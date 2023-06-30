Президент Мирзиеев наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие

14:13 02.07.2023

Президент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие



Указом президента Узбекистана орденами награждены участники ансамбля "Ялла", которому исполнилось 50 лет, - Фаррух Закиров, Аббос Алиев, Жавлон Тохтаев, Тимур Халиков и Игорь Халиков.



