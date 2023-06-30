|Умер узбекский журналист и писатель Мавлон Юлдашев (Шукурзода)
14:06 02.07.2023
Ушел из жизни журналист-исследователь Мавлон Шукурзода
В возрасте 69 лет скончался известный журналист и писатель Мавлон Шукурзода. Он опубликовал сотни статей и написал более 20 книг, включая "Америкалик узбеклар" ("Американские узбеки"), "Пахтакор-79" и другие.
В Ташкенте в возрасте 69 лет скоропостижно скончался известный журналист-исследователь и писатель Мавлон Юлдашев (Мавлон Шукурзода).
Он родился в 1954 году в Ташкентской области. Окончил Ташкентский текстильный институт. В советское время работал по партийной линии. Впоследствии возглавлял управление кадров в МИДе. Был членом партии "Фидокорлар".
Был членом Союза журналистов Узбекистана. В последние годы работал независимым журналистом и писал книги. Очень любил футбол - посвятил ему много работ и активно участвовал в мероприятиях, связанных с футболом.
Написал более 20 книг на разные темы, среди них "Америкалик узбеклар" ("Американские узбеки"), "Узбекский футбол: вчера, сегодня, завтра", "Пахтакор-79" (к 35-летию гибели в авиакатастрофе ташкентской команды "Пахтакор"), "Народная дипломатия: Узбекистан - бухарские евреи - США" (к 20-летию образования Конгресса бухарских евреев США и Канады), книги об узбекско-американских, узбекско-турецких и узбекско-азербайджанских отношениях.
Некоторые книги он опубликовать не успел. Это намерена сделать его семья. Одна из таких книг - о легендарном футболисте "Пахтакора" Геннадии Красницком. К изданию также готовилась еще одна книга об узбекско-турецких отношениях
"Мы потеряли уникального, интереснейшего человека. Последние годы мы беседовали с ним почти каждый день на утренних прогулках. С ним можно было говорить практически на любую тему", - сказал "Газете.uz" журналист Борис Бабаев.
"Это был человек очень глубоких, практически энциклопедических знаний", - написал он на своем сайте "Культура.уз". "Он был человеком на все времена", - добавил журналист.