутренний конфликт, отмечает Владимир Васильев.



- Ни гражданская война, ни события второй половины ХХ века не разрешили существующей дискуссии. Зато восторжествовала концепция "системного расизма". И затем возникла идея перераспределения национального богатства. Это фундаментальное изменение экономических механизмов. Создается ситуация, при которой пособии и пенсия становятся вопросом права. Такая гражданская война наоборот, - комментирует эксперт.



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Старая песня о равном



Сама по себе идея компенсаций не нова. Впервые ее пытались внедрить аж в 1865 году, когда конгресс одобрил выплаты для 4 млн освобожденных рабов, однако симпатизировавший южанам президент Эндрю Джонсон ветировал документ.



В наше время эта инициатива традиционно вспоминается в преддверии президентских выборов для поднятия рейтинга у афроамериканской части электората. Так было, например, во время праймериз Демпартии в 2020 году. В 2021-м победивший на выборах Джо Байден поддержал идею о создании целевой группы, но не саму инициативу. Собственно, большинство (68% против 26%) граждан США логично выступили против нее. Более того, годом ранее американские СМИ нашли раннее высказывание самого Байдена о нежелании "чувствовать себя ответственным за произошедшее 300 лет назад".



А воз и ныне там



Следует отметить, такого рода инициативы находят благодатную почву для развития. По данным Института Брукингса, в 2016 году среднестатистическая белая семья владела имуществом на сумму в 10 раз большую, чем черная. При этом за материальной помощью от государства афроамериканцы обращаются в три с лишним раза чаще, чем белые. Безработица среди черного населения в отдельных штатах достигает 60%, и такая ситуация не меняется годами. Причины этого кроются в политике Белого дома, отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.



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- Раньше консерваторы критиковали расширенные программы соцпомощи, потому что многие люди просто перестали искать работу и жили на пособие. Из-за этого при Клинтоне провели реформу, которая перевернула все с ног на голову: ответственность за поддержку неблагополучных семей возложили с государства на самих людей, - рассказал эксперт.



В еще одном исследовании Брукингского института приведены данные за 68 лет (с 1949 по 2016 год). Авторы приходят к выводу о том, что за это время не произошло никакого прогресса в преодолении неравенства в доходах. Системные ошибки до сих пор не исправлены, и это отражается на доходах, возможности получить образование, а также на статистике преступлений и количестве детей, рожденных вне брака. Ситуация не меняется, как не меняется структура американского политического класса.



Попытки решать проблему через прогрессивные программы инклюзивности и квот встречают резкое сопротивление со стороны консерваторов. По их мнению, происходит намеренная попытка извратить само понятие расизма. В итоге "культурные войны" перерастают в политические конфликты и раскалывают общество. Пока в Чикаго собираются ввести "расово справедливую" систему школьных оценок, состоящий в большинстве своем из консерваторов Верховный суд США признает не соответствующим Конституции расовый отбор абитуриентов в университеты Лиги плюща, при котором афроамериканцам отдавалось предпочтение перед остальными. Именно по причине противоположного отношения к проблеме идея компенсаций едва ли будет реализована, считает Юрий Рогулев.



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- Одно дело рабовладение, другое - сегрегация, которая сохранялась еще очень долгое время после отмены рабства. Черные американцы уверены, что продолжают платить то, что они называют черным налогом, выражающимся в более низких доходах и меньшем доступе к социальным лифтам. Кроме того, такие компенсации не могут быть расширены на всю страну. Это утопия. Это практически невозможно рассчитать, еще сложнее - выплатить. Время упущено, чернокожие так и не преодолели этот разрыв, и деньги эту проблему не решат, - подчеркивает эксперт.



Следовательно, расовый вопрос, поданный под разными соусами, можно будет продавать электорату так же долго, как "русскую угрозу". Впрочем, у всего есть последствия, напоминает Рогулев.



- Мы видели, как использовали BLM в избирательной кампании против Трампа, но где они сейчас? Политические последствия всегда есть, они будут и в этот раз. После поддержки акций Black Lives Matter со стороны правительства пошли атаки на полицию, а борьба с преступностью во многом стала состоять из декриминализации правонарушений, - заключил он. Источник - Известия

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