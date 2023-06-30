Умер узбекский журналист и писатель Мавлон Юлдашев (Шукурзода)

14:06 02.07.2023

Ушел из жизни журналист-исследователь Мавлон Шукурзода



В возрасте 69 лет скончался известный журналист и писатель Мавлон Шукурзода. Он опубликовал сотни статей и написал более 20 книг, включая "Америкалик узбеклар" ("Американские узбеки"), "Пахтакор-79" и другие.



