 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 02.07.2023
15:29  Казолигарху Боранбаеву отменили 8 летний приговор... КазФемида жжот
14:43  Н. Михалков бросил вызов Голливуду. У стран Евразии появится свой "Оскар"
14:27  Украинская полит-элита ненавидит Байдена и его окружение, - Олег Царев
14:24  Что препятствует полноценной работе транспортного коридора "Север-Юг"? - Дмитрий Павленко
14:20  Осквернение Корана. Похоже, что Швеция не так уж хочет в НАТО
14:13  Президент Мирзиеев наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
14:06  Умер узбекский журналист и писатель Мавлон Юлдашев (Шукурзода)

13:31  США: Потомки рабовладельцев обещают компенсации потомкам рабов
12:31  Город будущего на Иссык-Куле. Архитекторов Асмана обвинили в плагиате
09:40  Премьер Венгрии Орбан предрек гибель слабых народов
09:34  Французские повстанцы нападают на дома мэров городов. Гражданский террор
08:22  Пригожин - потомок Троцкого. Который разожжет в Европе пожар революции, - Канат Кожоев
08:00  Брюссельский сон разума порождает химеры равноправия, - Е.Пустовойтова
07:45  Особенности консервативных движений в Европе, - katehon.com
07:42  Россия сохранит силовые рычаги в Африке
00:48  Смена курса. Почему Индия предпочла России союз с США
00:40  Отдых в Турции после обвала лиры: все расчеты в долларах или евро
00:38  Франция в огне: ожидается ли ЧВК "Вагнер" в пригородах Парижа?
00:37  Названы виновники бегства американских войск из Афганистана
00:36  Беспорядки мигрантов во Франции выгодны власти и самим мигрантам
Суббота, 01.07.2023
22:38  Бывший прокурор Крыма утонул в Волге
12:03  Игрушечного Рамзана Кадырова предлагают купить на китайском сайте
11:57  Путь Нусратулло Махсума: от простого рабочего до первого руководителя Советского Таджикистана
11:53  Может ли новый бунт обрушить Францию, - Тимофей Бордачев
11:51  Байдену место в дурке, а не в Белом доме, - Daily Mail
11:49  Франция погрузилась в "расовую войну"
11:48  Как и когда погибнет наша галактика? Новые данные, - Wall Street Journal
11:47  Сборная Узбекистана завоевала бронзу Кубка Азии U-17 по футболу
11:15  Al Mayadeen: Украина – "банановая" колония Запада
10:32  Джоан Роулинг раскритиковала гендерно-нейтральные туалеты. Ошиблась кабинкой?
10:30  Орахниды наступают! "Казнь египетская" обрушилась на Нью-Йорк
08:37  Гражданин Таджикистана устроил теракт в аэропорту Кишинева - отобрал пистолет и застрелил двух полицаев
08:25  Сало в Коране как свидетельство провала западной идеологии, - Ростислав Ищенко
08:13  Будущее Украины - пустота, - Николай Стариков
00:37  Черный бунт во Франции уже превзошел революцию "желтых жилетов"
00:02  Конфликтный потенциал Центральной Азии: правовое измерение, - В.Толстых
Пятница, 30.06.2023
21:09  Французские беспорядки перекинулись на Бельгию. Писающему мальчику откручивают...
20:42  Восстание в Нантере. Франция на грани анархии, - The Spectator
20:12  Америка против Китая: суверенитет за "бусы", - Сергей Кожемякин
19:55  США и КНР разрабатывают новые стратегические бомбардировщики, - Василий Иванов
19:53  Экс-президенты дорого обходятся бюджету Киргизии, - В.Панфилова
19:36  У президента Кыргызстана новый сайт - president.kg
19:34  Крекс, пекс, фекс... На Иссык-Куле закопали капсулу под строительство города Асман
14:53  Токаеву показали новую форму Нацгвардии и туристической полиции
14:48  Китайская "война Z". Пекин готовится к тотальному военному конфликту с США
14:46  Трансильвания беспокоит. Венгерское меньшинство в Румынии хочет автономии
14:40  Пограничные проблемы Кыргызстана и Таджикистана - фактор нестабильности Центральной Азии, - К.Ларионов
13:40  Юань стал основной валютой для импортеров электроники
13:14  Где находится центр принятия решений по управлению Западом
13:06  Акимом казахстанского Талдыкоргана стал г-н Базил. Вместо сошедшего с ума г-на Масабаева
12:11  Чем на самом деле дышат жители Таджикистана?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Умер узбекский журналист и писатель Мавлон Юлдашев (Шукурзода)
14:06 02.07.2023

Ушел из жизни журналист-исследователь Мавлон Шукурзода

В возрасте 69 лет скончался известный журналист и писатель Мавлон Шукурзода. Он опубликовал сотни статей и написал более 20 книг, включая "Америкалик узбеклар" ("Американские узбеки"), "Пахтакор-79" и другие.



В Ташкенте в возрасте 69 лет скоропостижно скончался известный журналист-исследователь и писатель Мавлон Юлдашев (Мавлон Шукурзода).

Он родился в 1954 году в Ташкентской области. Окончил Ташкентский текстильный институт. В советское время работал по партийной линии. Впоследствии возглавлял управление кадров в МИДе. Был членом партии "Фидокорлар".

Был членом Союза журналистов Узбекистана. В последние годы работал независимым журналистом и писал книги. Очень любил футбол - посвятил ему много работ и активно участвовал в мероприятиях, связанных с футболом.

Написал более 20 книг на разные темы, среди них "Америкалик узбеклар" ("Американские узбеки"), "Узбекский футбол: вчера, сегодня, завтра", "Пахтакор-79" (к 35-летию гибели в авиакатастрофе ташкентской команды "Пахтакор"), "Народная дипломатия: Узбекистан - бухарские евреи - США" (к 20-летию образования Конгресса бухарских евреев США и Канады), книги об узбекско-американских, узбекско-турецких и узбекско-азербайджанских отношениях.

Некоторые книги он опубликовать не успел. Это намерена сделать его семья. Одна из таких книг - о легендарном футболисте "Пахтакора" Геннадии Красницком. К изданию также готовилась еще одна книга об узбекско-турецких отношениях

"Мы потеряли уникального, интереснейшего человека. Последние годы мы беседовали с ним почти каждый день на утренних прогулках. С ним можно было говорить практически на любую тему", - сказал "Газете.uz" журналист Борис Бабаев.

"Это был человек очень глубоких, практически энциклопедических знаний", - написал он на своем сайте "Культура.уз". "Он был человеком на все времена", - добавил журналист.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688295960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат одобрил законы о возврате незаконно приобретенных активов и онлайн-платформах
- Состоялся первый Республиканский Форум депутатов маслихатов всех уровней от партии "AMANAT"
- Минэкологии нужно активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных СУРов в водной отрасли - Алихан Смаилов
- Алихан Смаилов: В 2023 году мы ожидаем рост экономики на уровне 4,5-5%
- Абай, достигаторство и детские сказки – что читают казахстанцы?
- Торговля обеспечивает работой свыше 1,5 миллиона человек и полмиллиона предприятий Казахстана
- Кадровые перестановки
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Главы МИД Казахстана и Люксембурга обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  