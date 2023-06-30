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Что препятствует полноценной работе транспортного коридора Север-Юг ? - Дмитрий ПавленкоЧто препятствует полноценной работе транспортного коридора "Север-Юг"? - Дмитрий Павленко
14:24 02.07.2023

Экономические перспективы упираются в идеологию и геополитический выбор

Дмитрий Павленко

Экономические и политические аспекты, а также перспективы транспортного коридора "Север-Юг" стали темой круглого стола, который состоялся 22 июня 2023 года в столице Грузии. Примечательно, что на нем хоть и в онлайн-формате, но смогли выступить и донести свою точку зрения российские эксперты.

Так, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин акцентировал внимание на том, что цивилизационное противостояние России и Запада не только не отменимо, но и происходит по нарастающей. Сценарий, при котором отношения между этими двумя полюсами нормализуются, невозможен. Поэтому, ситуацию с транспортным коридором "Север-Юг" нужно рассматривать в долгосрочной перспективе геополитического противостояния России и Запада.

Эксперт подчеркнул, что интерес к коридору "Север-Юг" как раз и был в значительной степени вызван адскими санкциями, которые Запад ввел против России и Ирана. Техническая сторона этого транспортного коридора заключается в преодолении этих санкций посредством вовлечения в том числе других региональных игроков. При этом в своей основе он имеет прагматические экономические интересы, поскольку позволит сократить время и стоимость транспортных поставок из Индии в Европу и Россию.

По мнению Коровина, в своей перспективе транспортный коридор "Север-Юг" должен стать не просто возможностью для экономического сотрудничества, но и осью выстраивания взаимоотношений в сторону многополярного мира. А это включает в себя в том числе военно-политическое сотрудничество и взаимодействие в вопросах безопасности.

"То есть, это очень серьезная геополитически обоснованная долгосрочная перспектива, которая сейчас получает новую актуальность. Во-первых, в связи с противостоянием России и Запада, которое идет по нарастающей. Во-вторых, с моделью выстраивания многополярного мира, катализатором которого сегодня стали Россия и Китай – две ведущие мировые державы", - высказал свою точку зрения политолог.

Применительно к Грузии Коровин считает, что страна может получить большую экономическую выгоду от этого проекта. Но лишь в том случае, если страна восстановит свой суверенитет и откажется от дальнейшего участия в атлантистских, а следовательно, антироссийских и антииранских структурах и блоках.

"Ориентация на Запад исключает возможность полноценного участия в этой транспортной глобальной инициативе. И, наоборот, выход из-под американской "опеки" и геополитическая ориентация на евразийское взаимодействие открывает колоссальные перспективы, особенно в условиях становления многополярного мира", - подытожил эксперт.

Директор Центра геополитических исследований Института Инновационного развития Дмитрий Родионов, в свою очередь, подчеркнул, что в условиях обрушения однополярного мира многие старые торговые схемы теряют свою актуальность и необходимо выстраивать новые.

По словам эксперта, Закавказье, Средняя Азия и Ближний Восток сегодня являются приоритетными направлениями,через которые выстраивается новая торговая инфраструктура. Именно она в будущем будет определять контуры мировой экономики.

"Международный транспортный коридор "Север-Юг" в обозримой перспективе может стать ключевой торговой артерией, связывающей Индию со странами Европы. Он проходит через территорию России и Ирана, и наши страны играют ключевую роль в проекте. Несмотря на перспективность, он находится в стадии реализации уже более 20 лет. Основными проблемами являются низкая пропускная способность транспортной инфраструктуры стран-участниц и военно-политическая напряженность в регионе. Однако разрушение традиционных торговых цепочек, санкционная война (секторальные санкции создают России трудности в области судоходства) делают коридор одним из основных каналов для российского экспорта и импорта. Кроме того, для Ирана он также становится важнейшим способом преодоления экономической изоляции. Таким образом, давление на наши страны может стать стимулом для скорейшего развития инфраструктуры для запуска проекта", - считает Родионов.

Политолог подчеркнул также особую роль стран Закавказья в выстраивании новой региональной торговой архитектуры. Так, еще с советских времен на территории Грузии, Азербайджана и Армении остались транспортные артерии и соответствующая инфраструктура, которые были утеряны вследствие региональных конфликтов, вспыхнувших после распада СССР. Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, нормализация отношений между Россией и Грузией дают возможность восстановить эти транспортные коридоры. Речь идет в первую очередь о путях, связывающих Нахичевань с остальным Азербайджаном через территорию Армении, Иран с Россией и Армению с Россией – через территорию Азербайджана, а также Армению с Россией через территорию Грузии и Абхазии.

Член Евразийского экспертного клуба, профессор Центра Российских исследований Ереванского государственного университета Арам Сафарян заявил, что Армения очень заинтересована в том, чтобы максимально быть вовлеченной в экономическое сотрудничество в рамках транспортного коридора "Север-Юг". Препятствием к этому является сложно протекающий процесс примирения с Азербайджаном.

Политолог выразил уверенность, что уже в этом году между Ереваном и Баку будет заключен мирный договор, который интенсифицирует экономическое сотрудничество через открытие транспортных коридоров из Азербайджана в Нахичевань и Турцию через территорию Армении и из Армении в Россию через Азербайджан.

Сафарян также добавил, что для Армении очень выгодным является разблокирование транспортного коридора по побережью Черного моря через Грузию и Абхазию в Россию. Эксперт предложил привлечь в качестве посредников по вопросу возобновления этого транспортного маршрута Белоруссию и Казахстан, которые имеют хорошие отношения как с Москвой, так и с Тбилиси.

Однако любым экономическим процессам всегда предшествует сфера идей. Для налаживания стабильных транспортных, экономических и прочих связей с Закавказьем и на евразийском пространстве в целом, необходимо удалить из системы принятия решений американский западный глобалистский элемент. Однако в условиях культурной оккупации Западом всего евразийского пространства сделать это достаточно сложно, убеждена эксперт Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева.

В своем выступлении эксперт подчеркнула, что Запад, в отличие от России, действует не напрямую, а через работу с культурными кодами. И в этом ему удалось преуспеть и переиграть нас.

В частности, именно через размывание культурных кодов был разрушен Советский Союз. Теперь же, тридцать с лишним лет спустя, западные и в особенности американские культурные коды на пространстве Евразии стали чем-то само собой разумеющимся.

"К сожалению, нашему обществу удалось навязать ложный стереотип, что западное = качественное. Это касается не только какой-то техники, но и культурного продукта. Американские фильмы, музыка, манеры поведения – далеко не безобидные вещи. Это процессы переформатирования сознания", - считает Макеева.

Политолог задается вопросом: как объяснить молодому человеку, который вырос на американских игрушках, мультиках, фильмах, что Запад – враг, который хочет нас уничтожить; что его сверстник – солдат НАТО, который пришел на нашу землю – враг, если с этим парнем он вырос на одних фильмах и музыке?

"Пространство Евразии, в том числе Россия и страны Закавказья, прочно поражено опухолью западной культуры, которую предстоит вырезать, в том числе переламывая собственные стереотипы, даже в своих семьях. И это вопрос государственной безопасности и установления стабильности на большом евразийском пространстве", - подытожила Макеева.

Выступающая добавила, что народы Евразии накопили огромное богатство того, что можно противопоставить западной культуре. И любая альтернатива западной культуре уже является сломом и демонтажем западных культурных кодов.

Источник - Завтра
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