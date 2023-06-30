Осквернение Корана. Похоже, что Швеция не так уж хочет в НАТО

14:20 02.07.2023

ЛИЯ ФАРРАХОВА



Очередное публичное сожжение Корана в Стокгольме осложнило и без того натянутые отношения Швеции с исламским миром, и прежде всего с Турцией. Парламент республики все еще не одобрил вступление Швеции в НАТО, и едва ли эти события ускорят процедуру. Власти Марокко отозвали своего посла на неопределенный срок, шведское посольство в Ираке местные и вовсе попытались взять штурмом, а в Джидде сегодня проходит экстренное заседание Организации исламского сотрудничества.



Как ни странно, еще чуть больше года назад осквернение священной книги мусульман было сугубо внутренним делом Швеции. А еще несколькими годами ранее никому бы и в голову не пришло провернуть нечто подобное.



Фраза "сожжение Корана в Швеции" в новостных заголовках стала для нас уже чем-то обыденным. На самом деле истоки этой акции следует искать в Дании.



Ультраправый политик Расмус Палудан, основатель партии "Жесткий курс", проводил антиисламские демонстрации с 2018 года. Пока он рвал или сжигал Коран на глазах у населения и призывал депортировать всех незападных мигрантов из королевства, а ислам запретить, полиция оказывала ему всяческое содействие. В целом, демонстрации носили мирный характер и массовых столкновений после их проведения власти не фиксировали.



В апреле 2022 года, в ходе пасхальных праздников, Палудан, получивший к тому моменту шведское гражданство, намеревался сжечь Коран в Линчепинге. Но элементарно не успел: о готовящейся акции узнали местные мигрантские общины. Итог - массовые беспорядки в самом Линчепинге перекинулись на Норрчепинг и Эребру.



Несколько дней полицейские подвергались нападениям, с криками "Аллах велик!" мигранты атаковали их машины, швыряя в них камни и коктейли Молотова. А в Мальме даже подожгли автобус вместе с пассажирами.



Демонстрация полной недееспособности местной полиции была единственным ударом по репутации шведской власти.



Дело было еще до подачи заявки на вступление в НАТО, и состояние прав религиозных меньшинств в королевстве не заботило ни Турцию, ни другие мусульманские страны. Зато вы наверняка помните, какую волну негодования спровоцировали аналогичные действия Палудана в январе этого года. Разумеется, скандалу способствовал сам выбор места проведения демонстрации - турецкое посольство. Теперь эффект разорвавшейся бомбы наблюдался не в самой стране, а, казалось, везде за ее пределами.



Премьер-министру Ульфу Кристерссону, поборнику скорейшего вступления в НАТО, с одной стороны, и ярому противнику "мягкой" миграционной политики, с другой, пришлось долго и униженно объяснять, что свобода слова-де является частью демократии, хотя в подобном прочтении она и не является уместной. Министр иностранных дел Тобиас Билльстрем, который сначала тоже апеллировал к правам человека, был вынужден признать, что "исламофобские демонстрации ужасны".



Шведские власти порицались во всем исламском мире от Катара до Пакистана. Еще раз подчеркнем: подобному остракизму не подвергалась ни Дания, ни Швеция, пока не вознамерилась вступить в НАТО.



Палудана, кстати, так и не наказали. Но в марте британские власти, узнав, что в день начала Рамадана он посетит Уэйкфилд со своим "коронным номером", оперативно запретили ему въезд в страну. Новая демонстрация в Швеции состоялась без его участия.



На этот раз особым рвением отличился мигрант иракского происхождения Салван Момика. В минувшую среду напротив мечети в центре Стокгольма он разорвал экземпляр Корана, потоптал его ногами и помусолил страницы куском бекона - все это в день праздника Курбан-байрам. Мужчина задержан (что само по себе является прогрессом).



Одновременно с этим парламент Венгрии в очередной раз перенес ратификацию шведской заявки на присоединение к НАТО на осеннюю сессию.



Турецкие власти уже традиционно пригрозили запретом на вступление Швеции в альянс, а также возмутились тем, что полиция согласовывает подобные перформансы. В шведских же СМИ распространяют информацию о том, что полиция не давала прямого разрешения на сжигание Корана, а лишь "одобрила связанную с ним демонстрацию". И по-своему прав турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что Швеция, по-видимому, не так уж и хочет вступить в НАТО.



Действительно, нынешние власти оказались в щекотливом положении.



"Умеренная" партия в альянсе с правыми "Шведскими демократами" пришла к власти в 2022 году на волне обещаний оперативно сделать страну членом НАТО и решить проблему с мигрантами, бьющими рекорды по уровню преступности в стране. За этот пункт предвыборной программы правящий блок неоднократно обвинялся в расизме. Теперь же перед этими самыми мигрантами приходится регулярно извиняться, а Эрдоган, не далее как пару лет назад упоминавшийся с приставкой "террорист" множеством шведских политиков, внезапно стал важной фигурой во внутренней и внешней политике страны.



А поскольку турецкий президент активно презентует себя как защитника всех правоверных (в общем-то, халифа), однозначный запрет на демонстрации с использованием Корана в Швеции будет трактоваться как очевидная победа Эрдогана.



Возможен ли такой запрет в принципе при наличии прецедентов, описанных выше? Однозначно. Трудно представить, чтобы в разгар месяца гордости полиция рискнула согласовать публичное сожжение флага ЛГБТ-сообщества. То есть дело в приоритете ценностей (религиозные в Швеции явно не превалируют), а не в строгости буквы закона.



В то же время отношение шведов к исламу - это лишь один из пунктов шведско-турецких переговоров, причем не самый важный.



Гораздо актуальнее на сегодняшний день "курдский вопрос" - экстрадиция турецких граждан, подозреваемых в террористической деятельности на родине. Это либо самые простые оппозиционеры - критики действующей власти, либо деятели, подозреваемые в связях с Рабочей партией Курдистана (признана террористической организацией и в ЕС, и в Турции). Эмбарго на поставки оружия в республику шведы сняли еще в сентябре прошлого года, как и их финские соседи, но это не сделало их ни на йоту ближе к членству в НАТО.



Эти и другие пункты соглашения, заключенного Швецией, Турцией и Финляндией на саммите НАТО в Мадриде прошлым летом, будут обсуждаться уже на следующей неделе в Брюсселе.



Еще до проведения этой резонансной демонстрации было ясно, что позиция турецкой стороны в отношении Швеции не изменилась. Каждый раз Эрдоган заявлял, что усилий властей "недостаточно" для ратификации заявки. Сейчас у делегации из Анкары появится благовидный предлог для затягивания переговоров и попутного торга с властями США за свою благосклонность.



А вот шведам придется рано или поздно решить, что дороже - пресловутая свобода слова или одобрение будущих партнеров по альянсу.