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Украинская полит-элита ненавидит Байдена и его окружение, - Олег Царев
14:27 02.07.2023

Олег Царев: Украинская полит-элита ненавидит Байдена и его окружение
Известный политик - о разногласиях в западной коалиции и о том, зачем было добивать Антоновский мост

Алексей Песков
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Олег Царев

Ситуация на Украине, сколько бы ни говорили о наступах и контрнаступах, остается достаточно стабильной. И на этом фоне все чаще из разных стран звучит тема, что с боевыми действиями пора завязывать - при том, что на текущих позициях ни мир, ни даже перемирие и Москве, и Киеву невыгодны. И тут все зависит от того, какие планы есть у западных кураторов украинского конфликта, какие цели они преследуют. Об этом наша сегодняшняя беседа с известным украинским и российским политиком, экс-спикером парламента Новороссии Олегом Царевым.

"СП": В ходе нашей предыдущей беседы вы заметили, что у разных стран, оказывающих поддержку Украине, цели участия в конфликте разные. Давайте начнем со Штатов, тем более что поступают комментарии - в Вашингтоне вдруг испугались, что Россия проиграет…

- На Западе нет стран, желающих победы России. Но все они за то, чтобы победила Украина - при этом часть стран, и США в первую очередь, против проигрыша России. В Соединенных Штатах есть политики, которым важно, чтобы Россия не проиграла, а главное - чтобы не разрушилась. И в этом мнении они лишь укрепились, в ходе недавних событий убедившись, что внутренняя ситуация в РФ не настолько стабильна, как принято было считать. И угроза, что некие непонятные им люди вдруг получат контроль над ядерным оружием, лишь усилила позиции тех, кто выступает за сохранение стабильности в России.

Так что в идеале для них - чтобы Россия проиграла, но не катастрофически, без саморазрушения. С самого начала конфликта позиция США была, скажем так, непонятной. Они всеми своими действиями только что не приглашали Россию решить вопрос силовым путем. И некоторое время после начала спецоперации американцы вообще никак не реагировали, кроме как делая громкие заявления. Какие-то реальные действия начались где-то через пару месяцев. США понимают, что их главный соперник - это Китай, и конфликт с Россией им на руку лишь потому, что это бьет по Европе, перенаправляет денежные потоки куда им надо. Но чем именно закончится украинский конфликт, Штатам не особо и важно - они уже весь свой профит получили: санкции на РФ наложили, российские энергоносители, поставляемые в Европу, заменили своими… И какой им смысл накалять ситуацию дальше, рискуя получить в результате ядерную войну?

По сути, даже если бы спецоперация успешно завершилась в соответствии намеченными нашим руководством планами, то есть Киев был бы захвачен и огромные территории Украины вошли бы в состав России, для США ничего бы не изменилось. Так же были бы наложены санкции, так же были бы разорваны все наши отношения с Европой.

Подозреваю, что могли быть и определенного рода договоренности - вы-де начинайте, а мы ничего делать не будем. Возможно, что эти обещания какое-то время и выполнялись американской стороной - до тех пор, пока в Вашингтоне не сказали что-то вроде "Ну раз вы не смогли - так сами виноваты. Так что теперь мы вынуждены начать поставки оружия, поскольку таково общественное мнение".

"СП": В своем видеообращении 24 июня Евгений Пригожин заявил, что если бы в феврале 2022 года на Киев шел "Вагнер", то все было бы совсем иначе… Было бы?

- Я полагаю, он хотел сказать, что если бы у него была 200-тысячная группировка, оснащенная как "Вагнер", мотивированная как "Вагнер", с той же системой управления, с теми же командирами, как у него и с теми же отношениями между офицерами и солдатами, как в "Вагнере", где слышат каждого бойца, то, с учетом того, что первые дни СВО Украина практически не сопротивлялась, они смогли бы выполнить ту задачу, которую изначально ставил Путин.

Но привлеченные силы, организация и планирование ввода наших войск на Украину, выполненный наспех и в расчете на авось, дали Штатам возможность отступить от тех гипотетических договоренностей - тем более, что с поддержкой Украины в США был полный консенсус, как в обществе, так и во властных структурах. Потому и был принят закон о ленд-лизе, позволяющий без ведома Конгресса поставлять вооружение в любых количествах. И это было бы крайне выгодно для Украины и для Соединенных Штатов - если бы последние действительно хотели бы поставлять Киеву все необходимое.

Тем не менее если взять количество реально поставляемого оружия, а не прописанного в договорах, то оно куда меньше, нежели поступает от Евросоюза. По ленд-лизу поставок ноль, по остальным контрактам - написано много, но реализация растягивается на долгое время.

Поэтому все поставки вооружений из-за океана идут весьма дозированно, несмотря на то, что запасы вооружений у США гигантские. В отличие от России, которая тридцать лет распродавала советскую технику, доставшуюся ей в наследство - и при этом мало что воспроизводя новое. Соответственно, Америка могла бы поставить Украине чудовищное количество вооружений. Но она этого не делает. Реальные поставки - мизер, чуть больше 20 млрд долларов за 15 месяцев СВО. На Афганистан, замечу, Штаты потратили от двух до трех триллионов долларов.

"СП": При этом в Киеве не понимают ситуацию? Для Украины США - свет в окошке, кормящая рука и штатный объект для обожествления…

- Я знаю реальную ситуацию на Украине, а не ту, о которой публично говорят в Киеве, и могу сказать - украинские политические элиты просто ненавидят Байдена, ненавидят шефа ЦРУ Бернса, тайно приезжавшего к ним в гости в июне, да и всех прочих заокеанских ВИП-чиновников, которые выступают за сворачивание военных действий.

Бернсу, как пишет "Вашингтон Пост", были представлены планы Киева до осени вернуть под свой контроль "значительную территорию", чтобы иметь возможность разместить свою артиллерию и ракетные системы у границы с Крымом, а также продвинуться дальше на восток, чтобы затем начать переговоры с Москвой.

А значит, Киев получил от США карт-бланш для войны с Россией только до осени. Потом - за стол переговоров, без вариантов. Все, что Киев отобьет за это время, останется за Украиной. Все что потеряет - станет нашим.

"СП": Ну тогда нашим нужно начинать наступать на полную катушку…

- Да, но для этого нужны силы. А их для масштабного наступления нет ни у нас, ни у Украины. Потому велика вероятность, что США вынудят Киев к переговорам в рамках примерно нынешней ситуации.

"СП": С Америкой разобрались… У других стран западной коалиции какие можно выделить цели и задачи?

- Западные страны можно разделить на две категории. Первая - это те, которые в той или иной степени в своих подходах солидарны с США, когда "Украина выигрывает, Россия не проигрывает". В первую очередь это "старая Европа" - Испания, Франция, Италия, Германия… Интересы и мотивы у них разные, тем не менее позиция сходная. Вторая категория - Великобритания и страны Восточной Европы: Польша, Прибалтика, сейчас вот Румынию втягивают. Они жаждут оглушительного, разгромного поражения Российской Федерации, вплоть до ее полного распада.

"СП": Их угроза ядерной войны не волнует?

- Куда больше они хотят поживиться на руинах России. Для них Китай не враг, он далеко, потому их интересует игра исключительно в рамках региона. И Россия для них - большая жирная рыба, от которой можно попытаться что-нибудь откусить.

"СП": В заключение - вопрос из дня сегодняшнего. Удар "Искандером" по Антоновскому мосту и засевшему под ним десанту ВСУ показал, что мы в состоянии наносить мощные и точные удары. Опять же, на Украине идут разговоры о форсировании Днепра, день "Д". Не стоит ли, если ВСУ эти планы начнут реализовывать, нанести аналогичный удар по заслонкам плотины ДнепроГЭСа, вызвав сброс воды?

- Взрывать плотины - мне кажется это варварством. Это в любом случае вызовет гибель большого количества мирных людей, как мы уже видели на примере разрушения Украиной Каховской ГЭС. Это не наш метод. Да и смысла в таком ударе я не вижу. По Антоновскому мосту били не столько в силу военной необходимости, сколько потому, что ситуация с украинским десантом стала резонансной, вышла в публичную сферу и стала подаваться, как очередная украинская перемога. И игнорировать то, что сообщают СМИ, невозможно.

Но при этом десант, находившийся под мостом, никуда дальше пойти не мог, угрозы для наших сил он не представлял. Даже в случае удачной переправы тяжелой техники, что маловероятно, стоит наступающим хоть немного отдалиться от берега, они сразу же лишаются поддержки своей артиллерии и ПВО с правобережья - и попадают под утилизацию нашей авиацией. Так что перспектив у них не было, но раз все про это заговорили, наше командование решило, что пусть лучше на нашем берегу не будет никаких плацдармов.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688297220


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